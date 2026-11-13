Fabio Capri: La libertad de hacer música sin fórmulas

En una de las impresionantes Fleur de Lis Monarque suites del lujoso Fontainebleau Las Vegas, nos sentamos a conversar con Fabio Capri sobre su camino hacia la música, sus inquietudes creativas y todo lo que ha descubierto de sí mismo durante los últimos años. Antes de acercarse a la música, pasó años creando contenido de moda y estilo de vida, hasta que decidió retomar un sueño de infancia y explorar una faceta completamente nueva de su creatividad. Hoy, esa decisión se ha convertido en el punto de partida de una nueva etapa artística.
Entre influencias del pop alternativo, la música mexicana, The Beatles y el imaginario visual del anime, Fabio ha encontrado en la experimentación una forma de construir su propio universo. Después de dos años de exploración personal y musical, el artista se prepara para presentar un proyecto que refleja sus contradicciones, emociones y, sobre todo, el proceso de aprender a aceptarse sin necesidad de encajar en ninguna categoría.
¿Qué fue lo que te motivó a entrar en este mundo tan impredecible de la música? ¿Qué despertó en ti las ganas de dedicarte a esto?
Durante mucho tiempo me dediqué a crear contenido, principalmente de moda y lifestyle. Me fue bien y fui creciendo, pero llegó un momento en el que dejé de sentirme feliz. Empecé a cuestionarme si realmente era lo que quería hacer con mi vida.
Entonces decidí retomar un sueño que tenía desde niño: hacer música. Pensé que, si no le gustaba a nadie, al menos estaría haciendo algo que me hacía feliz. Por suerte, las cosas han salido bien y me siento muy afortunado por eso.
Ha sido un cambio enorme porque soy una persona muy técnica. Siempre intento abordar las cosas a través de fórmulas y lógica, pero la música no funciona así. Tiene mucho más que ver con el alma y las emociones que hay detrás de una canción. Durante estos últimos dos años he aprendido a entregarme por completo a lo que hago, incluso si a veces me da vergüenza o siento que estoy siendo cursi. Mientras mi corazón esté ahí, todo tiene sentido.
¿Cómo sientes que ha evolucionado tu sonido desde que comenzaste tu trayectoria musical? ¿Has explorado distintos géneros o hay algo nuevo que estés descubriendo actualmente?
Cuando empecé, estaba completamente enfocado en la música mexicana, pero desde una perspectiva muy alternativa. Después llegó el momento de preguntarme qué quería hacer musicalmente. No tenía una respuesta, así que comencé a estudiar bandas antiguas y a explorar diferentes influencias.
Hace dos años me obsesioné muchísimo con The Beatles y terminé creando varias canciones inspiradas en ellos para el disco que estoy preparando. Incluso llegué a preguntarme si a la gente le gustaría escuchar algo así. Creo que todavía estoy descubriendo mi sonido, pero actualmente lo definiría como pop alternativo. Puedes reconocer mis influencias, aunque no necesariamente pertenezca a una sola categoría.
¿De dónde sueles sacar inspiración? No necesariamente tiene que venir de la música. Puede ser del cine, la televisión, el anime o cualquier otra cosa que te interese.
¡El anime! Soy un gran fan del anime.
¿Cuál es tu anime favorito o cuál recomendarías a alguien que quiera empezar a verlo?
Sword Art Online es mi favorito. Siempre voy a defenderlo. Sé que mucha gente no disfruta la segunda y tercera temporada, pero para mí la tercera es la mejor. También recomendaría Solo Leveling si alguien quiere empezar a ver anime.
Y hay otro que me encanta: Nana. De hecho, saco muchísima inspiración de él porque combina dos mundos que me interesan mucho: la moda y la música.
¿Sientes que esa dualidad también se refleja en tu música? ¿Hay momentos en los que te inclinas por sonidos más grunge y después exploras algo más tradicionalmente mexicano?
De hecho, gran parte del proyecto en el que estoy trabajando gira alrededor de esa idea. Es algo que he vivido durante estos últimos dos años: puedo ser una persona y, al mismo tiempo, crear algo completamente distinto a lo que la gente esperaría de mí.
Es como en Nana, donde existen dos personalidades y estéticas opuestas. Mi novia, por ejemplo, tiene el cabello rosa y una estética muy dulce y femenina. Al final, creo que se trata de divertirse y experimentar. Me encanta la idea de poder personalizar tu personaje, así que yo hago lo mismo con mi música.
¿Qué nos puedes adelantar de lo que viene para ti durante el próximo año? ¿Finalmente podremos escuchar el proyecto en el que has estado trabajando?
¡Sí! Finalmente podrán escuchar este proyecto, que reúne los últimos dos años de mi vida. Creo que van a poder sentir todas las emociones que he atravesado: la angustia, la emoción, la pasión y también la tristeza.
Es un proyecto muy relacionado con crecer y descubrirte a ti mismo, pero, sobre todo, con la aceptación. Se trata de entender que soy alguien que se ve de cierta manera, hace esta música y quizás no encaja en ningún lugar. Y está bien. No necesito encajar para ser feliz.
Siempre he admirado a artistas que tienen voces increíbles y estilos muy definidos, pero también aprendí que mis ídolos simplemente son ellos mismos. Creo que esa aceptación es algo que definitivamente van a poder escuchar en este proyecto.
Fotografía y entrevista: Ricardo Diaz
Asistente de producción: Emiliano Perez Soto
Locación: Fontainebleau Las Vegas
Jefe de Creatividad: Brian Calle
Director Digital: Ricardo Diaz
Directora de Moda: Angelina Cantú