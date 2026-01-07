La clave del éxito: Familia, raíces y música según Clave Especial

Forjados entre los campos que trabajaron sus padres y las calles de California que los vieron crecer, Clave Especial nace de una historia de migración, esfuerzo y memoria. Su música es el eco de una herencia que cruza fronteras: la del rancho y la ciudad, la tradición y la reinvención, México y Estados Unidos dialogando en una misma voz.

En esta charla íntima, el grupo mira hacia atrás para entender el presente. Hablan de la familia como raíz, del trabajo como brújula y de la música como un acto de pertenencia. Clave Especial no solo canta corridos contemporáneos; narra la experiencia de una generación que transforma el pasado en identidad y el sonido en destino.

Los tres crecieron aquí, en California, con padres migrantes mexicanos que comenzaron trabajando en el campo. ¿Qué aprendieron de ellos al crecer? Básicamente, todos crecimos en California, en Salinas. Tuvimos una infancia bastante típica. Yo crecí en una calle sin salida, así que nuestra vida era andar en bicicleta, jugar a los policías y ladrones, ese tipo de cosas. Lo normal que hacen los niños, supongo. Pero cuando nuestros padres llegaron por primera vez a Estados Unidos, trabajaban en el campo, literalmente cosechando. Con los años fueron consiguiendo mejores posiciones. Vimos cómo llegaron sin nada, desde nuestro rancho —donde estamos ahora—, emigraron a Estados Unidos, empezaron desde abajo y fueron construyendo una vida que nos permitió tener una buena infancia. Tuvimos todo lo necesario: educación, estabilidad. Vivimos el llamado “sueño americano” a través de ellos. Crecer a su lado nos enseñó una ética de trabajo muy fuerte, la idea de salir adelante. Siempre nos llevaban al rancho cuando éramos niños para mostrarnos de dónde venimos. Era inspirador verlos levantarse todos los días para trabajar, siempre puntuales. Eso fue algo que nos inculcaron desde pequeños: el trabajo se toma en serio, se cumple, se hace bien.

¿Eso les hizo sentir una responsabilidad por hacerlos sentir orgullosos? Sí, al cien por ciento. Queríamos demostrarles que valorábamos todo lo que hicieron por nosotros. Por eso todos fuimos a la escuela y obtuvimos un título universitario. Para nuestros padres eso lo era todo: emigrar a otro país, criar a tres hijos y encaminarlos por el buen camino. Queríamos demostrarles que no íbamos a dar por sentado sus sacrificios, que íbamos a aprovechar todas las oportunidades que ellos nos dieron. ¿Qué significa para ustedes su herencia mexicana? ¿Cómo ha influido en su música? Ser mexicanos nos llena de orgullo. Venimos de una cultura fuerte: amamos la comida, la música, todo lo que representa nuestro país. Poder representar a nuestra gente de forma auténtica, pero dándole un giro desde nuestra experiencia como estadounidenses, une esas dos culturas. No solo representamos a México, también a una nueva generación de inmigrantes que creció en un mundo muy distinto. Eso ha marcado nuestra música desde siempre. En las fiestas familiares escuchábamos banda, mariachi, todo eso; lo llevamos en la sangre. Y claro, crecer en California también nos expuso al hip hop, al rap, a otros sonidos que escuchábamos en la escuela. Pero al final del día, la música mexicana es lo que somos. Por eso decidimos cantar así y hacer este tipo de música.

¿Cuál sienten que es el propósito central de su música? Elevar a los jóvenes y a cualquiera que escuche nuestra música. Queremos que cuando la pongan se sientan de buen ánimo, motivados a luchar por sus metas o simplemente a arrancar su día. Mucha gente me escribe cuando va camino al trabajo y me dice: “Puse Clave, pega durísimo y me prende”. Creo que eso representa nuestra música: perseverancia, motivación, seguir adelante y disfrutar el momento. ¿Qué se siente cuando amigos o fans les dicen que su música los ayudó o los marcó? ¿Pueden apreciar su impacto? Claro que sí. A veces quisiera poder expresarlo mejor, pero significa todo para nosotros saber que la música conecta, que está en la calle, que los jóvenes y la gente la están escuchando. Por eso hacemos música. No empezamos buscando dinero ni fama. Lo hicimos por amor al oficio. Todo lo que ha pasado es, sinceramente, un sueño hecho realidad.

Han tenido mucho éxito en relativamente poco tiempo. ¿Cómo han asimilado ese crecimiento? Es curioso porque mucha gente piensa que todo llegó de golpe, pero llevamos haciendo música desde el 2018. Fueron siete años de trabajo antes de que esto se concretara. Nada fue de la noche a la mañana. Hay que trabajar duro primero para que las cosas eventualmente lleguen. Nos sentimos bendecidos. También había mucha presión: somos los primeros músicos de nuestra familia. Sentíamos que cargábamos con el legado de todos ellos y queríamos hacerlo bien. Ahora hay muchos ojos puestos en ustedes. ¿Sienten que todavía se están adaptando o que llevaban años esperando este momento? Con esta oportunidad sentimos que estábamos, hasta cierto punto, preparados. Seguimos aprendiendo, pero tenemos un equipo muy unido. Nos rodeamos de familia y amigos, de la gente que estuvo desde el inicio. Ellos también se sienten parte del proceso porque nos vieron crecer desde cero. Frente a la presión, siempre respondemos como equipo, como familia. Nos apoyamos mutuamente en este camino.

¿Cuáles han sido algunos de los momentos más especiales de este recorrido juntos? ¿Hay alguno que tenga un significado particular para ustedes? Los Billboard Music Awards, sin duda. Este año tuvimos cuatro nominaciones. Estar en Miami, vernos en los billboards y que nuestra familia nos viera en televisión fue increíble. También que nuestro álbum llegara al número dos en Apple Music Latin, que superara los dos o tres mil millones de reproducciones. Era nuestro primer disco, nuestra primera experiencia con todo esto, y la respuesta fue muy significativa. La gira también fue clave. Fue nuestra primera gira y llevábamos apenas uno o dos años en la industria. Ver la respuesta de nuestra gente fue impresionante. Al principio había nervios, porque a veces los números digitales no se reflejan en vivo, pero todos los shows estuvieron llenos, con el público cantando nuestras canciones. Fue un momento muy especial compartido con nuestra gente en todo el país. ¿Qué se siente aportar una mirada fresca a la música latina, combinando influencias mexicanas y estadounidenses, además de ser una generación joven? Estamos viviendo una nueva era. Los sonidos evolucionan rápido, la música no se detiene. Como mexicoamericanos, estamos mezclando sonidos y estilos de vida que representan a una gran parte de la comunidad latina en los Estados Unidos. Nunca dejamos de lado a México; nuestras raíces siempre están presentes. Se trata de unir esas dos culturas y crear algo nuevo. Estamos experimentando mucho. En el nuevo álbum hemos sido muy creativos, pero también seguiremos cantando corridos, porque son historias populares que forman parte de nuestra cultura. Creo que a la gente le va a encantar lo que viene.

La nueva música de Clave Especial genera mucha expectativa. ¿Con qué artistas sueñan colaborar algún día? Ver a Bad Bunny llevar la música latina a escenarios como el Super Bowl es muy inspirador. Demuestra hasta dónde ha llegado nuestra música. También nos encantaría colaborar con leyendas que siguen activas, como Ramón Ayala o Los Tigres del Norte. Antes de cerrar, ¿cuál es su platillo mexicano favorito? Mi favorito personal, soy Alex, es el mole dulce. Desde niño.

El de Leo son las enchiladas rojas y el de Roger, la birria.