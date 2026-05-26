Paulina Chávez: la voz de una nueva generación

En una habitación del hotel The Valorian en Los Angeles, Paulina Chávez se prepara para una noche de premios. Entre maquillaje, peinado y ajustes, la entrevista avanza rodeada de su equipo, colaboradores de años, y de su madre, apoyando con admiración.

Con calma y completamente presente, Chávez se alista para los Gracie Awards, donde fue reconocida como Mejor Actriz en un Papel Revelación por su interpretación de Ariana Medina, un papel que ha consolidado su lugar en la industria. Actriz desde temprana edad, ha transitado entre formación y grandes producciones televisivas, afinando una voz cada vez más propia.

En los próximos meses, recibirá el premio Next Gen Voice en el Los Angeles Latino International Film Festival, reafirmando su lugar dentro de una nueva generación de narradores latinos en Hollywood. Para Chávez, estos logros no son un punto de llegada, sino la continuidad de años de disciplina.

Su madre la ha acompañado desde los primeros viajes entre San Antonio y Dallas para tomar clases, hasta este momento de crecimiento profesional. Chávez recuerda también a su abuela, con quien veía telenovelas que marcaron su imaginario, una niña que soñaba con estar en esas historias, y que hoy comienza a ocupar ese espacio.

Vestido: Ines Di Santo, Medias: Wolford, Brazalete: SACH Atelier, Tacones: Le Silla

¿Puedes contarnos un poco sobre lo que estás preparando para esta noche? Me estoy preparando para los Premios Gracie, algo que me hace muchísima ilusión y que ha sido completamente una sorpresa. Uno hace este trabajo sin esperar reconocimiento, así que cuando llega, se siente especialmente significativo. Los Gracie Awards están impulsados por mujeres, lo cual me parece precioso. Las mujeres han sido una parte muy importante de mi vida y admiro profundamente a muchas de ellas, así que estoy muy emocionada por esta noche. Hablando de mujeres y de las personas a las que admiras, sé que tu madre está aquí con nosotros, lo cual es maravilloso. ¿Cómo ha sido tenerla a tu lado a lo largo de tu carrera? Mi madre siempre ha sido mi mayor apoyo. Me llevaba en coche desde San Antonio a Dallas para mis clases de actuación, un viaje de cinco horas que hacía casi todos los fines de semana. Mi abuela también fue una figura fundamental. Veíamos telenovelas juntas y, cuando empecé a hacer pequeños proyectos en Texas, ella contaba cómo desde muy pequeña yo decía que algún día saldría en la pantalla. Estoy profundamente agradecida a las mujeres de mi vida. Mi madre dejó su trabajo y se mudó conmigo a Los Angeles cuando yo tenía diecisiete años. Desde entonces, ha estado conmigo en todo este camino.

Vestido: Irina Shabayeva Couture, Cinturón: White House Black Market, Prenda interior: Agent Provocateur, Brazalete: HOUSOFTOPPER, Medias: Wolford, Tacón: Schutz



En este momento de tu vida y carrera, ¿qué es lo que más sientes que ha cambiado en quién eres hoy? Lo que más ha cambiado en mí, en comparación con hace unos cinco años, es que estoy en un momento de mi vida y carrera en el que sé quién soy y en qué creo. He aprendido que esta industria hace que sea difícil encontrar personas auténticas, pero cuando las encuentras, son invaluables. Llevo años trabajando con mi equipo, mi estilista Branden Ruiz desde hace cinco años, mi representante y mi agencia desde hace diez, un grupo que realmente se apoya y busca el crecimiento colectivo, no solo el individual. En paralelo a este momento de reconocimiento, ¿qué otros premios o reconocimientos tienes próximamente? Se acerca el Festival de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), donde voy a recibir el premio Next Gen, lo cual ha sido una gran sorpresa. Cuando vi el anuncio y aparecí en la lista junto a JLo, no me lo podía creer. Es alguien icónico, especialmente por Selena, una película que marcó un antes y un después en la representación latina en la pantalla. Así que sí, es algo muy emocionante. Estoy muy agradecida y lo estoy viviendo con mucha ilusión. ¿Qué has observado últimamente en cuanto a la representación de la comunidad latina, tanto en lo que está presente como en lo que aún falta? Cuando empecé a trabajar, había una ola de series protagonizadas por latinos, como Jane the Virgin, que demostraban que estas historias podían conectar con el público. Pero esa continuidad no se ha mantenido. Muchas producciones fueron canceladas, y desde entonces ese impulso parece haberse frenado. A veces se percibe que hay mucha representación, pero en realidad sigue siendo limitada. Necesitamos más proyectos, más creadores y más latinos también detrás de cámara, contando historias más complejas que vayan más allá de los estereotipos. Las historias latinas no son solo para la comunidad latina; son universales. Pero todavía falta que se nos dé el mismo espacio para experimentar. A otros grupos se les permite fallar y volver a intentarlo; a nosotros no siempre se nos concede esa misma oportunidad.

Camisa y máscara: Ivan Bitton Style House, Sostén: Fleur du Mal, Aretes y anillos: Brosway, Shorts: Seroya, Medias: Wolford, Tacones: Paul Andrew

Teniendo en cuenta todo lo que aprendiste a través de Landman, ¿cómo influyó esa nueva perspectiva sobre la industria petrolera, especialmente su impacto humano y medioambiental, en la forma en que abordaste tu personaje? Antes de unirme a Landman, no sabía mucho sobre la industria petrolera, más allá de haber crecido en El Paso y ver plataformas en la carretera. A partir de la serie empecé a investigar más a fondo, incluyendo el podcast Boomtown de Christian Wallace. Lo que más me marcó es lo profundamente integrada que está esta industria en nuestra vida cotidiana, desde cómo nos movemos hasta los productos que usamos. Eso te obliga a cuestionar cuánto dependemos realmente del petróleo y qué implica esa dependencia a gran escala. La serie abre conversaciones más amplias sobre sistemas estructurales y su impacto en distintas comunidades. ¿Podrías hablarnos del fondo de becas que creaste en tu ciudad de San Antonio? Desde muy pequeña me enseñaron a apoyar a mi comunidad. Volver a San Antonio siempre me reconecta con eso; es un lugar con muchísimo talento. A partir de esa idea creamos la beca “Sé tu propio tipo de genio”, inspirada en un personaje que interpreté, una joven ingeniera robótica. También me marcó la experiencia de mi hermana, ingeniera civil, que estudió en una escuela con muy pocas mujeres en clase de graduación. La beca está enfocada en estudiantes latinos que quieren continuar su educación, ya sea en la universidad, en artes o en cine, ampliando la idea de STEM a STEAM. Aunque todavía es un proyecto pequeño, la intención es crecer y poder apoyar con cosas básicas como transporte o materiales. El objetivo es claro, recordar que no hay una sola forma de ser inteligente.

Vestido: Matija Vuica, Medias: Wolford, Aretes y anillos: Brosway, Anillo MOD: Tarina Tarantino, Tacones: Le Seul

¿Qué tipo de historias esperas contar en los próximos años? Me encantaría producir, dirigir y escribir en el futuro, pero también sé cuándo dar un paso atrás y confiar en quienes ya trabajan a ese nivel. Una de las cosas que más me entusiasma ahora es poder apoyar a personas cercanas a mí, como mi mejor amiga, que es escritora latina y tiene proyectos increíbles. Me interesa usar los recursos que tenga para ayudar a que historias originales encuentren una plataforma. También creo que necesitamos alejarnos un poco de la dependencia de los remakes. Hay algo limitante en repetir historias cuando hay tantas voces nuevas que aún no han sido contadas. Me emociona más la idea de frescura, de ver algo que no haya visto antes. ¿Cómo te imaginas la longevidad, no sólo en términos de éxito, sino como algo sostenible en la vida y la carrera? Para mí, la longevidad se basa en la autenticidad. Admiro a personas que han construido carreras sólidas siendo fieles a sí mismas. También la entiendo como algo cíclico, no como estar siempre activo. Hay temporadas intensas, premios, estrenos, prensa y luego está la vida fuera de todo eso. Para mí es esencial poder desconectar y no dejar que la industria lo ocupe todo. He aprendido a cuidar mi salud mental siendo muy consciente del ruido que viene con la visibilidad. Al final, se trata de proteger tu paz, mantener tu identidad fuera de la industria y encontrar un equilibrio que haga todo sostenible a largo plazo.