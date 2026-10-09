method convierte lo cotidiano en arte con Larissa De Jesús Negrón

¿Qué sucede cuando un ritual se convierte en una oportunidad para la expresión cultural? Con su más reciente colección limitada co-creada con siete artistas Latinx, method convierte sus icónicas botellas de gel de baño en lienzos, invitando a artistas de nueva generación a crear fragancias únicas y diseños inspirados en sus ciudades, su herencia y su visión creativa. Una de ellas es Larissa De Jesús Negrón, pintora e ilustradora puertorriqueña cuya botella captura la luz, el paisaje y la flora del Viejo San Juan. method trabajó estrechamente con cada artista para asegurarse de que la fragancia y el diseño contaran la misma historia y, para De Jesús Negrón, esa colaboración se convirtió en un portal hacia San Juan. Inspirado en las ventanas arqueadas del Viejo San Juan, la flora y fauna del trópico, los paisajes de la isla y la luz cálida de un atardecer caribeño, su diseño transforma la botella en una ventana surrealista. La piña, la mandarina y el durazno blanco fueron elegidos para evocar el mundo tropical que está en el corazón de su diseño. Las flores de hibisco, las quenepas, las colinas verdes ondulantes y una garita en el horizonte llevan el espíritu de Puerto Rico a uno de los espacios más íntimos del hogar. Una colaboración que fusiona la visión de la artista con la filosofía de method: transformar una botella cotidiana en un objeto capaz de contar una historia a través de cada detalle. Para De Jesús Negrón, este proyecto también representa una extensión natural de su trabajo, que desde hace tiempo explora la intimidad de los espacios cotidianos como lo es el hogar. Al llevar su arte más allá de galerías y exposiciones y trasladarlo a un ritual de todos los días, el gel de baño crea una nueva forma de encuentro entre artista y público. Ya sea que la botella despierte un recuerdo de San Juan, un sentimiento de orgullo puertorriqueño o simplemente curiosidad por la isla, De Jesús Negrón espera que ese primer encuentro haga sentir a las personas conectadas con algo familiar, incluso si nunca lo han experimentado antes. De Jesús Negrón forma parte de los siete artistas Latinx que dan vida a la colección, cada uno con un gel de baño inspirado en la ciudad que los representa, su herencia y visión creativa. Juntos conforman la colección de artistas de method: ocho geles de baño de edición limitada, cada uno convertido en un lienzo.

method Turns the Everyday Into Art With Larissa De Jesús Negrón

La colección completa: Larissa De Jesús Negrón x San Juan — piña, mandarina, durazno blanco Derek Abella x Miami — lirio de los valles, ámbar, rosa Camila Rosa x Nueva York — chai de vainilla, cashmere, sándalo Maria Garcia Vargas x Chicago — frambuesa, crema espesa, pastel de capas Ashley Macias x Phoenix — flores de cactus, arenas blancas, jazmín Mel Depaz x Los Ángeles — nenúfar, coco, flor solar David Maldonado x Houston — néctar de durazno, miel, vainilla dulce method x San Francisco — malvavisco, fresa, azúcar hilada Cuando method se acercó a ti con la idea de convertir una botella de gel de baño en un lienzo, ¿qué te hizo decir que sí? Dije que sí porque me encanta la idea de que mi trabajo llegue a tantas personas a través de un medio completamente nuevo. Como pintora, estoy acostumbrada a mostrar mi trabajo en galerías y exposiciones, así que tener la oportunidad de llevarlo al hogar de alguien, e incluso a algo tan íntimo como su ducha, me pareció realmente divertido e interesante. method también me dio libertad creativa desde el principio, y eso marcó toda la diferencia. Confiaron en que llevaría mi propio mundo a la botella, y esa apertura fue lo que hizo que esto se sintiera como una colaboración genuina. Llévanos al comienzo de esta pieza. ¿Cuál fue la primera imagen, color, sensación o idea que apareció en tu cabeza cuando empezaste a crearla? Lo primero que pensé fue en cómo el gel de baño de method existiría dentro de un espacio físico. Imaginé una casa colonial en el Viejo San Juan, estar en la ducha y mirar por la ventana hacia esa vista impresionante de las montañas, el mar, y la ciudad. A partir de ahí, empecé a pensar en la flora, la fauna y los aromas que me recuerdan a mi propio hogar. Pensé en aromas tropicales como la piña, el durazno y la mandarina, y en los colores que traen consigo. No dejaba de imaginar los tonos de un atardecer, especialmente esa luz cálida, naranja que cae sobre las hojas. Fue ahí cuando decidí incluir la flor de maga y mi fruta favorita, las quenepas. Hay algo divertido e íntimo en poner arte en la ducha. ¿Qué significa para ti que tu trabajo se convierta en parte del ritual cotidiano de alguien? ¿Crees que cambiar el lugar donde las personas se encuentran con el arte puede cambiar la manera en que lo experimentan? Sí, creo que hay algo realmente refrescante en encontrarse con arte en un lugar donde normalmente no esperarías verlo. Y, especialmente para el público Latinx, ver a una artista caribeña representada a través de un gel de baño de method (algo que ya de por sí forma parte de su vida cotidiana)tiene un significado especial para mí. Espero que pueda ser inspirador, sobre todo para las personas que tienen sus propias ambiciones creativas y que quizá no siempre se vean representadas en estos espacios.

Tu proceso puede ser espontáneo e intuitivo. ¿Hubo algún momento durante este proyecto en el que te sorprendiera hacia dónde estaba llevando la obra? Todo me sorprendió. Lo primero fue lo rápido que pude darle vida a una idea, y lo segundo fue haber sido capaz de capturar la esencia de San Juan tal como yo la veo con tan solo tres colores y una reducida cantidad de detalles. Fue un reto crear una imagen que se sintiera como la ciudad sin intentar representar cada matiz, pero creo que cobró vida de una manera hermosa. ¿Qué sucede cuando tu lenguaje visual se encuentra con una marca que ya tiene un universo visual tan reconocible? ¿Sentiste que estabas desafiando ese lenguaje, jugando con él o encontrando una manera de existir dentro de él? Desde el principio sentí que la colaboración estaba naturalmente alineada con mi práctica. El ritual de la ducha ha sido un motivo recurrente en mi trabajo durante años porque me fascina cómo, en ese momento, vuelves a ti misma, y estás a solas con tus pensamientos. Para mí, method representó una oportunidad de seguir explorando algo que ya me interesaba, mientras lo conectaba de manera más profunda con el lugar donde nací: San Juan. Tu trabajo está profundamente conectado con la identidad y el lugar. ¿Cómo se abre paso tu identidad puertorriqueña o tu relación con el hogar y la memoria en tu arte? Siempre he sentido un profundo interés por el hogar. Me encanta quién puedo ser allí, y no sentir la necesidad de actuar ni de impresionar a nadie. Siempre se me ha dado bien entretenerme sola y, desde que era niña, el hogar era el lugar donde sentia mi creatividad florecer. Crecer en Puerto Rico, rodeada de naturaleza, cultura, comunidad y comida deliciosa, dejó una huella profunda en mi forma de ver y crear. Todo eso sigue apareciendo en mi trabajo de distintas maneras, como una forma de mantener cerca las cosas que me recuerdan a casa. La belleza y el cuidado personal pueden sentirse, a veces, como conceptos cargados. ¿Qué significa para ti el autocuidado? Cuidarse a uno mismo también significa prestarse atención: no sabotearse, no ignorar lo que necesitas y darte espacio para sentir. Creo que el autocuidado tiene menos que ver con hacer cada vez más y más, y más con aprender a escucharnos. La belleza, por su parte, es algo mucho más subjetivo. Está en el ojo de quien la contempla, pero también en cómo nos hace sentir. Para mí, la belleza es una sensación, no un hecho. Incluso algo tan cotidiano como usar un gel de baño de method puede convertirse en un pequeño acto de amor propio. Puede ser ese momento del día en el que bajas el ritmo, respiras y te permites estar presente después de un largo día. Esa atención que nos damos, incluso en los momentos más pequeños, puede tener un impacto real en nuestra salud y bienestar. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tu arte podía existir fuera de una galería o un estudio tradicional? Creo que la primera vez que me di cuenta fue cuando tenía alrededor de 22 años y empecé a hacer arte sobre ropa. Pintaba mis jeans, carteras y otras prendas simplemente porque quería llevar mi arte conmigo. En ese momento no lo sabía, pero estaba labrando el camino para que mi trabajo llegara físicamente a miles de personas, y no solo de manera digital, lo cual considero es un privilegio increíble. Esta botella se siente como la expresión más completa de esa idea: algo que las personas sostendrán durante uno de los momentos más privados de su día, en lugar de verlo colgado en una pared de galería. Es un alcance que jamás habría podido diseñar para mí misma, y method hizo que fuera posible.