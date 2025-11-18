Dentro del lanzamiento de PAPER Español con Buchanan’s Green Seal, BIA y un desfile de estrellas latinas
Story by Ricardo Diaz
Nov 18, 2025
El sabor y la alegría latina inundaron la pista de baile del Sunset at EDITION, en West Hollywood, la noche pasada cuando celebridades, diseñadores y artistas emergentes se reunieron para celebrar el tan esperado lanzamiento de PAPER Español, brindando por la excelencia latina con Buchanan’s Green Seal.
El ambiente vibraba al ritmo de la música y el movimiento. Baile World curó una alineación electrizante con Courtney Hollinquest, @henrryrza, @que.madre, y @giosandz, quienes pusieron a todos a bailar. Victoria Justice y Bella Poarch bailaron hasta el amanecer, rodeadas de un mar de energía, risas y orgullo cultural.
Codiciado levantó su copa de Buchanan’s Green Seal para brindar por el lanzamiento, marcando el tono de una velada de celebración que continuó con una presentación en vivo de Herencia De Patrones, encendiendo por completo a la multitud. En otro rincón, Lil Mr.E de FoosGoneWild y Jess Cuevas Director de arte de Willy Chavarría, compartían risas mientras Snow Tha Product disfrutaba de la fiesta a pocos metros.
El evento fue un banquete visual impregnado del lujo característico de Buchanan’s. Los invitados hacían fila para posar en una elegante estación de fotos que los convertía en la portada de su propio PAPER Español, mientras una cabina fotográfica ofrecía un toque de glamour clásico. La sala resplandecía en tonos esmeralda —el color insignia de Buchanan’s— envolviendo a todos en una luz cinematográfica mientras disfrutaban de “Buchanitas” y cócteles exclusivos de Green Seal, como el Verde Highball y el Seal the Coco.
De la experiencia sensorial cuidadosamente curada a la cúpula de bolas de disco que flotaban sobre la pista, la noche fue un torbellino de ritmo, brillo y celebración. Música, tragos y momentos espontáneos convirtieron un lunes en Los Ángeles en un verdadero sueño multisensorial.
Entre los invitados, BIA hizo una entrada triunfal hacia su mesa, donde una botella de Green Seal ya la esperaba para brindar. El apoyo se sintió desde distintos rincones del mundo, incluyendo un emotivo mensaje en video del ícono colombiano del reguetón Reykon, quien alzó su copa y compartió:
“Hey, ¿qué tal amigos? Los saluda Reykon, el líder, que no se te olvide. Los invito a brindar por el lanzamiento de PAPER Español, celebrando nuestras voces, nuestras historias y nuestra cultura. ¡Salud para todos!”
La noche fue un espectáculo total: un éxito deslumbrante y una promesa poderosa para el futuro del medio. Al mirar alrededor —una sala llena de latinos riendo, bailando y celebrando al ritmo de nuestra propia lengua— recordé por qué Brian Calle, Director Creativo de PAPER, y yo trabajamos con tanto empeño para hacer realidad esta visión.
Nunca se trató del brillo ni del glamour. Siempre se trató de nuestra gente, de celebrar nuestra cultura y de poner en alto a la comunidad que nos formó. Porque juntos somos familia.
Salud, a PAPER Español. ¡Arriba los latinos!
Este artículo es una colaboración entre Buchanan's y PAPER.
Bebe con responsabilidad. No compartas con menores de edad.
Step and repeat photography: Meg Meyer
Roaming photography: Alex Free
BFA: Víctor Arriola
