La temporada de fiestas ya está aquí, y Verizon está introduciendo una mejor oferta para todos. Este año, la operadora ofrece algo más que descuentos en los últimos dispositivos; Verizon ofrece ofertas inigualables que incluyen tecnología gratuita, sorteos exclusivos y una invitación para cambiar de proveedor que te hará cantar como Mariah Carey. Si tú, o alguien en tu lista de regalos, está pensando en actualizar su tecnología, las ofertas de Verizon serán sin duda un regalo imprescindible en los calcetines navideños de este año. Sin necesidad de intercambio, las nuevas líneas de cualquier myPlan pueden obtener un conjunto completo de dispositivos. Puedes elegir la marca que prefieras: obtén un iPhone 17 Pro Max por cuenta de Verizon con una nueva línea en cualquier myPlan, y consigue, un Apple Watch Series 11 y un iPad (A16) por cuenta de Verizon con un plan de dispositivo conectado (un valor increíble de $1,830). ¿Prefieres los Android? La misma oferta se aplica al Samsung Galaxy S25 con una nueva línea en cualquier myPlan; obtén un Galaxy Watch8 y un Galaxy Tab S10 FE 5G por cuenta de Verizon con un plan de dispositivo conectado (un valor de $1,800). También puedes conseguir el Google Pixel 10 con una nueva línea en cualquier myPlan y obtener un Pixel Watch 4 y una Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G, por cuenta de Verizon con un plan de dispositivo conectado (un valor de $1,850) – para que puedas ver el número de baile navideño de Mean Girls en todos los tamaños y formatos.

Los ahorros se extienden al hogar y a tus oídos. Los nuevos clientes de Verizon Home Internet pueden elegir un televisor Samsung de 43”, una Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G, un Marshall Kilburn III, una Stream TV Soundbar, un Samsung Smart Monitor de 32” o una tarjeta de regalo de Target de $200, por cuenta de Verizon, para que también puedas ver Stranger Things desde el Upside Down sin ningún contratiempo. Para los amantes de la música, hay importantes descuentos en marcas de primera línea como Bose, JBL y Beats, marcas cuyos productos te garantizarán poder escuchar “ Los Peces en el Río ” con la máxima calidad. Más allá de eso, Verizon está convirtiendo los deseos en realidad con experiencias únicas. Del 24 de noviembre al 5 de diciembre, los clientes pueden participar para ganar un paquete de premios increíbles a través de la aplicación My Verizon. Entre los posibles premios se incluyen un viaje al Super Bowl LX, unas vacaciones familiares de ensueño en el Caribe, una lujosa estancia en el spa Canyon Ranch de Arizona, una experiencia culinaria privada con la famosa chef Alex Guarnaschelli y un viaje para dos personas a la 152.ª edición de la Gran Carrera de Churchill Downs... experiencias que pueden superar la tradición anual de ver Mi Pobre Angelito en casa.

Además, Verizon invita a los clientes de AT&T y T-Mobile a llevar su factura telefónica a una tienda para descubrir cuánto pueden ahorrar con Verizon. Ningún otro proveedor ofrece la combinación de planes personalizables, ahorros exclusivos, servicios y ofertas de dispositivos como lo hace Verizon, y están listos para demostrarlo. Está claro: Verizon ofrece valor y momentos inolvidables en estas fiestas. Así que ponte tu suéter favorito, consiéntete y prepárate para otra maravillosa temporada de fiestas con Verizon.