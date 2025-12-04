De Venezuela a los Latin Grammys: Marko rompe barreras y cuenta su historia

En medio del caos encantador de una habitación tomada por atuendos, energía nerviosa y un humor que nunca se detiene, Marko, una de las voces más carismáticas del entretenimiento digital, se prepara para asumir un reto monumental: ser el backstage host de los Latin Grammy. Entre risas, confesiones íntimas y un proceso creativo construido sobre vibración, intuición y comunidad, el creador venezolano abre la puerta a un mundo donde la vulnerabilidad se mezcla con la adrenalina, y donde cada transmisión en vivo es un acto de resistencia cultural y puro corazón latino.

Marko, ¿cómo te sientes al ser el backstage host hoy en los Latin Grammy? Me siento muy nervioso y ansioso. Son cuatro horas y media de transmisión en vivo sin comerciales, sin pausas, sin baño. Dependemos de si los artistas llegan o no, y a veces simplemente no aparecen en el set. Nos ha pasado tener brechas de media hora en las que solo podemos hablar, hablar y hablar. Es complicado, pero también emocionante. Y sí, para los que siempre me preguntan: no importa lo que me ponga, siempre voy a tener una camiseta o franelilla debajo. Siempre. ¿Cómo te preparas antes de salir en vivo?

Me pongo ansioso, así que lo primero que hago es compartir energía con mi equipo. Siempre trato de abrazar, de motivar, de decir “vamos a hacer algo increíble”. Me recargo y los recargo. Esa conexión es esencial antes de cada presentación. Y bueno, aquí está mi traje: espectacular. Me gustaría decirles el diseñador, pero lo compré en una tienda en Brickell y ni recuerdo el nombre. Está cool.

¿Siempre soñaste con hacer esto desde pequeño?

Desde niño estuve ligado a lo artístico, aunque no sabía por dónde canalizarlo. Hacía actos en el colegio, imitaba a mi mamá frente a sus amigas, me expresaba como podía. Nunca imaginé llegar hasta aquí. Ser host en el backstage de los Latin Grammy era impensable para mí. Todavía me cuesta creerlo. Creciste rodeado de comedia. ¿Quién es la persona más graciosa de tu familia?

Mi hija de dos años y medio. Copió mi patrón de intentar hacer reír a todos, y pasa el día entero haciéndolo. Pero la verdadera comediante que me formó, aunque nadie lo sabe, es mi mamá. Es brillante haciendo personajes e imitaciones, pero le daba pena hacerlo frente a la gente. Lo hacía solo conmigo, y yo la imitaba. Yo soy comediante gracias a ella. Si la conoces, jamás lo imaginarías. ¿Cómo se siente ser latino y estar rompiendo barreras en la industria del entretenimiento?

Me parece fabuloso, especialmente viniendo de un lugar donde era difícil encontrar oportunidades. Me emociona llevar mi acento y mi locura al mundo sin cambiar quién soy. Hoy en día ya no necesitas dejar de hablar como hablas para tener alcance global; las traducciones automáticas están borrando fronteras. Con tu propio idioma puedes llegar a la India si quieres. Eso me inspira muchísimo.