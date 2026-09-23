Chino Pacas: Música, Familia y el Futuro de los Corridos

A unos años de irrumpir en la escena con una nueva energía para los corridos, Chino Pacas ha convertido la velocidad de internet en el punto de partida de una carrera que no deja de crecer. Desde que sus canciones comenzaron a hacerse virales en TikTok en 2023, el artista mexicano ha encontrado en las redes una forma de conectar con una generación que escucha y vive el regional mexicano de una manera distinta. Ahora, con Que Sigan Llegando Las Pacas Vol. 2, Chino entra en una nueva etapa de su carrera, explorando nuevos sonidos sin dejar atrás la esencia de los corridos que lo llevaron hasta aquí.

En conversación con PAPER Español, él habla sobre la evolución de su música, la responsabilidad de llevar los corridos a nuevos públicos y su deseo de experimentar dentro del género. También habla de su familia y de la relación creativa con su hermano Diego, quien ha sido una figura clave en su música desde el comienzo. Con la mirada puesta en lo que viene, Chino tiene claras sus metas: llegar al número uno en Billboard, ganar premios y continuar llevando los corridos a nuevos lugares.

¿Cuándo nació tu interés por la música? ¿Hubo algún momento específico que te hizo querer dedicarte a esto? Mi interés nació al ver a mi hermano, Diego Arturo Avila Vega, tocar la guitarra con muchas ganas y después al ver como mis letras ayudaban a la gente a identificarse e influenciarse. Siento yo que el momento específico que me hizo ver que si podía hacer una carrera en esto fue cuando empezó a llegar el ingreso y me di cuenta que uno sí puede vivir haciendo lo que le gusta. ¿Cómo describirías el sonido que estás desarrollando en esta etapa de tu carrera? Es mucho más profesional y mucho más detallado ya que lo largo de los años que estado en la música he aprendido mucho y este sonido lo he considerado más único y distinto que el resto. Comenzaste a ganar reconocimiento cuando tus canciones se hicieron virales en TikTok en 2023. Como artista de la Generación Z, ¿cómo es hoy tu relación con las redes sociales? Las redes sociales siempre han sido un gran fruto en mi carrera y siempre han colaborado mucho en la parte de mi crecimiento entonces si considero que han sido muy importante en mi carrera para conectar con mi publico y para que sepan todos los movimientos en mi carrera.

¿Eres de los que se quedan horas haciendo “doom scrolling”? Casi siempre me clavo un ratito pero si pongo límites. Pero no expresó muchas cosas malas, si alguien se mete en mi perfil van a ver más positividad que cosas malas. Forma parte de una generación que está transformando la imagen y el sonido del regional mexicano. ¿Alguna vez sentiste que había ciertas reglas o expectativas que debías seguir? Claro que formo parte de cómo se está transformando la imagen y el sonido del regional mexicano. Alguna vez sentí que había algunas reglas o expectativas que debía seguir. Siento que siempre hemos hecho los corridos en la línea que van, y reglas pues siempre hay que serle fiel a nuestra patria, a los fanáticos de donde somos y a los orígenes del género. Y pues sí siento que esa regla, aunque no se diga, siempre la aplico: ser fiel a los corridos. No a los corridos tumbados—CORRIDOS. También estás representando a una nueva generación de artistas mexicanos a nivel internacional. ¿Es una responsabilidad en la que piensas seguido o prefieres no cargar con esa presión? Inspiró a mucha gente internacionalmente, por eso muchas de las cosas que hago son cuidadosas, y me cuido mucho en lo que hago e intento dar lo mejor de mi siempre. Siento también que una de mis responsabilidades muy importantes es que el género de los corridos siga en pie, que se siga escuchando y que expanda internacionalmente.

Con tus lanzamientos más recientes, incluida tu colaboración con FLVCKKA, y con Que Sigan Llegando las Pacas Vol. 2 en camino, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu sonido? Siempre estamos intentando ritmos diferentes como en mi primer álbum “Cristian” al igual que este nuevo álbum “Que Sigan Llegando Las Pacas V2”. Mi carrera siempre va a evolucionar porque desde que salí yo era muy joven y siempre voy a estar creciendo, intentando nuevos géneros y colaborando con distintas personas y voy a seguir evolucionando. ¿En este disco vamos a escuchar una faceta más experimental de ti? Si van a escuchar una faceta muy experimental en mi, unos géneros muy nuevos para mi y muchas composiciones nuevas. Obviamente sin perder el estilo que llevamos. ¿Cómo fue el proceso creativo de este álbum? El proceso creativo de este álbum fue primero una tonada, después componer la canción y luego armarla en el estudio con las guitarras. De ahí metí la voz y, al final, produjimos la canción con mi hermano, Diego. Siempre con él. Con él es una persona con la que me siento en confianza full y sé que sabe muy bien de música. Me siento cómodo con él en el estudio y todo este álbum lo hicimos con mucho cariño. Aunque él también está con su carrera, siempre me está ayudando con la mía. En todas las composiciones, todas las producciones, él siempre está pa’ mí, y es algo que aprecio mucho.

¿De dónde suele venir tu inspiración al momento de crear? Al momento de crear, mi inspiración viene de mi familia, del cariño de la gente que recibo cuando canto mis canciones, de cómo, después de yo darles una canción, ellos la cantan de vuelta con el mismo sentimiento que yo quería que me dieran. La inspiración me sale de muchas cosas, del día a día. De cómo cada vez trabajó más y más y hay más frutos. De cómo mi mamá cada vez se la pasa más a gusto, mis hermanos están gozando más, al igual que yo, y cada vez está creciendo más mi patrimonio. ¿Cómo es trabajar con tu hermano? ¿Qué cambia cuando colaboras con alguien que te conoce tan bien? Trabajar con mi hermano es lo más grande que Dios me ha dado. Es una de las oportunidades de las que me siento muy orgulloso de haber tenido y de tener. La verdad, con mi hermano es una química inexplicable. Es la única persona con la que estoy todos los días. Con él tengo una confianza infinita. Él me dice todo lo que piensa que me tiene que decir y nos confiamos los dos de los gustos del otro. Siento que sin él no existiría Chino Pacas.