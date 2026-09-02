DaniLeigh: Música, maternidad y una nueva forma de amarse

Después de tres años lejos de la música, DaniLeigh regresa con una mirada distinta sobre quién es y, sobre todo, sobre lo que quiere contar. With Love from Dani, su próximo álbum, nace de una etapa marcada por la pérdida, la maternidad, el crecimiento y el deseo de volver a encontrarse a través de la creación. El proyecto funciona como una carta abierta a quienes han acompañado su trayectoria y como el retrato de una mujer que hoy crea desde un lugar más consciente, libre y personal.

Esa evolución también la ha acercado a sus raíces dominicanas. La bachata, el merengue, la salsa y la cultura con la que creció siempre han encontrado espacio en su música, pero ahora DaniLeigh busca llevar esa conexión un paso más allá. Mientras prepara un proyecto completamente en español, la artista explora cómo hacer convivir su identidad latina con el R&B que ha definido gran parte de su carrera. Entre nuevas canciones, familia y una visión cada vez más propia, DaniLeigh está entrando en una etapa en la que simplemente deja que su música hable por ella.

Comenzaste tu carrera siendo muy joven. ¿Qué diferencia encuentras entre la artista que eras entonces y la que eres hoy? Hoy soy mucho más intencional. Me tomó tiempo encontrar mi propio sonido y desarrollar mi lenguaje visual. Antes estaba descubriendo quién era, experimentando con diferentes sonidos, estilos y energías. Ahora tengo mucha más claridad. También creo que la vida te cambia. A medida que creces, tienes más cosas que decir y más experiencias de las que nutrirte. Antes entraba al estudio simplemente para hacer música y divertirme; ahora sé exactamente qué quiero contar y qué tipo de proyecto quiero construir. Esa nueva claridad está presente en With Love from Dani, tu próximo álbum. ¿Desde qué lugar emocional nació este proyecto? With Love from Dani es, en muchos sentidos, una carta personal para mis fans. Me alejé de la música durante aproximadamente tres años y atravesé muchas situaciones personales que fueron fundamentales para mi crecimiento. Perdí a mi papá y tuve que enfrentar muchas cosas de la vida que estaban sucediendo fuera de la música. Cuando regresé al estudio, crear este álbum se sintió como volver a un lugar lleno de amor. No necesariamente desde un lugar completamente sanado, sino desde uno mucho más consciente. Hay canciones en las que hablo de haberme hecho daño a mí misma por la manera en que estaba viviendo y otras en las que agradezco que Dios me haya amado a través de todo. También hablo de recuperar mi luz, volver a sentirme en mi elemento y reconocer quién soy en esta etapa. Es un álbum muy inspirador y motivador, pero también mucho más maduro. Estoy en mi era adulta y en mi etapa como madre, y todo eso inevitablemente forma parte de la música. Tu música se mueve con naturalidad entre el R&B, el hip-hop, los afrobeats y otros géneros. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre esa versatilidad y una identidad sonora propia? Creo que mi identidad está precisamente en poder moverme entre diferentes sonidos sin dejar de sentirme yo. Cuando estoy cerca de terminar un álbum, sí pienso en lo que puede estar faltando y en qué sonidos quiero incorporar para que el proyecto se sienta completo. Para este álbum, por ejemplo, sentía que necesitaba más R&B. Volví a escuchar canciones que había hecho anteriormente y añadí otras hasta encontrar esa cohesión. Siempre regreso a ciertos sonidos que amo: R&B, hip-hop, afro beats. Pero, al final, todo pasa por mi propio lenguaje. Quiero que puedas escuchar una canción y saber que suena a DaniLeigh.

Tus raíces dominicanas han estado presentes desde el inicio de tu carrera. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con tu cultura? Siempre ha sido una parte muy importante de mí. Crecí con padres dominicanos y mi familia es dominicana, así que la bachata, el merengue, la salsa, la comida y las reuniones familiares siempre estuvieron presentes. He intentado incorporar esa parte de mí desde el principio. En Summer with Friends tenía una canción completamente en inglés sobre un beat de bachata. Después, en The Plan, hice “Yo No Sé” con mi hermano, un tema completamente en español. También colaboré con Tainy en “Falta”. Pero creo que ahora estoy entendiendo todavía más cuánto amo ser dominicana. Me ha ido muy bien dentro del R&B estadounidense, pero quiero mostrarle al mundo cuánto significa para mí mi cultura y rendirle amor a mi país. Por eso estoy trabajando en un EP latino completamente en español, además de algunas canciones bilingües. Quiero construir un sonido que siga siendo DaniLeigh, pero en español, incorporando también el R&B que forma parte de mi identidad. Hace poco reuniste a tus hermanos para “La Familia”, una canción profundamente personal. ¿Qué significó compartir ese proceso con ellos? Fue muy divertido, pero también profundamente sanador. Todos hemos perdido a nuestros padres, así que la canción habla del duelo, de amar a las personas mientras están aquí y de agradecerle a Dios por lo bueno y lo malo. Creo que todos sentimos mucho orgullo por el resultado. Pensar que nuestros padres podrían estar escuchándonos desde el cielo hizo que la canción tuviera un significado todavía mayor. Todos vamos a perder a alguien en algún momento, y poder convertir esa experiencia en un mensaje de amor, fuerza y esperanza se sintió muy especial. ¿La composición también se ha convertido en una forma de sanar? Sí. No puedo escribir sobre algo que no estoy viviendo. Cuando alguien me propone hacer una canción sobre una ruptura, por ejemplo, y no estoy en ese lugar emocional, simplemente no puedo hacerlo. Mi música siempre refleja dónde estoy en el presente. En este álbum hay mucho de sentirme orgullosa de mí misma, de estar enamorada, de quererme y de reconocer todo lo que he atravesado. Es sanador poder mirar dónde estás y convertirlo en algo creativo. ¿Cómo ha cambiado tu idea del amor desde que te convertiste en madre? Es el amor más profundo que he sentido. La amo más que a cualquier cosa en este mundo y nunca había experimentado algo así con nadie. Definitivamente ha cambiado mi manera de entender el amor.

Has atravesado muchas versiones de ti misma: bailarina, artista, madre y ahora una mujer que también está construyendo de manera independiente. ¿Qué te ha enseñado este capítulo? Que soy más fuerte de lo que pensaba. Volver a la música da miedo, especialmente cuando lo haces de manera independiente y ya no tienes un gran sello detrás. Existe la incertidumbre de si el proyecto funcionará o si llegará a suficientes personas. Pero estoy aprendiendo a ponerlo en manos de Dios. Como artistas tenemos una responsabilidad con las personas que nos escuchan. Si una canción mía puede ayudar a alguien o acompañarlo en un momento difícil, ese es el verdadero objetivo para mí. También estoy en un lugar distinto. Antes estaba muy pendiente de los números, de cómo debía verme, de qué tenía que hacer para que algo funcionara. Ahora estoy mucho más enfocada en la vida real, en mi familia y en agradecer que todavía puedo hacer música. Parece que tus prioridades han cambiado. ¿Qué ocupa hoy el centro de tu vida? La vida real. Mi familia. Mi hija. Y también poder hacer música desde un lugar en el que realmente la disfruto. Antes sentía que tenía que demostrar muchas cosas. Hoy simplemente quiero crear porque amo crear. Si a la gente le gusta, maravilloso. Pero ya no quiero que mi felicidad dependa de eso. Para cerrar, ¿qué imaginas para tu próximo capítulo y qué esperas que With Love from Dani abra para ti? Espero que With Love from Dani me lleve al siguiente nivel. Amo hacer música, pero también amo actuar y crear. Creo que estoy lista para explorar una faceta más empresarial y aventurarme en distintos espacios sin dejar que la música deje de ser una parte importante de mi vida. Me inspira mucho alguien como Rihanna, porque ha construido una carrera en la que no tiene que hacer música si no quiere. Tiene la libertad de explorar diferentes caminos. Eso es lo que quiero para mí: poder actuar, construir mis propios negocios, explorar nuevas ideas y, al mismo tiempo, seguir haciendo música porque es algo que amo.

DaniLeigh: Música, maternidad y una nueva forma de amarse