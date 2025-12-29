Por qué Lil Eddie, productor ganador del Grammy, apuesta por el futuro de la música latina

Desde las calles de Brooklyn hasta los escenarios globales, Lil Eddie ha construido una carrera que se siente menos como una estrategia y más como un acto de fe. Productor, compositor, ejecutivo y mentor de artistas como Maluma, Prince Royce, y Daddy Yankee, su historia está marcada por la resiliencia, la intuición creativa y una profunda convicción en el poder transformador de la música. En conversación íntima, Lil Eddie reflexiona sobre los orígenes de su vocación, los momentos que definieron su camino y la responsabilidad de abrir espacio a nuevas voces latinas que hoy reclaman su lugar en la industria.

Lil Eddie

¿Qué te hizo querer dedicarte a la música? ¿Siempre supiste que querías hacer esto desde pequeño? Yo diría que la música me encontró a mí. Crecí con muchas dificultades. Nací y me crié en Brooklyn; sobreviví a varios incendios antes de cumplir cinco años. Estuve en situación de calle con mi familia durante dos años, hasta que nos mudamos a Spanish Harlem, donde entré a un coro muy reconocido. A los diez años no sabía si podía cantar, pero el coro me dijo: “sí puedes”. Y de pronto estaba haciendo coros para artistas como Stevie Wonder, Michael Bolton, Hootie and the Blowfish y Al Green. Era un ministerio, así que también encontré a Dios ahí. A los trece años entendí que esto era lo que iba a hacer por el resto de mi vida. Después me descubrieron cantando en una estación de tren. Así conseguí mi primer contrato discográfico. Eso me llevó a escribir y producir muchísimas canciones, a recibir 16 nominaciones al Grammy y a trabajar con Simon Cowell durante once años. Más tarde fui senior A&R en Sony y juez en The X Factor. En algún punto entendí que si podía descubrir y desarrollar artistas para otros, también podía hacerlo desde mi propia compañía. Así nació Broken Hearts Club. Nuestros primeros artistas son DobleU y Yago.

¿De qué trabajos te sientes más orgulloso? ¿Hay canciones en las que pienses: “aquí lo hice increíble”? En este momento, estoy especialmente orgulloso de mi canción “Statue”, que tiene cientos de millones de reproducciones en Spotify y YouTube. Recuerdo que de joven soñaba con escribir música y un día escribí esa canción; sentí que se abría otra puerta creativa. Años después, BTS la descubrió y empezó a compartirla, a darle nueva vida. Me hizo sentir que apenas estoy comenzando. “Statue” es una de esas canciones que llevo muy dentro, pero honestamente siento que aún no he escrito mi mejor canción. También estoy muy orgulloso del trabajo nuevo que hice en el próximo álbum de Bebe Rexha, y de los proyectos de DobleU y Yago.

DobleU, Lil Eddie, Yago

Hablemos de Broken Hearts Club. ¿Qué te llevó a crear tu propia compañía? Después de tanto éxito con Simon Cowell—con Fifth Harmony, CNCO, Rak-Su y Angel 22, que fue la última banda que armé para él—me di cuenta del impacto que tenían los proyectos en los que ponía mi pasión y mi visión. Angel 22, por ejemplo, eran cinco chicas latinas de distintas partes del mundo, y estaba profundamente orgulloso de eso. Ahí entendí que tenía que hacer algo que realmente empujara la aguja, algo alineado con la razón por la que quise dedicarme a la música. Mi camino era mucho más grande que yo. He visto cómo el mercado latino volvió a crecer, y siento que fui parte de ese movimiento junto a artistas como Nicky Jam, Enrique Iglesias, Sofía Reyes, Prince Royce y Maluma. Pero también quiero apoyar a quienes no reciben oportunidades. El desarrollo artístico hoy casi no existe, y eso es algo que me importa profundamente.

DobleU

Presentaste a DobleU y Yago en nuestra fiesta de lanzamiento. Empecemos con DobleU. ¿Qué te atrajo de él? DobleU llegó a Estados Unidos siendo un bebé, escondido en una llanta. Su abuelo cruzó nadando el océano para traerlo. Su historia es extremadamente relevante en el debate migratorio actual. Su testimonio y su pasión fueron claves para mí. Este es un momento poderoso para artistas como DobleU: inmigrantes mexicanos que son tan estadounidenses como cualquiera. Él habla de romper ciclos generacionales, y eso conecta. Rapea, canta, es innovador, creativo y profundamente apasionado. Así como la música me encontró a mí, siento que el universo me lo presentó a él. Veía crecer la música mexicana, pero no veía artistas como él. Es fresco, auténtico.

¿Y qué nos puedes decir de Yago? Llegó a mí a través de un grupo llamado Amor, que estaba desarrollando. Yago era el chico que nadie sabía que podía cantar. Tenía imagen, bailaba increíble, pero cuando descubrí su voz supe que había algo especial. Solo puedo compararlo con Bad Bunny por ese tono único. Yago lo tiene todo: carisma, presencia, es el chico latino cool. El grupo se disolvió y él seguía escribiéndome desde Ibiza. Le dije: “Si encuentras la manera de venir a Estados Unidos y estás listo para comprometerte de verdad con tu música, yo te ayudo”. Y así fue. Su crecimiento ha sido impresionante: vocalmente es brutal, y su música es joven, edgy, honesta.

Yago

Colaboras con muchísimo talento. ¿Cómo es tu proceso creativo? Primero tengo que sentirme bien conmigo mismo: cómo me visto, cómo huelo, cómo me veo. Eso me da confianza. Creo mucho en que los artistas escriban su propia música. Yo soy como el Uber que los ayuda a llegar a su destino. Escucho, observo, investigo: qué están viviendo, qué sienten, qué es real en sus vidas. A veces escribo sobre lo que pueden llegar a ser. Cuando escribo para mí, no hay límites; cuando escribo para otros, quiero capturar su momento vital. Porque si una canción pega, la van a cantar toda su vida. Quiero que siempre sepan por qué la cantan. Hoy quiero hacer música que importe.

¿Qué consejo le darías a los nuevos artistas que sueñan con una carrera como la tuya? Pregúntate primero por qué quieres ser artista. Luego encuentra qué te hace diferente. También entiende que hay una responsabilidad empresarial: las redes sociales son clave hoy. Tienes que estar presente. Antes no existía este acceso. Hoy lo tienes todo en la mano. Investiga, escucha música que no entiendas, que te incomode. Aprende otros lenguajes musicales. A veces la historia no es sobre ti; eres solo el narrador. Colabora, conecta, crea. Si trabajas, solo puedes mejorar.

¿Qué podemos esperar de Lil Eddie en 2026? Estoy trabajando en un álbum llamado Art. Nunca he podido encasillarme, porque crecer en Spanish Harlem siendo latino es como vivir en una rocola: Telemundo en casa, Biggie afuera, Britney Spears, Travis Scott, Rosalía, Juan Luis Guerra. Art es eso: spanglish, géneros mezclados, libertad. Seguiré desarrollando Broken Hearts Club con DobleU y Yago, y participé mucho en el nuevo álbum de Bebe Rexha. Viene mucha música, muchas colaboraciones. El futuro está abierto, y tengo ganas de seguir creciendo y construyendo con otros artistas.