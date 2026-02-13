De pionero a ícono musical: Arcángel cumple 20 años siendo La 8va Maravilla

En su momento más lúcido, Arcángel celebra 20 años de trayectoria musical con su más reciente álbum “La 8va Maravilla” rindiéndole homenaje a su pasado, presente y futuro. El compilado incluye colaboraciones con Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y su propio hijo.

Con la mente iluminada y un corazón sobreviviente, Arcángel se reinventa una vez más para celebrar el camino recorrido. Siendo pionero del trap en español y una de las figuras que moldeó el reggaetón en sus inicios, Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, le recuerda al mundo que hoy está vigente y de pie tras dos décadas de carrera.

Desde el calor de la costa este y la euforia de arranque de año, nos conectamos con Arcángel para platicar de “La 8va Maravilla”: un álbum que no solamente construyó en un momento de nitidez mental y recuperación física tras una operación, sino que puso en perspectiva su legado como artista puertorriqueño.

Y es que Arcángel y la convencionalidad no van de la mano: esculpir 20 piezas requirió horas de creatividad, introspección y talento. Honrando el título del álbum, y su propio apodo, el boricua viajó el mundo entero para visitar las grandes obras que han forjado la identidadhumana.

Un recorrido de 18 días para visitar las 7 Maravillas del Mundo, seguramente imprimió una perspectiva muy única a “La 8va Maravilla”. Al estar frente a éstas ¿qué pensamientos te cruzaban sobre tu propio recorrido musical? Para serte sincero, yo soy un tipo al que le gusta leer y estudiar mucho. Yo ya sabía la historia de cada una de las Maravillas, pero solamente había podido visitar una: el Coliseo Romano. En cuanto a lo musical, cada vez que iba a un lugar, siempre se me ocurría sumarle algo a los temas que ya tenía. Me inspiraron para darles un upgrade a las canciones del disco y como ese viaje lo hicimos en octubre, nos dio tiempo de editar el álbum para sacarlo en enero. El compilado está lleno de contrastes musicales y me parece que hay un diálogo entre quien eras cuando empezaste en el trap y quien eres ahora: más abierto al pop y la electrónica. Si esos dos “tú” se sentaran a hablar ¿en qué estarían de acuerdo y en qué chocarían? Yo creo que estarían de acuerdo en todo y no chocarían en nada, porque esa es la esencia de Arcángel. Mi primer disco se llamó “La Maravilla” y cuenta exactamente lo mismo que este último álbum. Arcángel domina muy bien todas las ramas dentro de la música urbana: ya sea pop, techno, rock, baladas, etc. El primer trap en español de la historia lo hice yo en 2006, llamado “El Pistolón” con Yaga y Mackie; también con “Chica Virtual” tengo que ver, este fue un gran tema de techno en español. Así que no, no creo que ninguno de mis alter ego chocarían.

Ahora que tocas el tema de las baladas, “La 8va Maravilla” está bañado de romantiqueo. ¿Crees que el reggaetón se ha vuelto más romántico de lo que era antes? Cuando yo inicié ya existía R.K.M & Ken-Y, ellos tenían la exclusividad de lo que era el reggaetón romántico. Yo no te puedo decir que el género ha tomado algún rumbo en específico porque hay artistas que se dedican a hacer ciertas ramas. Lo que sí creo, es que el género se ha vuelto más comercial. Por ejemplo, hay artistas muy buenos que hacen “malianteo”, que es el reggaetón callejero, pero la gente no los conoce porque ese es el tipo de música que no suele ser nominada a ningún premio. Creo que ya no se reconoce al reggaetón de mata: hubo que fusionarlo con otros ritmos y cambiar la letra para que pudiera ser tomado en consideración. Como dices, hay cantantes que son icónos de ciertos géneros y en “Lluvia” invitaste a Ricky Martin. ¿Cómo fue encontrarte creativamente con alguien que públicamente has dicho que admiras y que desde otro género también ha representado a Puerto Rico a nivel global? Mira, cuando tú trabajas con una persona talentosa, no es difícil tener química, musicalmente hablando. El respeto entre nosotros es mutuo y la admiración es recíproca. Este tema yo ya lo había grabado completamente y cuando estábamos produciendo la canción, dije “esta parte está como para Ricky Martin”. Lo tiré así al aire y mi manejador es bien amigo del mejor amigo de él, así que hizo las movidas pertinentes para mostrarle el tema a Ricky. A él le gustó y dos días después nos invitó a su casa para conocernos personalmente. Ahí me dijo que le encantó y lo demás es historia.

Si hay algo que dominas es producir en el estudio y otra colaboración con la que quizás este proceso fue distinto, es la que hiciste con tu hijo Austin San en “Historia” y “Me Dañas La Mente”. ¿Qué fue lo más inesperado que descubriste en él como artista durante estas sesiones? Mi hijo está metido en los escenarios y estudios de música desde que nació: incluso yo le cambié los pañales dentro de un estudio, ha ido conmigo alrededor del mundo, estado en diferentes camerinos y en distintas bases desde siempre. A los 14 años, él me dijo que quería ser cantante y yo le dije que terminara de ser niño primero, que no tenía ninguna necesidad. En realidad a mí no me sorprende nada de él porque lo conozco muy bien. Incluso el tema “Me Dañas La Mente” era una canción suya. Cuando estábamos produciendo el álbum, me hacía falta un featuring y uno de mis ingenieros me dijo que metiera a Austincito. Yo lo vi perfecto porque amo a mi hijo y es mi sangre. Si yo colaboro con personas que no son nada mío ¿por qué no hacerlo con alguien que vino de mí? Desde que Daddy Yankee regresó, ha tenido escasas colaboraciones y “Di Amén” es una de ellas. Más allá de lo musical, este tema tiene un peso simbólico muy importante: dos grandes exponentes del reggaetón hablando de fe y de espiritualidad. ¿Qué significa para ti este mensaje en esta etapa de tu carrera? Para mí es una de las cuestiones más importantes del disco porque si tú haces una producción de 18 o 20 temas ¿por qué no puedes dedicarle uno al ser que nos lo dio todo? Este fue uno de los tracks que mientras estábamos produciendo, yo escuchaba la voz de Daddy Yankee todo el tiempo. Dije “tiene que ser él". Nosotros tenemos amistad con su relacionista público y de hecho, Daddy es vecino de mi casa en Puerto Rico desde hace 15 años. Con él estuvimos distanciados unos cuantos años, pero luego nos sentábamos, hablábamos, nos dejamos sentir. Y obvio, en el nombre de Dios todo es posible, estamos rindiéndole respeto, brindándole honor a quien merece todo.

No podemos dejar de hablar de las colaboraciones sin tocar una de las más originales. Se dice que el productor Edgar Barrera te propuso unir talento con Grupo Firme en “Cuánto Cuesta”. ¿Con qué te quedas de esa semana que pasaste al lado de Eduin Caz y el grupo en México? Me quedo con todo. Esa semana fue espectacular, maravillosa. Me quedo con las ciudades que visité, el tequila, la comida, las personas, los escenarios y con todas las experiencias que viví esa semana. Mira, que yo he estado en todos lados y he compartido con mucha gente, de verdad que con Grupo Firme es con quienes mejor la he pasado. La energía con ellos nunca baja. Cuando comparto con buenos artistas y a la misma vez son buenas personas, yo me quedo con todo. Hablando justamente de gente talentosa, tú has sido clave en el camino para muchos artistas del género urbano, entre ellos Bad Bunny. Fuiste de los primeros en creer en su música ¿qué sientes al verlo hoy en este punto de su carrera y qué fue lo primero que viste en él? Desde que lo conocí lo que más me gustó fue personalidad, aparte de la gran música que hace, porque es un visionario. Él era algo que le hacía falta al reggaetón. En una escena en donde reina el machismo y todo el mundo quiere ser “el más”, llegó un niño que no es de la calle, que no le interesa hablar de ella, que tiene valores como ser humano y que además es muy educado. Benito se ha atrevido a hacer lo que nadie había hecho. Él está logrando cosas, no solamente para él, sino para todos nosotros que somos parte del mismo género y que representamos el mismo lugar del que él viene. Haber estado en el Super Bowl como un artista 100% hispano, está pavimentando el camino para futuras generaciones y abriéndoles paso gracias a las puertas que está derrumbando. Tenía que ser él el primero que lo hiciera. Yo me siento bien contento, bien feliz. Siento que cada éxito que logra, me alegro como si fuera mío. Está demostrando que sí se puede lo que muchos de nosotros veíamos como imposible.

“Lúcido” y “Vigente” son temas que conmemoran tu historia y todo lo que implica mantenerse relevante durante estos 20 años. Cuando miras ese camino ¿cuál sientes que ha sido tu mayor propósito dentro del género? Mi propósito ha sido inspirar nuevas generaciones a que continúen con este tipo de música, ya que los géneros que no producen nuevos talentos, mueren. Hace 21 años, yo era el artista más nuevo que había en el 2005. Imagínate, si después de mí no hubiesen existido nuevas generaciones, el género ya hubiera desaparecido. Pienso que el futuro de cada género musical, descansa en los hombros de los artistas nuevos. En el último tema del compilado también hablas de quién eres ahora y de un cierre de capítulo. Al mismo tiempo vas a recibir el “Icon Award” en “Premios Lo Nuestro” y con todo esto ocurriendo ¿cómo se ve el próximo capítulo para ti? Volvemos a lo básico. Dentro del nuevo capítulo, venimos con el próximo álbum que va a ser de reggaetón. Siento que, como te digo, yo soy un híbrido dentro de la música urbana: navego muy bien todas las aguas, todos los estilos. Ahora quiero darle al reggaetón callejero de Puerto Rico. Me gustaría sacar dos álbumes más este año. Se acerca la saga de “El Regreso de Los Favoritos” Volumen 3, en donde colaboro con un montón de artistas y no necesariamente todos son mainstream. Hay muchos que sí son estrellas, pero para que el género continúe su camino, incluyo a artistas que hay que apoyarlos para que el mundo los escuche, puedan salir de Puerto Rico y sigan representándonos. Por otro lado, en 2019 saqué “Historias de un Capricornio” y me gustaría hacer una parte dos. Voy a empezar a trabajar en ambos álbumes simultáneamente, yo suelo hacer mucho eso porque el estudio es mi segunda casa. También estamos por arrancar la gira de “La 8va Maravilla” y tenemos como cuatro o cinco videos que todavía no hemos soltado: el de la canción “Chula” junto a Beéle, “Historia”, “Lúcido” el cual lo grabamos durante nuestro recorrido por las Siete Maravillas y el video con mi hijo Austin San. Arcángel celebra 20 años de carrera, 20 años de éxitos y aprendizajes y nosotros con él, un legado irrepetible en la historia y la cultura de la música urbana.