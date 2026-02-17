PAPER Español celebra NYFW con SKULLPANDA en DEJAVU
BY: PAPER MAGAZINE
Feb 17, 2026
La primera edición de New York Fashion Week de PAPER Español fue, sin duda, un momento inolvidable: una cena íntima que reunió bajo un mismo techo al talento latino, insiders de la moda y figuras clave de la cultura pop. La firma POP MART se sumó a la celebración con un detalle irresistible: bag charms de SKULLPANDA para cada invitado, incluyendo la nueva colaboración con My Little Pony. El recuerdo perfecto para una noche que equilibró alta moda y diversión sin filtros.
El encuentro tuvo lugar en DEJAVU, el supper club secreto fundado por Barış Köroğlu. Famoso por su interior en capas, estilo speakeasy, que evoluciona conforme avanza la velada, DEJAVU fusiona la sofisticación gastronómica con la energía nocturna. En el Desire Room, el espacio más íntimo del venue, se dio cita un grupo curado de talento latino para brindar por PAPER Español y la Semana de la Moda. Entre ellos: el ícono del reggaetón Arcángel, Majo Aguilar, Angie Portillo y GIULIA; además de los creadores Jordan Frazes, Josie Melano, Camila Ramon, Frost Hernandez y Tefi Pessoa.
La lista de invitados brillaba tanto como la mesa: criaturas adorables acompañaban cada lugar, enmarcadas por espectaculares arreglos florales. El menú incluyó tartar de atún, las emblemáticas croquetas de pastrami de DEJAVU y tagliatelle casero con salsa de tomate ligeramente ácida, maridado con cocteles artesanales de Rosaluna Mezcal. Entre brindis y bocados, los coleccionables SKULLPANDA x My Little Pony se intercambiaban con entusiasmo, desatando conversaciones efervescentes y sesiones improvisadas de fotos.
Modelos y diseñadores como Joaquin Castillo, Patricio Campillo y Valentina Ferrer compartieron mesa con el fotógrafo Diego Villagra Mota, el artista Peter Demas, Joyce Esquenazi Mitrani, la stylist Jeauni Cassanova y representantes de POP MART como Marco Henry Negrete y Rylee Takahashi.
Desde otro punto de la mesa, la Productora Ejecutiva Creativa de PAPER, Angelina Cantu, ofreció un emotivo discurso en español que marcó el tono de la noche: una celebración vibrante de la cultura latina en todas sus formas. Después, el inconfundible Mickey Boardman tomó la palabra con su carisma habitual, brindando en inglés con un guiño juguetón al español que provocó risas y aplausos. La energía bilingüe se extendió durante la cena, incluso en un divertido debate sobre cómo llamar a la betabel: la “beterraba” de Brasil, la “remolacha” de Colombia y el “betabel” de México. Un instante que encapsuló la riqueza y belleza de la diáspora latina.
Recién pasada la euforia del Super Bowl, la conversación viró hacia un fenómeno evidente: todos quieren aprender español. Historias sobre apps de idiomas, esfuerzos familiares por mantener vivas las raíces y un cambio cultural en tiempo real resonaron en la sala. POP MART, que recientemente se lanza en México con planes de expansión en Centro y Sudamérica, encuentra en PAPER Español el aliado ideal para esta nueva etapa.
Los invitados posaron con sus SKULLPANDA, alineando la energía lúdica y colorida de la colaboración con sus estilismos de Fashion Week. Algunos descansaban sobre la mesa para la foto perfecta; otros colgaban de bolsos como el accesorio definitivo para iniciar conversación.
A través de colaboraciones como la de My Little Pony, SKULLPANDA, el segundo personaje más popular de POP MART a nivel global, ha cultivado una devoción casi de culto. La mezcla entre filo fashionista y nostalgia infantil conecta de manera especial en un espacio lleno de creativos que viven, y juegan, en la intersección de ambos mundos.
La atmósfera fue íntima, con el inminente caos de Fashion Week latiendo como telón de fondo: la calma perfecta antes de la tormenta. Al final de la noche, cada invitado se marchó con su SKULLPANDA en mano, imaginando ya dónde exhibirlo, o con qué look llevarlo la próxima vez.
Fotografía: Andres Di Rienzo
