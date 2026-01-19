ICONOS: Pepe Aguilar, El Oficio del Tiempo, la Voz del Silencio y el Peso del Legado

Nuestra serie de Iconos honra a aquellos artistas excepcionales que habitan un territorio propio, sostenido por el talento, la disciplina y una devoción absoluta a su arte. Un icono no solo resiste el paso del tiempo: lo transforma, dejando su huella en el pulso cultural de una época y convirtiendo su obra en memoria colectiva.

Nuestro artista inaugural es Pepe Aguilar, una figura de poder generacional cuya voz ha cruzado décadas, escenarios y fronteras. Con 4 premios Grammy, 5 Latin Grammy y miles de millones de reproducciones en todo el mundo, su trayectoria habla por sí sola. Su legado se mide en permanencia: una presencia que sigue definiendo la música mexicana y reafirmando, con cada canción, su lugar como un verdadero ícono.

Conversar con él es asomarse a un mapa íntimo de la música mexicana: la disciplina detrás del escenario, la independencia como filosofía, la paternidad como espejo y la meditación como brújula. Pepe habla con la calma de quien entiende que el verdadero poder está en elegir dónde poner el tiempo y en no traicionar la verdad de una canción. En esta entrevista, el artista se revela como icono no solo por lo que ha hecho, sino por lo que representa: una forma de estar en el mundo con propósito, de mirar al futuro sin soltar las raíces, y de recordarnos que, cuando la música es auténtica, no envejece—se vuelve leyenda.

Pepe, tu apellido es sinónimo de historia en la música mexicana. ¿Cómo fue crecer con padres exitosos y famosos? Para mí nunca fue algo raro ni extraordinario. Fue lo normal. Mis padres eran mis padres antes que artistas. Yo los veía como gente común. La diferencia era que, a donde iban, había multitudes: eran muy aclamados, muy queridos, y vivíamos viajando. Pero durante muchos años no fui realmente consciente de lo que eso significaba.

¿Y en qué momento sentiste el peso de convertirte tú mismo en un referente? Ese instante en el que pensaste: yo también quiero estar en el escenario. Convertirse en referente es algo que nunca dejas de intentar. Pero el verdadero despertar llegó cuando me independicé de mis padres y comencé a hacer mis propios shows. Ahí entendí lo difícil que era lo que ellos habían logrado, lo complejo que era llegar a ese lugar y todo el camino que yo tendría que recorrer si aspiraba a algo similar. Fue entonces cuando comprendí que esta carrera, si no tienes un oficio verdadero, si no deseas realmente decir algo con la música, no vale la pena. Pero justo en ese momento también entendí que la realidad de mis padres era la de ellos, y que yo tenía que forjar la mía. Ahí hice un trato con el destino: convertirme en quien soy.

¿Cómo fue ese trato contigo mismo? Siempre me han motivado los retos. Las dificultades, los presagios negativos, los “no”. Para mí, un “no” es el mayor estímulo, y en esta carrera es la palabra que más escuchas. Eso ha sido —y sigue siendo— mi gasolina. Desde el inicio hice cosas que no estaban planeadas ni eran parte de la norma: grabar de manera distinta, proponer una perspectiva que no se había cuestionado antes. Ese fue siempre mi motor.

¿Recuerdas la primera vez que sentiste que lo ibas a lograr como artista? Curiosamente, eso ocurrió antes de volverme independiente. Cuando di ese paso, ya había tenido grandes éxitos. Lo que descubrí fue que no había tanta diferencia: en la compañía donde estaba tenía mucha libertad creativa. Decidía repertorios, producía, construía narrativas. La independencia me dio la titularidad de mi obra, pero también más trabajo, más gasto y una curva de aprendizaje enorme. Nunca había sido empresario. Tuve que aprender esa parte desde cero. Hoy, después de más de 25 años, sigo aprendiendo. La independencia sigue siendo el reto más grande.

Mirando hacia atrás, ¿de qué canciones te sientes más orgulloso? De las que nacieron con buena intención. De las que surgieron por necesidad emocional, porque si ese sentimiento se quedaba en el pecho, explotaba. No de aquellas hechas desde una agenda comercial. Todos los artistas caemos en eso alguna vez: después de un gran éxito, queremos repetirlo. Pero las canciones que más orgullo me dan son las que no responden a esa lógica. Tienen oficio, dolor, profesionalismo, sí, pero sobre todo naturalidad. Son canciones hechas sin estrategia.

La música mexicana vive hoy una expansión global. ¿Cómo observas este fenómeno desde tu lugar en la industria? Me ha tocado ver todos los cambios posibles: de los discos a los casetes, de los CDs al streaming y ahora a lo que venga después. No solo cambió el formato, cambió la forma de consumir, de competir, de entender la música. La música mexicana actual no es tradicional, aunque venga de sangre mexicana. Tiene los mismos instrumentos, la misma garra, pero es una evolución. Puede gustarte o no, pero es la expresión natural de una cultura en este tiempo. Y aun así, creo que la gente se aferrará más a sus raíces: al mariachi, a la banda, al norteño. Quizá no lideren playlists, pero son géneros sólidos, eternos. Para todo sale el sol.

En un mundo dominado por plataformas e inteligencia artificial, ¿qué viene para la industria musical? Nadie lo sabe con certeza. Estamos ante un antes y un después que apenas comenzamos a notar. Hoy la mayoría de la gente no distingue entre una canción hecha por humanos y una hecha con inteligencia artificial. Habrá una bonanza enorme, luego un estancamiento. Mucho sonará igual. Los artistas que sepan usar la IA y que realmente sean artistas se van a magnificar. Los que no, solo harán ruido. Y eventualmente, regresaremos a lo esencial: una persona con una guitarra llenando un estadio. La gente se cansará de lo artificial.