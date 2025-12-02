Victoria Justice confiesa su mejor regalo de Navidad… y el peor también

Hay algo innegablemente magnético en Victoria Justice durante la temporada navideña. Tal vez sea la mezcla de nostalgia y brillo que lleva consigo a cualquier habitación, o quizá que incluso sus recuerdos suenan como escenas sacadas de una película: con cachorros sorpresa, el crujido suave de un vinilo y la luz cálida de un árbol al fondo. Este año, mientras presenta un nuevo sencillo navideño impregnado del encanto del ukelele y una calidez retro, Victoria nos invita a una Navidad menos espectacular y más intencional: desconectarse, encontrar alegría en la quietud y dejar que la creatividad fluya.

Pero su calma no debe confundirse con quietud. Justice vive un auténtico renacimiento creativo. Entre música nueva, una película de terror y un enfoque renovado en proyectos que se sienten reales, entra en una era definida por la autenticidad y el corazón. En esta conversación sincera, comparte los recuerdos que la formaron, el peor regalo que ha recibido y la chispa detrás de su tema festivo: una canción acogedora y emocional, destinada a acompañarte durante todo diciembre. Bienvenidos a la Navidad más honesta, terrenal y luminosa de Victoria.

Vestido: Zhilyova, Guantes: Carlos Esparza, Collar: Swarovski

¿Cuál es tu recuerdo navideño más querido?

Cuando tenía 15 años, mis papás sorprendieron a mi hermana y a mí con dos perritos. Yo sabía que venía uno, pero el segundo fue una completa sorpresa —mi cerebro de quince años genuinamente pensó que habían enviado un cachorro extra por error. Fue el mejor día de mi vida, y se convirtieron en dos miembros muy amados de nuestra familia por mucho tiempo. Extraño a Sammy y Sophie todos los días.

¿Qué está en tu lista de deseos este año?

Honestamente, nada material. Me encantaría tomarme una semana libre, desconectarme y estar junto al mar con un buen libro. Sobre todo, quiero pasar tiempo con mi familia y amigos, comer delicioso y crear nuevos recuerdos. Y quizá me consienta con un pequeño shopping spree —creo que me lo he ganado.

Top: Busted Brand, Falda: Zhilyova

Háblanos de tu nuevo sencillo. ¿Qué te hizo querer lanzar una canción navideña?

Lo escribí hace un año, y en cuanto lo terminamos, supe que quería compartirlo. Siempre me ha encantado la idea de una canción navideña con ukelele—se siente clásica pero única y nostálgica, y estoy muy orgullosa del resultado. Incluso empieza con el sonido de un vinilo y termina con ese mismo crujido. Me alegra haber añadido ese detalle; crea la calidez que buscaba, como estar junto al fuego mirando las luces del árbol. El mensaje es dulce, acogedor y universal. Amo la música navideña, y este tema es relajado sin ser demasiado alegre, pero aún así te envuelve en ese sentimiento cálido de la temporada.

¿Qué esperas que sientan tus fans al escucharla?

Espero que los ponga en modo navideño y sientan la emoción detrás de la canción. Tal vez se identifiquen con la letra, o tal vez solo los haga sentir calientitos por dentro. También me gusta que es un tema navideño sin abrumarte con demasiado espíritu festivo—esas son mis favoritas, porque cuando son muy alegres… me pueden volver un poquito loca.

Top: Busted Brand, Falda: Zhilyova, Zapatos: del talento

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué te inspira?

Generalmente hago una lluvia de ideas antes de una sesión y llego con una chispa—puede ser un título o una línea. Mucho depende de con quién escribo. Me inspira la energía del cuarto, los instrumentos y el productor. Cuando Toby tomó el ukelele en esa sesión con él y Will Jay, la canción simplemente empezó a fluir. También estaba en una relación nueva, así que las letras sobre querer que el amor perdure durante las fiestas resonaron conmigo. Además, amo hacer ejercicio o yoga caliente antes de una sesión; me centra y me coloca en un espacio creativo más claro.

Has tenido un éxito increíble. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué deseas para el futuro?

No estoy completamente segura, pero estoy disfrutando ser creativa y lanzar música nueva. Me encantaría sacar un EP y, eventualmente, un álbum completo. En cuanto a actuación, tengo una película de terror llamada Send A Scare que filmé este verano y que se estrena el próximo año. Estoy muy orgullosa del proyecto y emocionada de que la gente lo vea. También quiero asumir más papeles que me apasionen y seguir explorando creativamente en la música y el cine.

Vestido: Bent Kahina, Zapatos: Aminah Jillil

Victoria, te toca una ronda rápida de preguntas navideñas: Mariah Carey o Michael Bublé? Mariah Carey, siempre. Es la reina de la Navidad. Esas primeras campanadas de “AIWFCIY” son serotonina instantánea. ¡Perdón, Michael! Suéter navideño feo o look glam de fiesta?

Suéter feo. Me da mucha risa. Envolver regalos o bolsas de regalo?

¡Envolverlos yo misma! Es terapéutico y me enorgullece hacerlo bien. Vacaciones en la nieve o Navidad tropical?

Difícil, pero elijo Navidad tropical —no amo el frío. Regalar experiencias o regalos envueltos?

Ambos, pero ver a alguien abrir un regalo físico es especial. Amo un detalle pensado. Dar o recibir regalos?

¡Recibir! Ja, mentira. Amo regalar; creo que soy excelente dando regalos y ver la reacción de alguien me da tanta alegría. El mejor regalo que has recibido:

Nuestros perritos. Nada supera eso. Soy amante de los animales al cien. El peor regalo:

Un ex me regaló una baraja “personalizada” en nuestra primera Navidad. Lo había exagerado tanto que quedé en shock cuando la abrí y tuve que fingir emoción, especialmente después de que yo sí le puse mucho corazón a sus regalos. No estamos juntos ya, jaja. Le deseo lo mejor… espero que ahora dé mejores regalos. Chocolate caliente o ponche de crema?

Chocolate caliente con mini malvaviscos. Película navideña favorita:

Mis tres favoritas: A Christmas Story, The Holiday y It’s a Wonderful Life.