080 Barcelona Fashion impulsa a una nueva generación de diseñadores

Barcelona es uno de los destinos de viaje más populares del mundo.

También es hogar de una escena de moda rica y diversa. 080 Barcelona Fashion es una celebración bianual de lo mejor de la moda en Barcelona, Cataluña y España. A continuación, un reporte de algunos de nuestros desfiles favoritos de la 37ª edición de este reciente encuentro.

ADOLFO DOMÍNGUEZ Este año, una de las marcas de moda más populares de España, Adolfo Dominguez, celebra su 50 aniversario, un hito importante en un mundo de la moda que a menudo tiene poca capacidad de atención. Debería saberlo. A mediados de los años 80 viví en Madrid durante dos años mientras estudiaba en la universidad y, al final de mi etapa como madrileño, no tenía nada más que ropa de Adolfo Domínguez. Domínguez siempre fue conocido por sus piezas minimalistas y elegantes con interesantes giros deconstructivos; una especie de Michael Kors si fuera belga, por decirlo de algún modo. El padre de Domínguez tenía un taller de sastrería en Ourense, Galicia, en el noroeste de España, una región conocida por su moda. Zara comenzó allí y todavía tiene su sede global cerca de A Coruña, en Galicia. El joven Domínguez lanzó su línea en 1976, una época de florecimiento cultural en todas las artes en España. Almodóvar comenzó a hacer películas que lo convirtieron en uno de los cineastas más celebrados del mundo. Domínguez, como muchos artistas de la época, reaccionaba contra el estilo conservador, anticuado y rígido de los años de Franco. Su sitio web explica: “Vestimos a la vanguardia social que estableció la democracia en España. Rompimos el estilo rígido y encorsetado de la etapa final del franquismo con siluetas relajadas y materiales naturales. Permitimos que el lino se arrugara. Naturalidad frente a planchado”. Uno de los lemas de la marca es: “Las arrugas son bellas”. La marca rápidamente se hizo conocida por el look relajado, elegante y bien armado de los años 80. En 2017, la hija de Domínguez, Adriana, tomó el control de la empresa, revitalizándola y llevándola a una nueva generación. Su hermana Tiziana es la directora de diseño de la compañía. El desfile en 080 BCN presentó prendas modernas, sastreras y arquitectónicas en colores neutros. Nuestros favoritos son los toques de color: un abrigo lavanda, una falda verde ácido con top y suéter a juego, y tops con lentejuelas marrón chocolate. Estas prendas son elegantes.

TXELL MIRAS Aunque su marca no tiene 50 años, la diseñadora catalana Txell Miras lanzó su primera colección en 2004 y tiene una visión muy clara de su identidad estilística. Se relaciona con iconos de la vanguardia como Rei Kawakubo, Martin Margiela y Ann Demeulemeester. Algunas de sus colecciones anteriores tenían nombres tan sugerentes como Posthuman, Post-Robot, Dystopia y Conventual, esta última con monjas estilizadas con cruces y tocas. España es, después de todo, un país católico. Las siluetas eran sofisticadas, recordando ropa de mujer profesional de sastrería costosa como Akris o Donna Karan de los años 90, con un giro creativo. Se sentían modernas y a la vez nostálgicas. Como una película futurista hecha en los años 40. La paleta de colores fue negro, blanco, gris y beige. Miras es claramente una artista con múltiples técnicas de expresión. Sus dibujos eróticos aparecieron como paneles en algunos looks. Colaboró con otros artistas de un lugar cerca de Barcelona llamado Konvent, un convento/colonia textil del siglo XIX convertido en un centro de arte interdisciplinario. Los accesorios del desfile fueron hermosas macetas de cerámica blanca, adaptadas con correas de cuero para convertirse en bolsos. Una manera perfecta de llevar flores y vegetación en el bolso/jarrón. Arreglos de follaje seco se transformaron en tocados, creando una sensación pagana, de diosa de la cosecha. Este fue probablemente mi desfile favorito de 080. Miras tiene tantas ideas y sabe cómo hacer ropa muy interesante.

NAZZAL STUDIO Otra diseñadora con habilidad para adaptar formas tradicionales a siluetas jóvenes y modernas es la diseñadora palestina Sylwia Nazzal de Nazzal Studio. Su sitio web presenta piezas contemporáneas de estilo urbano como la sudadera con capucha tipo hijab y la sudadera keffiyeh. El desfile mostró interpretaciones modernas de formas clásicas árabes y beduinas en encaje y látex, algunas realizadas en colaboración con el artista Jad Maq. Los looks tenían una hermosa simplicidad y se sentían modernos al combinarse con corsés y chaquetas bomber de cuero.

DOMINNICO Uno de los eventos más codiciados de la semana fue la marca Dominnico. Multitudes de aficionados locales a la moda, vestidos con sus looks más extravagantes, luchaban por entrar y la energía se sentía más como un concierto de rock que como una presentación de moda. El público enloqueció con las modelos, algunas de las cuales eran celebridades locales como Carmen Lomana, una glamurosa estrella de reality TV a menudo llamada la mujer más famosa de España. La marca fue fundada en 2016 por el director creativo Domingo Rodríguez Lázaro y han vestido a iconos de estilo como Beyoncé, Lady Gaga, Rosalía y Dua Lipa. Les encanta el cuero y las pieles, y cuando hacen un mini, es realmente mínimo. Son prendas súper sexys, divertidas y bien confeccionadas para mujeres que disfrutan la vida y su estilo.

RICARDO SECO El diseñador Ricardo Seco es un inmigrante mexicano que combina siluetas frescas de ropa deportiva con declaraciones políticas, algo muy acorde con los tiempos que vivimos. Su desfile se tituló Migrant Pride, que Seco describió así: “Migrant Pride es una retrospectiva: una curaduría de piezas que han marcado mi historia, de diversas colecciones donde he mantenido un compromiso constante de compartir este orgullo, intervenidas por el presente, porque la identidad no es estática… se transforma, resiste y evoluciona”. Había mensajes impresos y bordados en camisas, chaquetas, pantalones, etc.: “Orgullo Latino”; “Proud Mexican Immigrant”, impreso en la espalda de un abrigo, que recordaba el momento ofensivo de “I Really Don’t Care, Do U?” de la señora Trump, pero con un mensaje positivo y alentador. Otros mensajes incluían: “Fuck ICE”, “Wise Woman”, “mujer migrante”, “I…legal” y “Visa, Visa, Vida, Vida” (vida = life). Las modelos llevaban bolsas estilo basura con palabras como “Libertad”, “Raíz”, “Dignidad” y “We are Humans”. Las siluetas eran muy clásicas del streetwear, deportivas y divertidas. Mis piezas favoritas fueron el vestido de cuero en los colores rojo, blanco y verde de la bandera mexicana y los pantalones de cuero para hombre en rosa intenso y naranja con la palabra “Immigrant” a lo largo de la pierna.

BOULARD Ugo Boulard, de la marca Boulard, fue bailarín antes de aprender a coser y convertirse en diseñador. Hizo su debut en pasarela esta semana con una serie de looks que a menudo parecían engañosamente simples, pero que en realidad tenían un proceso de pensamiento complejo y fascinante detrás. Lo que parecía una simple camiseta burdeos era en realidad un elaborado top tejido con un sutil y hermoso mapa urbano que destacaba lugares importantes en la vida del diseñador. Más llamativos eran un abrigo masculino cubierto de piezas metálicas y varios vestidos altamente estructurados que parecían estar hechos de tiras de papel.

EÑAUT En el desfile final de la semana, Eñaut presentó una colección llamada Ego Dissolution con piezas sexys y estructuradas. Las más fuertes eran las prendas de cuero con hombros marcados y los vestidos fluidos. Un tipo de sensualidad oscura que se encuentra en marcas como Rick Owens.

080 Barcelona Fashion fue una maravillosa celebración del talento local, así como un punto de encuentro para algunos de los creadores de contenido de moda más interesantes como Jasmina TV, I Deserve Couture, Louis Pisano, Sophia Hadjipanteli y Sara Camposarcone. Barcelona está construyendo una comunidad de moda sólida y vibrante, y sin duda volveremos.

Este artículo es una colaboración entre 080 Barcelona Fashion and PAPER.

Fotos cortesía de 080 Barcelona Fashion.