Música, familia y carne asada: El universo de Snow Tha Product

Snow Tha Product nunca ha sido una artista que siga las reglas de los demás. Desde sus primeros acercamientos a la música, entre el mariachi, el freestyle y las influencias de crecer en una familia mexicana en Estados Unidos, Claudia ha construido una identidad artística que se resiste a permanecer dentro de una sola categoría. A través de su música, ha encontrado la manera de transformar sus experiencias personales, las complejidades de su historia familiar y su sensibilidad ante las injusticias en una voz propia. Para esta edición de PAPER Español, la artista nos invita a una reunión muy especial donde, con ayuda de prótesis, pelucas y maquillaje, la transformamos en distintos personajes de una familia latina.

Detrás de Snow Tha Product también existe una mujer que ha aprendido a construir sus propios espacios y definir el éxito bajo sus propios términos. Desde desarrollar una carrera independiente y crear un ecosistema creativo en su propio rancho, hasta llevar su identidad a escenarios como la pasarela de The Blonds y reunir a su comunidad a través de eventos como Fiesta en Sábado, su trayectoria es un reflejo de una artista que nunca ha dejado de evolucionar. Ahora, con Next Time Believe Me, un proyecto bilingüe de 17 canciones que explora distintos géneros y formas de expresión, Snow continúa demostrando que su creatividad no tiene límites.

Conversamos con ella sobre sus raíces, la familia, la independencia, la moda y la importancia de crear espacios donde su comunidad pueda sentirse representada y, sobre todo, segura.

¿Podrías llevarnos al principio de todo? ¿Cómo comenzó tu camino en la música y cómo nació Snow Tha Product? Empecé cantando mariachi con mi abuelo y mi papá cuando era literalmente una bebé. Desde que aprendí a hablar, mi papá me ponía a cantar. En mi familia siempre se daba por hecho que en cada fiesta Claudia iba a cantar. Al principio me gustaba, pero con el tiempo empecé a tener miedo de equivocarme. Había tanta presión que desarrollé una relación de amor y odio con el escenario. Eventualmente dejé de querer cantar por completo. Después, cuando era adolescente, empecé a improvisar y hacer freestyle para sacar mi enojo. La gente comenzó a decirme que era muy buena y a animarme a seguir rapeando, así que eso hice. Con el tiempo, todo empezó a mezclarse: el mariachi, la interpretación, mi cultura mexicana y todo lo que me enseñaron sobre mis raíces desde pequeña, combinado con el rap. De alguna manera, todo eso terminó convirtiéndose en la Snow Tha Product que conocemos hoy. ¿Quién de tu familia ha sido tu mayor apoyo a lo largo de tu trayectoria como artista? Mi hermano y mi primo siempre han estado ahí para mí. Han creído muchísimo en mí y le han dedicado su vida entera a esto. A veces, cuando pienso en rendirme, recuerdo que ellos llevan haciendo esto desde que eran adolescentes. Siento que les debo poder llegar hasta el final para que también puedan ver los frutos de todo lo que han invertido.

Camisa: Sin of Hearts, Chal: Sugehi

Tu música suele abordar las dinámicas familiares, la identidad y las experiencias de crecer como mexicoamericana. ¿Qué significa tu familia para ti y de qué manera esas experiencias han influido en tu música? Se habla mucho de lo que significa ser la hija mayor en una familia de primera generación, especialmente en las familias mexicanas. La hija mayor suele cargar con muchísima responsabilidad y termina convirtiéndose en una segunda mamá para los más pequeños. En mi caso, no solo soy la hija mayor, también soy la nieta mayor de ambos lados de mi familia. Mi mamá es una de nueve hermanos, mi papá también es uno de nueve, y yo soy la primera nieta nacida en Estados Unidos. Crecer en una familia tan grande implicó mucha presión y trauma. Estoy agradecida por todo porque creo que esas experiencias me convirtieron en quien soy y me dieron la capacidad de expresarme como lo hago hoy. Pero fue muy difícil procesar mis emociones mientras crecía. Había mucho trauma que todos pensaban que simplemente iba a continuar, y por alguna razón yo intentaba ser la persona que rompiera con ciertos ciclos. Eso terminó convirtiéndome en la oveja negra. No significa que mi familia no me quiera, pero de alguna manera representaba mucha rebeldía dentro de dos familias enormes. Hubo mucho conflicto, momentos en los que dejábamos de hablarnos y después volvíamos a conectar. Yo intentaba mostrarles quién era, ellos aceptaban algunas cosas, pero otras no, y entonces volvía a alejarme. Después regresaba y hacía una canción como “Sábado” o “Que Oso”, y todos preguntaban: “¿De quién estás hablando?”. Y yo: “De ustedes”. No tienes miedo de alzar la voz cuando ves algo que está mal, y utilizas tu plataforma para cuestionar a las personas y a los sistemas. ¿De dónde viene esa valentía? Creo que, desafortunadamente, tengo una sensibilidad muy grande ante las injusticias. No me encanta sentir que siempre tengo que señalar las cosas, pero creo que ser neurodivergente también tiene algo que ver. Soy muy tímida hasta que dejo de serlo. Soy bastante reservada e introvertida, y no necesariamente quiero estar rodeada de gente. Pero cuando estoy ahí y veo algo que está mal, desafortunadamente termino diciendo lo que pienso. Creo que esa es la única manera en la que vamos a cambiar el mundo. No puedes encontrar el remedio correcto si primero no identificas cuál es el problema. A veces eso es lo que nos hace falta. A todos les gusta andar con cuidado y fingir que no ven los problemas que estamos enfrentando, y después se preguntan por qué nunca se resuelven. Desafortunadamente, quienes alzan la voz terminan pareciendo personas locas, agresivas o difíciles. Créeme, ojalá pudiera quedarme callada, pero no sé por qué no puedo.

Camisa: Sin of Hearts, Chal: Sugehi

Recientemente organizaste Fiesta en Sábado, creando un espacio para que la comunidad se reuniera y celebrara. ¿Qué te inspira a organizar eventos de este tipo? Simplemente me importa. El activismo es una parte muy importante de mi vida y, aunque a veces se percibe como algo negativo, agresivo o confrontativo, quería encontrar una manera de convertirlo en algo positivo. Quería crear un día en el que todos pudieran disfrutar, representar nuestras culturas, apoyar a nuestros vendedores, a nuestra gente y celebrar a nuestra comunidad. Muchas de nuestras comunidades están siendo atacadas y desplazadas de sus propias tierras y propiedades. Al mismo tiempo, nuestra cultura está siendo gentrificada, nos la están quitando y después nos la venden de vuelta. Esta fue una manera de seguir celebrando nuestras culturas y recordarle a la gente de dónde vienen muchas de estas cosas, pero desde un lugar positivo. Espero poder seguir organizando más eventos así porque se sintió muy bien. Simplemente fue un día muy bonito. Hablemos de las carne asadas. ¿Eres tú quien se encarga de la parrilla en casa o prefieres dejarle esa tarea a tu familia? Puedo hacer algo a la parrilla, pero tengo mucho TDAH. Soy el tipo de persona que puede hacerlo si realmente está concentrada, pero lo más probable es que se me olvide, me vaya y deje todo a punto de incendiarse. Prefiero dejar que los hombres se encarguen de la parrilla. Soy una mujer queer y todo el mundo piensa que odio a los hombres, pero no es así. Creo que ellos deberían encargarse de asar la carne o arreglar cosas. Ese es su momento de brillar. Normalmente mis primos o mis tíos se hacen cargo. Mi hijo también cocina a la parrilla y lo hace muy bien. Lo estoy criando para que entienda que tiene que aportar. No puedes simplemente quedarte sentado esperando a que alguien haga todo por ti.

Vestidos: Samuel Gärtner, Broche: Weisheng Paris, Tocado: Rachosk Samuel Gärtner

Recientemente desfilaste en la pasarela del vigésimo aniversario de The Blonds durante la semana de la moda. ¿Cómo fue esa experiencia, especialmente al entrar en un espacio en el que nunca imaginaste verte? Fue muy estresante y me dio muchísimo miedo. Creo que por un momento hasta me desconecté de lo que estaba pasando porque estaba muy nerviosa por hacer algo nuevo. Nunca había hecho algo así y tampoco me lo había planteado porque sentía que estaba demasiado fuera de mi alcance para alguien como yo. Pero hacerlo fue increíble. No solo demostró a muchas personas que pertenezco a esos espacios, también me lo demostró a mí misma. A veces, cuando eres de primera generación y vienes de donde venimos nosotros, no nos imaginamos en lugares que parecen tan prestigiosos o sofisticados. Y ahí estaba yo. Quizás alguien que me admira pueda verme y pensar: «Yo también puedo hacer eso». Tal vez pueda entrar al mundo de la moda, el diseño o cualquier otro espacio que nunca imaginó como una posibilidad. Es importante aparecer en esos lugares tanto como lo es estar en las primeras líneas de una protesta. La representación realmente importa. También fuiste la única persona que desfiló al ritmo de su propia música. ¿Qué sentiste al escuchar una de tus canciones mientras caminabas por la pasarela? Definitivamente me ayudó. Me hizo sentir que realmente querían que estuviera ahí. A veces tu equipo te dice que a la gente le encantas y que quieren tenerte en ciertos espacios, y tú piensas: «¿De verdad? ¿Están seguros?». Pero cuando escuché mi propia canción, me emocioné porque pensé: «Ah, realmente me quieren aquí. Sí pertenezco a este lugar». Fue increíble. Incluso hoy en día, todavía no puedo creer que haya pasado.

Vestidos: Samuel Gärtner, Broche: Weisheng Paris, Tocado: Rachosk

Cuando hablamos de estilo personal, ¿qué te hace sentir más tú misma? ¿Existe una imagen característica de Snow Tha Product? Creo que hay dos versiones de mí. Me encanta ser ridícula y hacer tonterías cuando estoy en casa. Uso disfraces y cosas extrañas durante mis transmisiones en vivo, y genuinamente disfruto vivir así. Después está toda la imagen de Snow Tha Product. Irma le llama la prueba de Halloween, porque puedes identificar el estilo característico de alguien cuando ves que la gente se disfraza de esa persona para Halloween. Últimamente he visto que lo hacen mucho conmigo. Se ponen el cabello de colores, los lentes, la bandana, los tatuajes y, generalmente, ropa negra. Creo que la gente ya está empezando a reconocer esa estética tan característica de Snow Tha Product. Pero cuando soy Claudia, simplemente me gusta experimentar con todo. ¿De dónde viene tu inspiración en la moda? ¿Te influencian las pasarelas y las redes sociales o es algo que surge de manera más natural? Un poco de todo. Obviamente, todos estamos en internet, pero también me encanta entrar a las tiendas. Cuando estaba creciendo, mi mamá siempre vendía cosas en los swap meets y los tianguis, así que yo me la pasaba caminando y buscando cosas. Siempre puedes encontrar algo, incluso si es usado. Si se ve increíble, simplemente sabes que está buenísimo. Me encantan las tiendas de segunda mano, las tiendas convencionales e incluso las más exclusivas. A veces realmente no me importa el precio, ya sea algo barato o caro. Si me gusta, lo compro. Mi inspiración viene de todos lados. Si me gusta, me lo llevo. Si pica o se siente raro, no lo quiero.

Camiseta: Pro Club

Has construido una carrera impresionante al abrirte tu propio camino, especialmente después de alejarte del sistema tradicional de las disqueras. ¿Cómo ha sido desarrollar tu carrera de manera independiente mientras equilibras la música, el contenido, las transmisiones en vivo y tu familia? Creo que he construido una base y un ecosistema en el que todo puede funcionar de manera integral. Soy mamá y, antes que nada, soy una persona. Pongo esa humanidad primero cuando pienso en cómo quiero trabajar. Para poder trabajar las 24 horas del día, necesitaba construir un espacio que me permitiera hacerlo. Comprar el rancho significó mucho más que simplemente querer una casa grande. Podría haber comprado una casa en las colinas o un penthouse, pero quería un terreno amplio con varios edificios. Quería despertarme, tener una mañana normal con mi hijo, llevarlo a la escuela y después caminar hacia otro edificio para grabar un podcast, recibir a alguien en una transmisión en vivo, ir al estudio de grabación o encargarme de mi tienda de mercancía. También era importante tener esa vida de campo, rodearme de vegetación, plantas y pájaros. Quería tenerlo todo: la posibilidad de trabajar, pasar tiempo con mi familia, disfrutar de la naturaleza y llevar una vida normal. Para mí, ese es uno de mis mayores logros. Primero me enfoqué en construir ese ecosistema. Ahora podemos hacer transmisiones en vivo, podcasts, grabar música y desarrollar todos estos proyectos con un equipo relativamente pequeño. Cosas que a otras personas les tomarían muchísimos recursos, tiempo y personal, nosotros podemos sacarlas adelante porque nos tomamos el tiempo de construir todo correctamente. Para los artistas que quizás se sienten atrapados por sus disqueras, ¿recomendarías independizarse o crees que depende de cada situación? Creo que muchas personas se obsesionan con la idea de ser artistas independientes. Puedes ser independiente y tener un equipo de management terrible o contratos bastante abusivos. Incluso puedes terminar en una situación peor que la de alguien que está firmado con una disquera grande. También puedes ser independiente y que una disquera grande o un fondo de inversión compre tu compañía, y de repente terminas exactamente en el mismo lugar del que querías salir. La manera en la que funciona la industria musical en 2026 es bastante complicada. La política realmente importa porque también afecta al negocio de la música. Los fondos de inversión, los monopolios y las compañías que no tienen competencia en ciertas áreas de la industria terminan afectando los canales que los artistas necesitan para lanzar su música. Ser independiente es increíble si puedes hacer lo que quieras, pero las cosas se están poniendo complicadas con la venta de boletos, las giras, los distribuidores y las plataformas de streaming. Creo que cada caso es diferente. Ir directamente a tus fans puede ser una gran idea. Conseguir un acuerdo de distribución también puede funcionar. Asociarte con alguien puede tener sentido. Cuando los artistas me hacen estas preguntas, siempre les pregunto cuál es su objetivo. ¿Qué es lo que realmente los haría felices? ¿Qué nivel de libertad quieren tener? Ser artista implica muchísimo trabajo y muchas horas. Tienes que asegurarte de que realmente disfrutas cada parte del proceso.

Abrigo: Pas Une Marque

Tienes un nuevo proyecto en camino, Next Time Believe Me. ¿Qué nos puedes contar sobre el álbum y qué pueden esperar los oyentes? Tengo un proyecto que sale el 6 de noviembre y se llama Next Time Believe Me. Son 17 canciones y está buenísimo. Es bilingüe y tiene un poco de todo: cumbia, dembow, rap más agresivo, drill y muchísimos sonidos diferentes. Después de mi último proyecto, Before I Crash Out, este álbum es el punto perfecto antes de mi siguiente proyecto, To Anywhere Too, que tiene una dirección un poco más inclinada hacia el pop. Todo cuenta una historia y muestra los diferentes géneros que me gusta explorar para mantenerme creativa. Odio sentir que tengo que quedarme en un solo lugar. Gran parte del álbum se creó en vivo a través de Twitch, permitiendo que tus fans vieran el proceso creativo en tiempo real. ¿Qué te llevó a abrirles las puertas de ese proceso y cómo se conecta con el título del proyecto? Creamos gran parte del álbum durante las transmisiones en vivo. Me conectaba desde mi casa en Twitch alrededor de las cuatro de la tarde y recibíamos a diferentes artistas para colaborar. Muchas de las canciones se hicieron en vivo. «La Llanta» es una de las favoritas de la gente. Creo que es algo innovador y siento que he estado un poco adelantada a mi tiempo en ciertas cosas. Cuando esas ideas finalmente se vuelven la norma, a veces la gente olvida que yo ya las estaba haciendo años atrás. El título Next Time Believe Me también viene de mi infancia. Cuando estaba creciendo, muchas veces decía ciertas cosas y los adultos respondían: «Sí, sí, lo que tú digas. Eres una niña, ¿qué vas a saber?». Y yo pensaba: «Oigan, escúchenme». Crecí con esa sensación de que nadie me escuchaba y después las cosas terminaban pasando exactamente como yo había dicho. De eso trata este proyecto. También quería mostrar todo el proceso, desde la creación de la música hasta el desarrollo de la mercancía, el trabajo con mi equipo, los videos musicales y el contenido. En un momento en el que todos estamos en internet y la inteligencia artificial está ocupando muchos trabajos creativos, creo que es importante mostrar el proceso y el lado humano detrás de todo. Mi equipo es una familia y nuestros fans también son nuestra familia. Todo se da de manera orgánica, es divertido y no quisiera hacerlo de ninguna otra manera.

Abrigo: Pas Une Marque

Mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de ti durante el próximo año? ¿Habrá más presentaciones, giras o incluso nuevas apariciones en las semanas de la moda? Llevo muchísimo tiempo haciendo esto, así que simplemente quiero volver a sentir emoción por las cosas. Quiero que los proyectos se sientan innovadores, que rompan esquemas y que encontremos maneras nuevas e interesantes de hacer las cosas. Hago música, salgo de gira y me presento en vivo. Lo hemos hecho tantas veces que, a estas alturas, simplemente quiero que sea divertido. Quiero asegurarme de que mi niña interior siga viva y feliz. Soy una persona que lidia con la depresión y la ansiedad, y una mente desocupada puede convertirse en el peor enemigo. Siempre he sido así, por eso me gusta mantenerme ocupada, estar feliz y pasar tiempo con mi familia y mis fans. De verdad disfruto estar con ellos y compartir mi música. Lo que haga feliz a mi corazón, al de mi familia y al de mis fans es lo que realmente importa. Para mí es muy importante crear un pequeño mundo, un espacio dentro de este mundo, donde mi familia, mis amigos y mis fans puedan sentirse seguros. Después de algunas malas experiencias en festivales y lugares donde hay muchos artistas y energías diferentes, ahora estoy siendo más cuidadosa y consciente de los espacios que quiero crear. Si eres un fan nuevo que acaba de descubrir mi música, quiero que puedas ir a uno de mis conciertos y sentirte seguro y cómodo. No estoy buscando tanto la cantidad como la calidad y la seguridad. El mundo está bastante complicado en este momento y creo que las personas simplemente quieren tener un lugar donde puedan relajarse.