Belissa Escobedo y Pablo Castelblanco hablan de identidad, amistad y la tercera temporada de Happy’s Place

En el show Happy’s Place de NBCUniversal, la comedia también es una forma de encontrar familia, celebrar la identidad y descubrir el poder de sentirse representado en la pantalla. Con su tercera temporada en camino, Belissa Escobedo y Pablo Castelblanco continúan dando vida a personajes que han evolucionado junto a ellos, en una historia donde la química del elenco, las experiencias personales y el humor se entrelazan dentro y fuera del set.

En conversación con PAPER Español, los actores reflexionan sobre sus referentes en la comedia, el crecimiento de sus personajes y la conexión que han construido a lo largo de las temporadas. Desde la importancia de ver historias latinas contadas desde una perspectiva propia hasta el valor de abrirle camino a nuevas generaciones de artistas, ambos comparten cómo sus raíces y experiencias han influido en su trabajo, y por qué una mayor representación en la comedia no solo importa, sino que también nos recuerda algo esencial: nuestras historias merecen provocar risas, generar conexiones y ocupar su lugar en la televisión.

Top: Meshki, Falda: Meshki, Aretes: Hirotaka, Anillos: Bibi & Kim, Pulsera: Bibi & Kim, Tacones: Jeffrey Campbell

¿Tienes alguna película o serie de comedia favorita? ¿Alguna que te haga sentir bien, a la que siempre regreses o que te haya servido de inspiración? Belissa: Cuando era pequeña, me encantaba Glee. También hay dos sitcoms que recuerdo haber visto muchísimas veces: Everybody Hates Chris y The George Lopez Show. Ahora que formo parte de una sitcom, me encuentro pensando mucho en esas series y en cómo han influido en mis interpretaciones. Pablo: Una serie que he vuelto a ver muchas veces es Veep. Creo que he visto la comedia completa unas tres veces. Siempre me ha encantado todo lo que sucede en segundo plano. Puedes ver cómo los personajes van creando chistes sobre otros chistes, y eso me hizo apreciar muchísimo el trabajo del elenco en conjunto y lo que cada persona aporta. Mientras crecía, Modern Family también fue muy importante para mí, en gran parte por la presencia de Sofía Vergara. Además, siendo un chico queer, ver a Mitch y Cam significó mucho. Siento que hay una parte importante de mi identidad reflejada en esa serie. También quiero mencionar a Betty la fea, la original colombiana, la verdadera pionera.

Pablo: Chaqueta de traje: OSSO, Top: John Varvatos, Corbata: John Varvatos, Pantalones: OSSO, Anillo: Bibi & Kim ,Calcetines: Thomas Pink, Mocasines: Sebago World

¿Hay alguien que te inspire especialmente o a quien admires? Belissa: America Ferrera. No solo me han comparado con ella muchísimas veces, diciéndome: «Dios mío, ¡te pareces muchísimo a ella!», sino que siempre me ha inspirado su trabajo en Ugly Betty, una serie increíble. También Real Women Have Curves. Cuando pienso en esa película, recuerdo que fue uno de esos momentos en los que pensé: «Yo también podría hacer esto». Es maravillosa. Pablo: En este momento, me alegra muchísimo ver cómo Hollywood está reconociendo a John Leguizamo, especialmente con The Odyssey. Sus espectáculos de Broadway y todo el trabajo de comedia que hizo al comienzo de su carrera son una gran inspiración para mí. Me demuestra que puedes crear arte extraordinario a partir de tu propia identidad y apropiarte plenamente de ella, sin dejar de interpretar muchos otros tipos de personajes. Además, aparece en una de mis películas favoritas, Moulin Rouge!, que también ha sido una gran inspiración.

Pablo: Chaqueta de traje: OSSO, Top: John Varvatos, Corbata: John Varvatos, Pantalones: OSSO, Anillo: Bibi & Kim ,Calcetines: Thomas Pink, Mocasines: Sebago World | Belissa: Top: Meshki, Falda: Meshki, Aretes: Hirotaka, Anillos: Bibi & Kim, Pulsera: Bibi & Kim, Tacones: Jeffrey Campbell

Ahora se acerca la tercera temporada de Happy’s Place, algo que nos emociona muchísimo. ¿Qué es lo que más les entusiasma que vea el público en esta nueva temporada? Belissa: Me emociona mucho porque Isabella y Steve tienen muchas más escenas juntos y podemos ver cómo se desarrolla su amistad. Eso era algo que me entusiasmaba desde el comienzo de la temporada, y ahora tengo muchas ganas de que todos lo vean. Creo que forman una dupla muy divertida. Pablo: Sí, pienso lo mismo. Algo que nuestra serie hace muy bien es desarrollar a cada personaje, así que tenía curiosidad por descubrir cómo se relacionarían los nuestros. Su vínculo nace del apoyo mutuo, algo que, de cierta manera, también refleja nuestra amistad. Me entusiasma que la gente vea cómo dos personas pueden apoyarse, ayudarse a crecer e impulsarse mutuamente a ser mejores. Además, es una temporada muy divertida. Más allá de lo que hacemos juntos, tenemos episodios realmente entretenidos.

Vestido: DELFI COLLECTIVE, Aretes: VERSTOLO, Anillos: Nickho Rey, Pulsera Nickho Rey, Zapatos: Jeffrey Campbell

Ya llevan varias temporadas trabajando juntos, así que se conocen mucho mejor y tienen más confianza. ¿Cómo fue el ambiente en el set durante el rodaje de esta tercera temporada? Belissa: Creo que todo fue mucho más relajado. Ya conocíamos la dinámica de trabajo y siento que me he permitido divertirme y hacer tonterías mucho más. Hay menos presión. Es como decir: «Ya lo tenemos, podemos hacerlo». Y eso me ha permitido soltarme un poco más. Pablo: Sí, totalmente. Cuando empiezas a trabajar en un entorno así, siempre tienes cierta cautela. Por supuesto, la confianza se construye a lo largo de las primeras dos temporadas, y nos la hemos ganado. Pero siento que ahora finalmente me atrevo mucho más. También confío en que el equipo me guiará en la dirección correcta. Ahora puedo pensar: «Voy a elegir la opción más atrevida y divertida». Antes necesitaba tener un millón de conversaciones para sentirme cómodo con esa decisión. Ahora simplemente me lanzo.

Top: Thomas Pink, Corbata: Thomas Pink, Pantalones: KWASI Paul, Anillos: Jose Balli, Calcetines: Thomas Pink, Mocasines: Sebago World

En estos dos años desde el estreno de la serie, ¿sienten que todo el elenco ha crecido como equipo? Belissa: ¡Por supuesto! Absolutamente. Al menos en mi caso, sucedió sin que siquiera me diera cuenta o lo habláramos directamente. Simplemente seguimos conociéndonos mejor y aprendiendo el sentido del humor y los tiempos cómicos de cada uno. Digo mis líneas de una manera diferente o tomo otras decisiones según si estoy en una escena con Pablo o con Tokala, porque sé que su humor es distinto. Me encanta eso, porque me reta y siento que todos nos impulsamos mutuamente a mejorar. Pablo: También tenemos excelentes estrellas invitadas que participan en la serie. Creo que, como los seis personajes principales están tan bien establecidos y conocemos tan bien la dinámica entre nosotros, podemos integrar a los invitados de una manera natural. En esta serie ya hemos hecho gran parte del trabajo de construir el mundo de los personajes, así que podemos invitar a otras personas a formar parte de él. Y eso es genial, porque llegan y encajan muy bien.

Vestido: meshki, Aretes: Bibi & Kim, Anillos: Bibi & Kim, Nickho Rey, Zapatos: Dolce Vita Shoes

¿Cómo han visto evolucionar a sus personajes a lo largo de las temporadas hasta llegar a esta nueva etapa? Belissa: La historia de Isabella se parece mucho a la mía en el sentido de que, al igual que yo, ella llegó a este mundo de las sitcoms multicámara sin mucha experiencia. Ahora también se siente más establecida y segura de sí misma. Está mucho más cómoda dentro de esta familia que ha elegido y en su relación con Bobby. Durante las primeras dos temporadas la vimos actuar con bastante cautela, todavía sin saber si estas personas la aceptarían. En esta temporada, sin embargo, empieza a soltarse y a divertirse más porque sabe que Bobby y los demás son su gente y que la van a aceptar tal como es. Pablo: En el caso de Steve, el punto de partida es que vive con TOC. Durante las últimas dos temporadas hemos profundizado en él y en lo que significa desenvolverse en el mundo cuando una condición como esta influye en la manera en que interactúas con todo lo que te rodea. Pero también hemos descubierto que es un poco mordaz, que le encanta el drama y provocar a sus amigos. Se siente cómodo con ellos, sabe dar consejos y también disfruta retando a los demás. Me ha encantado que hayamos explorado tanto su TOC como su personalidad. Hemos descubierto mucho más de su mundo y, en esta temporada, finalmente parece dispuesto a empezar a salir con alguien. Será interesante ver cómo vive esa experiencia desde su perspectiva y hasta qué punto está dispuesto a mostrarse vulnerable. ¿Cuál fue su momento favorito detrás de cámaras durante el rodaje de esta tercera temporada? Belissa: Últimamente hemos estado haciendo muchas más tonterías en el set. El otro día, Reba estuvo asustando a todo el mundo. Hacemos un ensayo al que bajan todos los guionistas y ejecutivos, y ella se escondía por distintos rincones del set para aparecer de repente y asustar al showrunner y al creador de la serie. Fue divertidísimo. Todos estamos mucho más relajados y nos la pasamos haciendo tonterías. Pablo: Me encantó el episodio del Día de Muertos. Por un lado, fue una oportunidad para aprender sobre la celebración, ya que soy colombiano, y descubrir lo hermoso que es honrar a quienes ya no están. Belissa fue una gran guía para todo el elenco y nos enseñó cómo celebrar la tradición de la manera adecuada. Pude incluir a mi abuelita en la ofrenda, y eso fue algo realmente especial. Además, coincidió con el rodaje de ese episodio cuando falleció Dolly. Ella significaba muchísimo para todos, especialmente para Reba. Ese día nos reunimos personas que, por distintas razones, estábamos atravesando nuestro propio duelo. Me encantó la energía de ese episodio porque terminamos dedicándoselo en su honor, pero también porque nos recordó que podemos reír y celebrar la vida.

Top: Thomas Pink ,Pantalones: Ralph Lauren, Anillos: Bibi & Kim, Calcetines: Thomas Pink, Mocasines: Sebago World

Están filmando todo esto frente a un público en vivo, ¿verdad? ¿Cómo es esa experiencia? Belissa: ¡Me encanta! Soy una apasionada del teatro, y muchos de nosotros también lo somos. Combinar la actuación frente a cámaras con un público en vivo es increíble. Mi parte favorita es cuando algo sale mal, alguien olvida una línea y logramos convertirlo en un chiste e interactuar con el público. Es muy divertido, se siente como una fiesta. Creo que la serie funciona todavía mejor cuando la hacemos frente a una audiencia. Pablo: Sí, aunque a veces tengo que recordarme que debo relajarme. Estamos allí toda la semana haciendo los mismos chistes, así que puedo llegar a pensar que ya no son graciosos. Pero lo único que nos falta es el público. Es como el integrante definitivo del elenco, ese último ingrediente que lo completa. A veces leo comentarios sobre las risas grabadas de la serie y pienso: «No sé de qué están hablando. ¡Literalmente tenemos un público en vivo!». Es una experiencia muy divertida y siempre intento invitar a gente para que venga a verla. Belissa, como actriz latina que está abriendo camino y destacándose en la comedia, ¿sientes una responsabilidad de inspirar a otras jóvenes latinas que sueñan con convertirse en actrices? Belissa: Por supuesto. Creo que gran parte de lo que hago nace de que, cuando estaba creciendo, quería ver a alguien como yo en la pantalla. También quería tener ese tipo de sistema de apoyo. Aunque no pueda conocer a cada persona y decírselo en persona, quiero que sepan que las apoyo y que estoy de su lado. Por eso intento transmitir esa energía siempre que puedo. Muchas jóvenes latinas se me han acercado para expresarme su agradecimiento, y significa muchísimo para mí saber que puedo generar ese impacto. De verdad espero que haya personas que hayan decidido dedicarse a la actuación después de verme en la pantalla.

Belissa: Vestido: meshki, Aretes: Bibi & Kim, Anillos: Bibi & Kim, Nickho Rey, Zapatos: Dolce Vita Shoes | Pablo: Top: Thomas Pink, Corbata: Thomas Pink, Pantalones: KWASI Paul, Anillos: Jose Balli, Calcetines: Thomas Pink, Mocasines: Sebago World

Pablo, tienes muchas similitudes con tu personaje, Steve. ¿Sentiste una conexión con él desde el principio? ¿Has podido recurrir a tus propias experiencias para interpretarlo?

Pablo: La anécdota que siempre cuentan es que, en realidad, buscaban a alguien mayor para el papel y que yo ni siquiera estaba entre sus opciones iniciales. Pero lo que me conectó con Steve fue su optimismo: es alguien que intenta hacer las cosas lo mejor posible a pesar de las circunstancias. Creo que la trampa durante la audición habría sido interpretarlo como alguien que simplemente se cierra ante todo debido a su TOC. Yo, en cambio, pensé que era una persona que quería cambiar y mejorar, incluso cuando las cosas le dolían. Eso me recordó un poco a la experiencia de los inmigrantes. Recuerdo que, cuando estaba en la escuela, organizaron reuniones con agentes y otras personas de la industria. Hubo un hombre que me dijo inmediatamente que nunca podría trabajar con mi visa y que Disney no me contrataría. Fue muy desalentador y me quitó mucha ilusión. Aun así, decidí confiar, incluso sin tener garantías, en que las cosas saldrían bien y encontraría la manera de trabajar. Antes de Happy’s Place, participé en una serie de ABC, que pertenece a Disney, y eso terminó demostrando que aquel hombre estaba equivocado. Hay que seguir adelante y encontrar la manera de superar las dificultades. Creo que eso fue lo que más me conectó con Steve. Además, la serie ha incorporado muchas cosas de mi propia experiencia para que el personaje se sienta más auténtico. Que Steve sea colombiano e inmigrante surgió de mí, del actor que lo interpreta, y me encanta porque también me permite llevar ese mundo a la televisión. Ustedes son parte del elenco protagonista de Happy’s Place. ¿Qué significa para ustedes ver cómo crece la representación latina en la comedia? Belissa: Me hace muy feliz. Por supuesto, la comedia es para todo el mundo, pero también existe algo especial en ver una comedia y pensar: «Esto es para nosotros». Tener más historias así en la pantalla es increíble, y me encanta que se mezclen con el humor de otras culturas. Creo que puede ser una forma muy bonita de conectar a las personas. Además, ¡somos muy graciosos! Así que, por supuesto, deberíamos estar ahí. Pablo: Creo que Belissa y yo no damos por sentado lo que estamos viviendo, porque sabemos lo poca que sigue siendo la representación latina en los medios en general. Hay una alegría especial en saber que estamos ahí y que compartimos pantalla con Reba. Lo que quiero es que cada vez seamos más, que nuestra presencia no sea una excepción en la historia. Espero que estemos aportando nuestro pequeño granito de arena para que esto se vuelva cada vez más habitual. Si seguimos avanzando día a día, paso a paso, estaremos contribuyendo todo lo que podamos. Estamos dando lo mejor de nosotros y nos sentimos muy agradecidos por esta oportunidad.