¿Existe una fórmula para escribir un hit?

En el corazón de Beverly Hills se llevaron a cabo los SESAC Latina Music Awards 2026, organizados por la sociedad de derechos de autor estadounidense y que celebran a los mejores compositores latinos del momento.

Se dice que la industria musical va de canciones. Himnos que mueven, que alegran, que trascienden. Y es que normalmente cuando una canción es buena, el reconocimiento se hace visible en el artista que las canta pero ¿cuáles son las mentes que esculpen las mejores composiciones? Asistimos a la alfombra roja de los premios para conversar con los ganadores de esta edición y averiguar cómo se construye una canción memorable.

Este año, el premio al Mejor Compositor del Año Pop / Latin Rhythm fue para Kapo, autor de hits como “Ohnana”, “Imagínate” y “La Villa”. De hecho, para Kapo, antes de brillar como cantante, el arte de escribir lo habitaba mucho antes.

“Toda mi vida escribí, me encanta componer canciones. A veces la musa viene y va pero eso es lo interesante; creo que como autores somos muy sensibles y es inigualable el sentimiento de poder estar al frente y detrás del escenario” - nos contó.

Kapo

Durante la premiación, se reconoció también a Edén Muñoz al ser el Mejor Compositor de Regional Mexicano y a Sony Music Publishing por ser la compañía con 13 canciones ganadoras. En total, fueron 29 las canciones reconocidas dentro de la categoría a mejor performance. Y es cuando nos preguntamos ¿existe una fórmula para escribir una buena canción? “Se requiere espontaneidad pero también forzarse a tener la disciplina de escribir. Creo que la musa de la creatividad está en el aire y muchas veces hay que obligarse a aterrizarla” - nos contó Alex Coppel, compositor de “Te la Debo” (Edwin Luna & La Trakalosa de Monterrey). La Mejor Canción del Año Pop / Latin Rhythm fue para “En Privado” escrita por Manuel Turizo y Kemzo, quien nos compartió que como autor siente el compromiso de mantener la calidad de sus letras pese a la popularidad de líneas “rápidas” o que solo buscan la viralidad. “Los compositores estamos pasando por una etapa crítica en cuanto a la calidad, es por eso que yo como autor siempre busco trabajar con artistas que valoran mis letras” nos dijo Kemzo, autor de “Qué será de mi Ex” (La Adictiva). Es innegable que la industria de la composición se transforma constantemente y la infrenable llegada de la inteligencia artificial ha tenido un fuerte impacto en varias industrias creativas, incluida la musical. Ante este panorama, compositores como G.O.K.B, Brian Sandoval y Ana Cristina Cash nos compartieron esta preocupación pero a la vez aseguraron que la calidad de una canción se asienta en el talento humano y que la intuición, originalidad y sobre todo, creer uno mismo, supera cualquier tecnología.

“Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es a la velocidad en la que se mueve la música. El consumo actual es muy demandante y para estar vigente hay que ser muy terco y perseverante” - nos dijo Tony Montoya, autor de “El Sueño Americano” interpretada por Calibre 50. Por su lado Jorge Cuéllar, compositor mexicano de 19 años, nos dijo que ve la inteligencia artificial como una herramienta y aliada, no precisamente para componer sino para agilizar procesos. Mientras que Luciano Luna, autor con más de 20 años de carrera y quien ha escrito para Los Tigres del Norte y La Banda el Recodo, dijo que la industria está en su mejor momento. “Creo que ser exitoso en la composición ahora es más fácil que nunca. Cuando yo empecé la música se consumía a través de CDs y con ellos vino el boom de la piratería. Eran escasas las regalías a menos de que tu canción la pegara a lo grande. Hoy creo que es más fácil porque las plataformas digitales nos ayudan a monetizar por cada reproducción” - nos contó. Los tiempos mutan y con ellos de lo que se habla en las canciones. Lo que escuchamos es el reflejo de lo que sentimos, de lo que somos. Ante tanta demanda, nace más oportunidad para la diversidad y las próximas generaciones. ¿Entonces qué tanto terreno hay para los nuevos talentos? “La carrera de compositor es muy parecida a la de un artista en cuestión de identidad. Si empiezas a exponer tu estilo y tus palabras, después la industria te las empieza a copiar. Yo pienso que el éxito está en siempre proponer cosas nuevas, en ser innovador” - concluyó Luciano Luna.

Lista Completa de Autores Ganadores: Compositor del Año Pop / Latin Rhythm: Kapo .

. Compositor del Año Regional Mexicano: Edén Muñoz .

. Canción del año Regional Mexicana: “Lejos Estamos Mejor” Edén Muñoz .

. Canción del año Pop / Latin Rhythm: “En Privado” Manuel Turizo y Kemzo

Editora del año: Sony Music Publishing (13 canciones) SESAC Latina Performance Awards:

Me Gusta Mi Vida Escrita por: Ricky Muñoz

Publicada por: Good I Intocable

Interpretada por: Intocable Más Que Tú Escrita por: Kapo

Published by: Sony Sounds, La Industria Music Publishing

Interpretada por: Ozuna & Kapo La Lotería Escrita por: Luciano Luna

Publicada por: TN Hits Music Publishing

Interpretada por: Los Tigres del Norte Imagínate Escrita por: Kapo Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing

Interpretada por: Danny Ocean & Kapo No Se Dice Escrita por: Gussy Lau

Publicada por: Multisongs

Interpretada por: Gerardo Coronel “El Jerry” Que Haces Escrita por: Manuel Turizo

Publicada por: MTZ Publishing, Sony Sounds, La Industria Music Publishing

Interpretada por: Becky G & Manuel Turizo Mi Primer Día Sin Ti Escrita por: Edén Muñoz

Publicada por: EMC Lyrics, Sony Sounds

Recorded by: Edén Muñoz LUNA Escrita por: Kapo

Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing

Interpretada por: Kapo & Wisin De Esta Me Levanto Escrita por: Sergio Gutiérrez

Publicada por: Editorial LGA, Alvani Music

Interpretada por: Banda Los Recoditos Hiekka Escrita por: Nicky Jam

Publicada por: Fenix Publishing, Deer Music Publishing

Interpretada por: Nicky Jam & Beéle Vuelve A Mi Escrita por: Luciano Luna

Publicada por: Editora GML, LAR Entertainment, WCM Music Corp

Interpretada por: Luis Ángel “El Flaco” Bésame Escrita por: KEMZO

Publicada por: Sony Sounds

Interpretada por: Alejandro Sanz & Shakira Una Peda Menos Escrita por: César Valdivia

Publicada por: Editorial LGA, Alvani Music

Interpretada por: Banda Los Recoditos No Me Aprovechaste Escrita por: Luciano Luna

Publicada por: Editorial LGA, Alvani Music

Interpretada por: Banda el Recodo de Cruz Lizárraga X Ti Escrita por: Kapo

Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing

Interpretada por: Kapo & Feid Enamorado Escrita por: César Valdivia, Alex Coppel

Publicada por: OBL House of Music

Interpretada por: La Original Banda el Limón de Salvador Lizárraga Pude Escrita por: César Valdivia

Publicada por: Dulce María Music LLC

Interpretada por: Banda Carnaval Passoa Escrita por: Kapo

Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing

Interpretada por: JHAYCO & Kapo Voy A Levantarme Escrita por: Salvador Aponte

Publicada por: Canciones Plata, Multisongs

Interpretada por: Banda Los Sebastianes de Saúl Plata Ya La Hice Escrita por: Gussy Lau

Publicada por: Dulce María Music LLC

Interpretada por: Banda Carnaval Romeo Escrita por: Lenny Tavárez

Publicada por: EMI Foray

Interpretada por: Anitta Lo Que No Saben Escrita por: Víctor Vicente Pérez “Compa Chente”

Publicada por: Dulce María Music LLC

Interpretada por: Calibre 50 & Los de La Noria Que Chulada Escrita por: Alex Hernández

Publicada por: Little Houses Music, BK Publishing, Sony Sounds

Interpretada por: Grupo Arriesgado Me Muevo Escrita por: Vicente Pinto

Publicada por: The Echo Team

Interpretada por: FARIANA & Kiko El Crazy La Cuadrada Escrita por: Ángel Sandoval

Publicada por: Rolitas Exóticas Publishing

Interpretada por: Belinda & Tito Double P El Sueño Americano Escrita por: Jhonny Zazueta, Tony Montoya

Publicada por: Dulce María Music LLC

Interpretada por: Calibre 50 Mírame Ahora Escrita por: Manuel Turizo, Julián Turizo

Publicada por: MTZ Publishing, Jutuza Publishing, La Industria Music Publishing, Sony Sounds

Interpretada por: Manuel Turizo Mi Lugar Favorito Escrita por: Edén Muñoz

Publicada por: EMC Lyrics, Sony Sounds

Interpretada por: Edén Muñoz Selfie Escrita por: Salvador Aponte

Publicada por: Novo Tunes

Interpretada por: La Fiera de Ojinaga