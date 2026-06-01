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¿Existe una fórmula para escribir un hit?
Esto aprendimos en los SESAC Latina Music Awards 2026
Nany Cárdenas
22h
Esto aprendimos en los SESAC Latina Music Awards 2026
En el corazón de Beverly Hills se llevaron a cabo los SESAC Latina Music Awards 2026, organizados por la sociedad de derechos de autor estadounidense y que celebran a los mejores compositores latinos del momento.
Se dice que la industria musical va de canciones. Himnos que mueven, que alegran, que trascienden. Y es que normalmente cuando una canción es buena, el reconocimiento se hace visible en el artista que las canta pero ¿cuáles son las mentes que esculpen las mejores composiciones? Asistimos a la alfombra roja de los premios para conversar con los ganadores de esta edición y averiguar cómo se construye una canción memorable.
Este año, el premio al Mejor Compositor del Año Pop / Latin Rhythm fue para Kapo, autor de hits como “Ohnana”, “Imagínate” y “La Villa”. De hecho, para Kapo, antes de brillar como cantante, el arte de escribir lo habitaba mucho antes.
“Toda mi vida escribí, me encanta componer canciones. A veces la musa viene y va pero eso es lo interesante; creo que como autores somos muy sensibles y es inigualable el sentimiento de poder estar al frente y detrás del escenario” - nos contó.
Kapo
Durante la premiación, se reconoció también a Edén Muñoz al ser el Mejor Compositor de Regional Mexicano y a Sony Music Publishing por ser la compañía con 13 canciones ganadoras. En total, fueron 29 las canciones reconocidas dentro de la categoría a mejor performance. Y es cuando nos preguntamos ¿existe una fórmula para escribir una buena canción?
“Se requiere espontaneidad pero también forzarse a tener la disciplina de escribir. Creo que la musa de la creatividad está en el aire y muchas veces hay que obligarse a aterrizarla” - nos contó Alex Coppel, compositor de “Te la Debo” (Edwin Luna & La Trakalosa de Monterrey).
La Mejor Canción del Año Pop / Latin Rhythm fue para “En Privado” escrita por Manuel Turizo y Kemzo, quien nos compartió que como autor siente el compromiso de mantener la calidad de sus letras pese a la popularidad de líneas “rápidas” o que solo buscan la viralidad.
“Los compositores estamos pasando por una etapa crítica en cuanto a la calidad, es por eso que yo como autor siempre busco trabajar con artistas que valoran mis letras” nos dijo Kemzo, autor de “Qué será de mi Ex” (La Adictiva).
Es innegable que la industria de la composición se transforma constantemente y la infrenable llegada de la inteligencia artificial ha tenido un fuerte impacto en varias industrias creativas, incluida la musical. Ante este panorama, compositores como G.O.K.B, Brian Sandoval y Ana Cristina Cash nos compartieron esta preocupación pero a la vez aseguraron que la calidad de una canción se asienta en el talento humano y que la intuición, originalidad y sobre todo, creer uno mismo, supera cualquier tecnología.
“Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es a la velocidad en la que se mueve la música. El consumo actual es muy demandante y para estar vigente hay que ser muy terco y perseverante” - nos dijo Tony Montoya, autor de “El Sueño Americano” interpretada por Calibre 50.
Por su lado Jorge Cuéllar, compositor mexicano de 19 años, nos dijo que ve la inteligencia artificial como una herramienta y aliada, no precisamente para componer sino para agilizar procesos. Mientras que Luciano Luna, autor con más de 20 años de carrera y quien ha escrito para Los Tigres del Norte y La Banda el Recodo, dijo que la industria está en su mejor momento.
“Creo que ser exitoso en la composición ahora es más fácil que nunca. Cuando yo empecé la música se consumía a través de CDs y con ellos vino el boom de la piratería. Eran escasas las regalías a menos de que tu canción la pegara a lo grande. Hoy creo que es más fácil porque las plataformas digitales nos ayudan a monetizar por cada reproducción” - nos contó.
Los tiempos mutan y con ellos de lo que se habla en las canciones. Lo que escuchamos es el reflejo de lo que sentimos, de lo que somos. Ante tanta demanda, nace más oportunidad para la diversidad y las próximas generaciones. ¿Entonces qué tanto terreno hay para los nuevos talentos?
“La carrera de compositor es muy parecida a la de un artista en cuestión de identidad. Si empiezas a exponer tu estilo y tus palabras, después la industria te las empieza a copiar. Yo pienso que el éxito está en siempre proponer cosas nuevas, en ser innovador” - concluyó Luciano Luna.
Lista Completa de Autores Ganadores:
SESAC Latina Performance Awards:
Escrita por: Ricky Muñoz
Publicada por: Good I Intocable
Interpretada por: Intocable
Escrita por: Kapo
Published by: Sony Sounds, La Industria Music Publishing
Interpretada por: Ozuna & Kapo
Escrita por: Luciano Luna
Publicada por: TN Hits Music Publishing
Interpretada por: Los Tigres del Norte
Escrita por: Kapo
Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing
Interpretada por: Danny Ocean & Kapo
Escrita por: Gussy Lau
Publicada por: Multisongs
Interpretada por: Gerardo Coronel “El Jerry”
Escrita por: Manuel Turizo
Publicada por: MTZ Publishing, Sony Sounds, La Industria Music Publishing
Interpretada por: Becky G & Manuel Turizo
Escrita por: Edén Muñoz
Publicada por: EMC Lyrics, Sony Sounds
Recorded by: Edén Muñoz
Escrita por: Kapo
Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing
Interpretada por: Kapo & Wisin
Escrita por: Sergio Gutiérrez
Publicada por: Editorial LGA, Alvani Music
Interpretada por: Banda Los Recoditos
Escrita por: Nicky Jam
Publicada por: Fenix Publishing, Deer Music Publishing
Interpretada por: Nicky Jam & Beéle
Escrita por: Luciano Luna
Publicada por: Editora GML, LAR Entertainment, WCM Music Corp
Interpretada por: Luis Ángel “El Flaco”
Escrita por: KEMZO
Publicada por: Sony Sounds
Interpretada por: Alejandro Sanz & Shakira
Escrita por: César Valdivia
Publicada por: Editorial LGA, Alvani Music
Interpretada por: Banda Los Recoditos
Escrita por: Luciano Luna
Publicada por: Editorial LGA, Alvani Music
Interpretada por: Banda el Recodo de Cruz Lizárraga
Escrita por: Kapo
Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing
Interpretada por: Kapo & Feid
Escrita por: César Valdivia, Alex Coppel
Publicada por: OBL House of Music
Interpretada por: La Original Banda el Limón de Salvador Lizárraga
Escrita por: César Valdivia
Publicada por: Dulce María Music LLC
Interpretada por: Banda Carnaval
Escrita por: Kapo
Publicada por: Sony Sounds, La Industria Music Publishing
Interpretada por: JHAYCO & Kapo
Escrita por: Salvador Aponte
Publicada por: Canciones Plata, Multisongs
Interpretada por: Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Escrita por: Gussy Lau
Publicada por: Dulce María Music LLC
Interpretada por: Banda Carnaval
Escrita por: Lenny Tavárez
Publicada por: EMI Foray
Interpretada por: Anitta
Escrita por: Víctor Vicente Pérez “Compa Chente”
Publicada por: Dulce María Music LLC
Interpretada por: Calibre 50 & Los de La Noria
Escrita por: Alex Hernández
Publicada por: Little Houses Music, BK Publishing, Sony Sounds
Interpretada por: Grupo Arriesgado
Escrita por: Vicente Pinto
Publicada por: The Echo Team
Interpretada por: FARIANA & Kiko El Crazy
Escrita por: Ángel Sandoval
Publicada por: Rolitas Exóticas Publishing
Interpretada por: Belinda & Tito Double P
Escrita por: Jhonny Zazueta, Tony Montoya
Publicada por: Dulce María Music LLC
Interpretada por: Calibre 50
Escrita por: Manuel Turizo, Julián Turizo
Publicada por: MTZ Publishing, Jutuza Publishing, La Industria Music Publishing, Sony Sounds
Interpretada por: Manuel Turizo
Escrita por: Edén Muñoz
Publicada por: EMC Lyrics, Sony Sounds
Interpretada por: Edén Muñoz
Escrita por: Salvador Aponte
Publicada por: Novo Tunes
Interpretada por: La Fiera de Ojinaga
Crédito Fotos: NV Marketing & Public Relations