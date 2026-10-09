Hollywood comienza a hablar español y ANIMALS lo prueba

¿Cuánto vale una vida? Como una oda a la ciudad de Los Ángeles, ANIMALS es el nuevo thriller criminal dirigido y protagonizado por Ben Affleck y que en gran parte de la película, habla en español.

En medio de su postulación para la alcaldía de la ciudad, Mark Kimball y su esposa Abigail, se ven inmersos en las peores horas de sus vidas al enterarse que su hijo fue secuestrado. En su afán por conseguir el rescate, se ven envueltos en decisiones imposibles, secretos inesperados y movimientos estratégicos.

El film incluye a Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz. El guión fue escrito por Ben Affleck, Billy Ray y Connor O. McIntyre. Además, uno de los productores fue Matt Damon.

Asistimos a la premiere oficial en Beverly Hills, en donde así como en la película, el concepto fue una mezcla bi-cultural de identidad y glamour. Denotando la fusión entre México y Estados Unidos, en la recepción se ofrecieron tacos, micheladas, hot dogs, fruta fresca y cócteles.

Tuvimos la oportunidad de conversar con los actores mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz previo al estreno de la película.

¿Qué representa ser parte de este film en un momento tan crucial para los latinos en Estados Unidos? Luis Gerardo: Este es un thriller muy emocionante que desde que empieza no te puedes mover del asiento. Habla de las diferencias sociales en donde se plantea ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Es más valiosa la de un mexicano o un norteamericano? Hacer una película con Ben Affleck, con Gillian Anderson y con Kerry Washington que habla de esto, creo que es muy importante. Yo lo celebro mucho porque aunque estos temas sí se tratan en películas maravillosas, a veces solo quedan en circuitos de festivales y no llegan a tener una audiencia masiva como lo hace ahora ANIMALS en Netflix. La historia se vuelve compleja cuando además de la trama central del secuestro, hay secretos y decisiones difíciles de por medio. Adriana: Sí, este film trata de cosas que se tienen que hablar hoy más que nunca y de abrir esas conversaciones. Va de entender por qué el otro está haciendo lo que está haciendo, de ponerse en su lugar y así, hacer de este mundo un lugar menos hostil entre nosotros.

Tu personaje, Ramón, ejemplifica a millones de latinos en este país que hablan muy poco o nulo inglés. Las escenas entre tú y Ben Affleck son totalmente en español. ¿Cómo se dió esto?

Luis Gerardo: Cuando conocimos a Ben nos agarró a Adriana y a mí de los hombros y nos dijo: “Los necesito mucho. Esta película es mitad México, mitad Estados Unidos y en la parte de México, ustedes son los jefes”. Nos dió carta abierta para cambiar lo que no nos hiciera sentido del guión. Además, a mí por separado me dijo que iba a ser su maestro de español y que cualquier cosa que sonara rara, me sintiera con la libertad de cortar la toma y decirle. Fue un proceso muy colaborativo y profundo pues no se quedó en la superficie de los clichés mexicanos o latinos, sino que a Ben le interesaba mucho explorar la complejidad del latino real en Los Ángeles. Hablando de romper estereotipos en el cine hollywoodense, si pudieran cambiar alguna percepción que todavía se tiene de nosotros ¿cuál sería? Adriana: Yo creo que una de las cosas sería dejar de explicar por qué somos latinos. O sea, si tú tienes una vida en Nueva York, en Los Ángeles, en donde sea… ¿por qué tienes que explicar que eres latino o por qué llegaste ahí? También cambiaría esos roles en donde trabajamos solo en el campo o al servicio de otras familias. Como latinos también podemos representar a doctores, a ingenieros… sería increíble vernos en otras profesiones y encarnar otro tipo de personajes porque en la vida real eso ya está ocurriendo.