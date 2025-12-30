Los 20 fotógrafos que definieron el 2025

Al despedir el 2025, el equipo de PAPER Español se dio a la tarea de destacar a los fotógrafos más fascinantes que marcaron el año. Entre galerías, revistas, redes sociales y rincones creativos de todo el mundo, seleccionamos a 20 artistas excepcionales, todos con raíces en países de habla hispana y portuguesa, celebrando así nuestra nueva plataforma.

Es un honor presentar a nuestros lectores a estos creadores que elaboran imágenes profundas y conmovedoras, contando sus historias de manera única. Les pedimos a cada uno que compartiera la imagen que más significó para ellos este año y nos explicara por qué. Aquí están sus respuestas, en sus propias palabras e imágenes:

ENRIQUE LEYVA "La imagen es un tributo a la conexión entre los nietos y sus abuelas y al legado que ellas transmiten. Muestra la dualidad entre la masculinidad rígida cargando el gallo simbolizando protección y la sensibilidad, expresada en el gesto de la abuela trenzando el cabello. Esto refleja la esencia del trabajo del autor y su decisión de abrazar más su sensibilidad."

RAVANELI SOUZA "Esta fotografía representa para mí la conquista de ser artista. Durante muchos años no confié en mi arte, y hoy puedo declarar que el amor por lo que creo se refleja en mi obra en este mundo."

FRANCISCO BETANCOURT “Esta imagen es el reflejo de un viaje compartido por amigos que se conocieron hace más de quince años y que han trabajado incansablemente para convertirse en los artistas que siempre soñaron ser. Desde nuestros inicios actuando juntos en clases de teatro y en pequeños escenarios de Colombia, hasta abrirnos camino a nivel internacional, seguimos entregándonos por completo a nuestros oficios. Es la imagen que más peso tiene para mí este año, porque me recuerda la importancia de compartir la propia odisea con quienes han estado ahí desde el principio.”

ELIO NOGUEIRA "En mayo creé una historia de portada para Vogue Portugal, en la que destaqué el arte, la herencia y la cultura de una región de mi país de origen.

Pasé semanas preparando cada detalle de la producción: investigando trajes tradicionales, combinándolos con piezas contemporáneas de diseñadores que dialogaran con ese legado, explorando locaciones, integrando bailarines y músicos, y reuniendo todos los elementos que conforman la identidad cultural de la región. Transformar siglos de tradición en mi propia visión artística y narrativa convirtió este proyecto en algo profundamente personal. Crear algo tan significativo, tan arraigado en mi cultura, fue la experiencia más plena y emocional que viví este año."

ANA VALLEJO “Este collage es importante para mí porque cristaliza el lenguaje visual culminante de Neuromantic, mi investigación a largo plazo sobre cómo el trauma distorsiona la intimidad y la percepción del yo. El vidrio dicroico se convierte en un espejo que atrae al espectador hacia una escena idealizada del amor, un lugar en el que alguna vez me sentí atrapado y alienado. Al insertar al público dentro de la composición, lo invito a reflexionar sobre sus propias fantasías absorbentes y, juntos, a fracturar aquello que nos impide conectarnos de manera más auténtica con la realidad.”

ALEXSEY REYES

“Esta imagen ha sido la más significativa para mí este año porque captura la tensión y la belleza del renacimiento: el acto de desprenderse de lo que fue para dar paso a lo que está por venir. Creada íntegramente en cámara, a través de un desenfoque intencional, refleja el movimiento crudo e inacabado del crecimiento que constantemente me atrae en mis sujetos. He encontrado una profunda satisfacción en atestiguar las formas silenciosas en las que las personas ‘vuelven a nacer’ a lo largo de sus vidas, y esta pieza encarna ese instante en el que una nueva versión de nosotros mismos comienza a florecer.”

JOAQUIN CASTILLO "Esta es una de mis fotografías favoritas del año —honestamente, toda la sesión lo es. Nació de la idea de confiar en el universo y, cada vez que la miro, me recuerda cerrar los ojos y confiar ciegamente en que todo estará bien.”

ADRIANA LESTIDO Adriana no pudo contribuir plenamente a este artículo, pero generosamente permitió que nuestro equipo seleccionara una de sus obras más recientes, realizada en el Círculo Polar Ártico. Esta imagen forma parte de su libro La conquista del hogar, editado en España.

BORIS EDROSA "Esta imagen, cargada con un movimiento infinito que podría repetirse hasta la extenuación, es una de mis imágenes favoritas no sólo por lo impactante y la densidad estética. Para mí es lo que hay detrás, el origen, ya que es un ejemplo perfecto de serendipia. Jose - artista detrás de la marca It-Spain - y yo, le pedimos a Febo que hiciera una intrincada pose muy difícil de mantener. En los primeros intensos estuvo a punto de caerse y ahí encontramos la imagen, le pedimos que repitiera esa simulación de caída una y otra vez. Cuando tuvimos suficientes, simplemente realicé una composición donde se viera todo el evento en una sola imagen. Este tipo de aleatoriedad, de lo no planificado, es sin duda uno de los fenómenos que más me entusiasman en cualquier proyecto."

Edward Cordoba "Esta fotografía marcó un punto de inflexión en mi trabajo. La “crudeza emocional” de los personajes y la atmósfera íntima, casi cinematográfica, influyeron profundamente en la dirección creativa que he seguido a lo largo de 2025.



Además, esta sesión me ayudó a reconectar con el valor de estar presente y de disfrutar el proceso de crear, jugando con los personajes y explorando formas de capturar momentos genuinos. Es una sensación que quiero preservar mientras continúo desarrollando mi visión y mi carrera."

ADONAY SANCHEZ "Siempre busco la nostalgia, para mi esto transmite y es un registro de la energía y sensaciones de lo que es ser, y ser joven en mi ciudad, la fiesta, los amigos, crushearte un día, querer desaparecer otro, sentir que tu eres dios, que nadie es dios, que todo es dios."

THALIA GOCHEZ "Esta fotografía es especialmente significativa para mí porque encapsula la esencia de mi voz artística. En cada imagen busco entrelazar historia, estilo y cultura, y esta pieza refleja ese equilibrio, elementos que realmente están en la raíz de lo que da forma a mi trabajo.”

DIEGO VILLAGRA MOTTA "Tuve muchas sesiones este año que me encantaron, pero mi relación con GCDS se sintió súper especial. He admirado la marca por años, así que cuando me propusieron hacer una campaña con mi estilo, salté de emoción y dije que sí. No me dieron ninguna dirección específica, solo “crea algo, aquí están las prendas, hazlo a tu manera”. Contacté a algunas de mis personas favoritas y realizamos la sesión en la casa de un amigo en Bushwick. Se sintió auténtico y personal. A GCDS le encantó y me invitó a participar en dos campañas más; manteniéndome fiel a mí misma y a mi trabajo, logré que cada una fuera completamente distinta."

JAVIER BIOSCA "Los bodegones tienen esa capacidad de incrementar el valor del objeto, embellecerlo y añadirle una pátina de misterio que nos hace imaginarnos historias acerca de ese final del que nos habla la fotografía que enmarca. Penn lo consiguió varias veces con sus composiciones sencillas y contundentes, hablando de lo bello que había en la decadencia de un cigarro, un craneo o un plato sucio. Y porque la historia privada del zapato es digna de retratar, y esta imagen me acerca un poco a Irving, es mi seleccionada del 2025."

CARLA RODRIGUEZ "¡Autorretratos! Hago mucho trabajo de retratos por encargo, y a veces puedo colar algo de trabajo personal; este fue uno de los momentos de este año."

SANTIAGO MENDEZ "En 2025 entendí con más claridad que mi trabajo parte de observar cómo territorio y cultura se manifiestan en lo habitual. En esta fotografía hecha en Margarita hay una niña, una silla y una casa que sitúan el Caribe sin necesidad de subrayarlo. Esa escena mínima me recuerda que un solo gesto puede contener toda una identidad."

SARA ALIAGA TICONA "La vestimenta no solo es una declaratoria de un estilo o moda, tambien tiene una simbologia identitaria ancestral, pero que pasa si esa vestimenta historicamente ha sido objeto de discriminación?... En los ultimos años las “Cholas” han reconquistado y resignificado esta vestimenta historicamente discriminada en un simbolo de resistencia identitaria, enfrentandose a la globalizacion de los estandares de belleza, a la discriminacion de clase y las luchas sociales a las que se han enfrentado vestidas de esta manera. Bolivia uno de los paises con mas grupos indigenas de la region es a la vez uno de los paises donde mas se segrega racial y socioeconomicamente a estas mujeres solo por que su vestimenta representa a una mujer indigena. Las Cholas pese a estos hechos han preservado y protegido esta vestimenta de generacion en generacion por la fuerza e importancia social, cultural e identitaria que esta vestimenta simboliza."

YVONNE VENEGAS "Empecé una serie que pensaba que se trataría del teatro, de los espacios, de la capacidad de los actores de trabajar y desarrollar ideas en el momento presente, y su encuentro con la fotografía. Mi vida dió giros inesperados, y el proyecto se volvió sobre procurar espacios de soledad, de investigar las sombras y la posibilidad de la luz en los lugares mas inesperados. El día que tomé esta foto estaba nublado, en una de esas lluvias intensas de verano de la ciudad de México, con las que normalmente yo no tomaría fotos pues siempre el sol es mi acompañante. Ese día en la casa del teatro, fue el primer día que sentí que este proyecto más que todo era un refugio."

JUAN CAMILO CLAVIJO

"He seleccionado una foto que quiero con el alma, viene de una época de mi vida este año donde quería quietud, volver a sentir pasión por lo que amo que es capturar la vida en fotos y en videos, y esta fue una foto que abrió una puerta a un universo increíble creativamente y personal este año."