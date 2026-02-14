Cardi B sorprende con una presentación inesperada y deja a todos “Ready Pa’l Show”

Don Julio Tequila mezcló a los líderes de la música, el deporte y el entretenimiento para otra serie del Ready P'al Show, dando inicio a las festividades del Superbowl del fin de semana pasado el viernes. Presentada por el comediante Druski y el artista puertorriqueño Young Miko en San Francisco, fue una celebración privada que destacó los rituales latinos del día del partido junto con cócteles especiales de Don Julio.

Con la anticipación desbordante, la influencia de la cultura latina antes del gran partido se sintió incluso en la selección de bebidas. Don Julio es el único esponsor oficial de la NFL con español como su primera lengua, y Druski animó al público a disfrutar de sus bebidas favoritas con una gran salud.

Otras celebridades invitadas incluyeron a Saquon Barkley, Jess Judith y Beto Montenegro. Los DJ Tay James y Mauro subieron al escenario, y luego la noche llegó a su punto álgido con la actuación sorpresa de Cardi B. Mientras se bebían cócteles y se bailaba la bachata, estos invitados estaban realmente listos para el espectáculo de Bad Bunny el domingo pasado.