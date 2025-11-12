Panamá a Nueva York: el arte visual de Peter Demas

Desde su lente en Nueva York, Peter Demas se ha posicionado como una de las voces creativas más prometedoras de su generación. Fotógrafo, director creativo y modelo, ha trabajado con marcas como Dolce & Gabbana, destacando por una estética que une fuerza, vulnerabilidad y visión artística.

Originario de Panamá, Peter combina disciplina y sensibilidad para construir imágenes que celebran la identidad y la diversidad. Hoy continúa expandiendo su universo creativo con proyectos que cruzan la moda, la fotografía y la dirección visual, siempre guiado por un deseo: inspirar a otros a crear con pasión y propósito.

Cómo fue tu vida creciendo en Panamá? Crecer en Panamá fue interesante, porque crecí, como la mayoría de las personas queer, actuando o presentándome como heterosexual. Siento que eso me ayudó a descubrir mi creatividad y a convertirme en quien soy ahora. Diría que Panamá se ha vuelto mucho más liberal con el tiempo, y hoy es un país hermoso para vivir. Pero cuando era más joven, las posibilidades eran más limitadas; todavía pasa que, a veces, cuando regreso, me siento un poco fuera de lugar, fingiendo o ajustándome a ciertas expectativas. Aun así, fue una experiencia muy bonita crecer allí, porque tuve amigos que me apoyaron sin importar qué.”

¿Tienes alguien en tu familia que admires? Mi hermana. Ella es pintora, ilustradora y también hace diseño de producción para películas. Su mente es otro universo en términos de creatividad; simplemente ve el mundo desde una perspectiva que siempre me asombra.

¿Qué consejo tienes para los jóvenes que quieren seguir tus pasos, en entrar en esta profesión?” “Siempre hay que aprender producción; aprender a hacer todo tipo de cosas que se necesitan para realizar un photoshoot, un video o cualquier proyecto creativo. Es muy importante que puedas hacerlo todo y que aprendas a hacerlo bien. Porque si desarrollas esas habilidades y logras hacerlo tú mismo, después podrás trabajar con otras personas y enseñarles cómo te gusta que se trabaje. Y cuando ese equipo se forma, la energía que se crea es simplemente mágica.”

¿Cuál es la mejor comida panameña en Nueva York? No hay muchos lugares a los que haya ido que tengan comida panameña auténtica, pero algo que me encanta de Panamá son los patacones. Hay un lugar que se llama Patacón Pisao, y voy ahí con una de mis mejores amigas panameñas, Giselle. Vamos juntos a comer patacones, y es como un pedacito de casa en medio de la ciudad.