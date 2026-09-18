Así vivió Aria Vega el desfile de Agua by Agua Bendita

El pasado 15 de septiembre, Aria Vega llevó el sonido de su Barranquilla natal hasta Madrid como parte del desfile Primavera-Verano 2027 de Agua by Agua Bendita, presentado durante Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La cantante puso voz y ritmo a una pasarela donde los códigos de la moda colombiana se encontraron con la música, creando un momento que conectó dos expresiones de la cultura en un mismo espacio.

Para revivir esta experiencia, dejamos que Aria sea nuestra guía. A través de sus propias palabras y de las imágenes que capturaron su día, la artista nos lleva desde los momentos previos al desfile hasta su encuentro con la pasarela y el público. Una mirada personal a Madrid, a Colombia y a una noche que llevó un pedacito de casa al otro lado del mundo.

“Entré y de inmediato sentí que este no iba a ser un día cualquiera. Florecer se siente tan especial porque siento que eso es exactamente lo que ha sido este año para mí. Ya se podía sentir que algo grande estaba pasando incluso antes de entrar al backstage.”

“El backstage fue un hermoso caos de alta costura. Me metí de lleno en el personaje.”

“Cantar mientras las modelos salían con Agua by Agua Bendita fue realmente muy especial. Tener la moda y la música colombianas compartiendo una pasarela en Madrid fue un momento increíble.”

“Sentí a Colombia por todas partes. En los estampados, en la música, en la energía del lugar… se sentía como tener un pedacito de la costa conmigo, incluso estando al otro lado del mundo. Hay algo muy especial en ver a tu cultura ocupar un espacio así.”

“Ver desde ahí a la gente reaccionando al sonido y al diseño colombiano al mismo tiempo, en Madrid, fue un momento de cerrar el círculo, parce. No hay muchas noches como esta.”

“De verdad siento que esto apenas comienza. Colombia tiene muchísimo que mostrar. Me siento muy honrado de haber podido ayudar a abrir esa puerta, aunque haya sido un poquito. Y, sinceramente… qué manera tan chévere de hacerlo.”