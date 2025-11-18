Protesta, Piel y Poesía: THE RIO WORLD Sacude Los Ángeles con una Colección que Grita Estilo

RIO presentó su colección 'A Poem and a Protest' ante un público de más de mil personas en las imponentes instalaciones del The Broad Museum en Los Ángeles, CA.

Una propuesta que, como su nombre lo anuncia, oscila entre el manifiesto y la belleza cotidiana. Según su director creativo, Rio Uribe, los personajes que desfilaron encarnan a 'la contra derecha': la gente que trabaja, que cumple, que sale a la calle no solo a hacer lo que debe, sino también a exigir sus derechos y los de los suyos. Y aunque RIO es una marca nacida desde y para la comunidad latinx, la invitación es clara: quien quiera ser parte de este universo, lo es.

La colección se construye alrededor de piezas de piel elevada, trabajadas casi como esculturas textiles, un guiño directo a la arquitectura del propio Broad Museum. Las siluetas —simples pero audaces— capturan la energía de la gente de hoy: fuerte, lúcida y sin miedo. Como ya es sello de RIO, las referencias a la cultura chicana fueron palpables. Parte crucial de ello fue el trabajo de la extraordinaria estilista de cabello Patricia Morales —responsable del icónico moño de cabello de Lady Gaga y orgullosa integrante de la comunidad chicana en LA—, quien llevó la narrativa a un nuevo nivel. El maquillaje, a cargo del talentoso David Velásquez, completó el universo visual: una reinvención goth-punk desde una perspectiva latina que se siente fresca, potente, actual. Esto es moda, bebé.

Uno de los momentos más memorables fue el impactante finale: los 30 modelos invitaron al público a sumarse a la celebración mientras Caín Culto interpretaba su tema KFC Santería, acompañado por la estrella de RPDR, Kerri Colby. Y para quienes no lo notaron: sí, Kerri caminó la pasarela dos veces. Cuando los looks lo ameritan, se sirve doble. En medio de la narrativa visual aparecieron guiños inesperados y deliciosos, como una Minnie Mouse punk, además de boxer shorts estilo tumbado, pantalones bajos y vestidos largos con ese “toque de calle” que los vuelve piezas irresistibles para el día a día. RIO logra ese equilibrio mágico entre glamour y crudeza que te hace sentir como una rockstar al instante.

Entre los asistentes pudimos ver en la primera fila a Miss Vivian Wilson, influencers Aaliyah Mendes, Lil Miquela y tiktoker Louie Castro en full RIO looks. No podemos esperar a ver lo que esta nueva era de RIO traerá para NYFW el próximo año. Mientras tanto, ya estamos listxs para el holiday shopping—sí, en therioworld.com, por supuesto. ¿Protesta o poema? La colección demostró que, en manos de RIO, pueden ser ambas cosas a la vez.



