Desde el Bronx hasta Lady Gaga: la historia inspiradora de Lola Von Rox

Entre luces de neón, lentejuelas y escenarios que vibran con energía, emerge Lola Von Rox, showgirl y artista escénica radicada en Nueva York. Su nombre resuena en los clubes más emblemáticos de la ciudad y en producciones de figuras como Lady Gaga y Susanne Bartsch, íconos que, como ella, transforman el entretenimiento en arte y libertad. Criada en el Bronx y orgullosa de sus raíces latinas, Lola encarna la fuerza, sensualidad y autenticidad que definen a una generación de artistas que no piden permiso para brillar.

Su voz, entre el glamour y la resiliencia, celebra la creatividad sin límites y el poder de reinventarse. Desde su amor por el asopao de camarones de su abuela hasta su deseo de vestir una gran producción cinematográfica, Lola Von Rox combina nostalgia, empoderamiento y disciplina. “Nueva York es el escenario perfecto para expresarte como quieras”, confiesa. Y en ese espíritu, su carrera continúa abriendo espacios para nuevas voces en la vida nocturna, donde cada espectáculo es una declaración de arte, identidad y orgullo.

¿A dónde llevarías a alguien que busca la mejor comida latina de Nueva York? Soy una chica del Lower East Side, una Lower East Side show girl, y estoy muy orgullosa de eso porque me encanta estar justo en el corazón de todo. Hay un pequeño lugar llamado Empanada Mama que está abierto todo el tiempo. Si salgo del trabajo a las cuatro de la mañana, sé que puedo llamar y pedir unas empanadas. Durante el día también te mandan piñas coladas y margaritas. Es mi lugar favorito, mi refugio. Todo lo que pidas del menú va a ser increíble, sin importar la hora.”

¿Cómo fue para ti crecer como latina en el Bronx? Bueno, déjame decirte: crecer en el Bronx fue probablemente una de las cosas más hermosas que me pudieron haber pasado. Te enseña determinación, te enseña fuerza, te enseña astucia. No es para los débiles de corazón caminar por esas calles siendo una chica joven, y más aún latina —con cuerpo, personalidad y vibra—, porque llamamos la atención muy fácilmente. Amo que el Bronx me enseñó a seguir adelante, a mantenerme fiel a mí misma y a ser segura de quién soy.

¿Quién es alguien de tu familia a quien realmente admiras y por qué? Definitivamente admiro a mis padres, tanto a mi madre como a mi padre. Trabajaron muy duro para convertirse en las personas exitosas que son y para darnos la mejor vida posible. Mi papá vino directamente de Puerto Rico y construyó su vida aquí: fue a la universidad, fue boxeador de Golden Gloves, Marine y detective. Mi mamá era enfermera. Ambos se dedicaron a cuidar a los demás y nunca dejaron de luchar por lo que creían: el amor, la bondad y compartir eso con otras personas.

Qué consejo le darías a otras mujeres que quieren trabajar en la vida nocturna y el entretenimiento? Para mis mujeres… creo que elegí un camino en la vida un poco más difícil que la mayoría, y animo a cada mujer a explorarlo si puede. Hombre, mujer o lo que seas en medio, todos merecemos ser vistos, expresarnos y mostrarnos como realmente somos. Nueva York es el escenario perfecto para eso. Tienes que tener mucha fuerza y confianza, y nunca puedes sacrificar tu arte, sin importar quién esté frente a ti o quién esté en la sala. Siempre sé fiel a ti misma y mantente firme.”

¿Cuál es el platillo favorito que tu abuela cocina para ti? Mi abuela cocina asopao de camarones. Es mi platillo favorito, mi favorito de todos los tiempos. Cuando sabe que voy a Puerto Rico a visitarla, siempre lo tiene listo, esperándome. Es lo que más amo desde que era niña, y algo que siempre, siempre le pido… con tostones al lado, por supuesto.