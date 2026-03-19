En una industria que constantemente busca la próxima gran historia, pocas veces surge un proyecto que no solo responde al momento, sino que lo redefine. Santos Bravos no es simplemente un grupo cualquiera: es un ejercicio de construcción colectiva donde convergen disciplina, intuición y una sensibilidad emocional que rara vez se encuentra en proyectos emergentes.



Nacidos bajo el formato competitivo de la televisión, un entorno que exige perfección inmediata, los integrantes del grupo aprendieron desde el inicio que el talento, por sí solo, no es suficiente. Había que sostenerlo, moldearlo y, sobre todo, compartirlo.

Lo que comenzó como una competencia individual se transformó en algo más complejo: una hermandad artística.

Santos Bravos: cinco voces, una nueva era

Antes de los escenarios multitudinarios, antes de los ensayos interminables, hubo un instante. Uno que definió el rumbo de cada integrante.

Para Gabi, ese momento ocurrió frente a un escenario lejano, casi inalcanzable, durante un concierto de Chayanne. “Lo veía pequeño desde lejos… pero lo que me hizo sentir fue enorme. En ese momento entendí que eso era lo que quería provocar en alguien más.”—Gabi Para Alejandro, la revelación fue más silenciosa, casi accidental. Una guitarra, una calle cualquiera, la decisión de cantar sin esperar nada a cambio. “Yo pensaba que iba a ser solo música de fondo… hasta que abrí los ojos y había gente escuchando. Ahí entendí que podía darle algo al mundo.”—Alejandro La vocación también puede ser heredada. Crecer entre micrófonos y escenarios improvisados en Veracruz significó absorber, desde muy temprano, la energía del espectáculo para Kenneth. “Nunca me imaginé haciendo otra cosa. Siempre estuvo ahí.”—Kenneth Kauê encontró su camino en espacios más inesperados: iglesias y teatros. “Empecé a cantar en la iglesia cerca de mi casa. Y luego fui al teatro y ahí es donde cambió mi mentalidad de la musica: en el teatro musical no solo cantas, tú actúas, cantas, bailas.” —Kauê Drew encontro su motivación dentro la tensión entre el deporte y el arte: “Crecí jugando al deporte, así que no tenía ni idea de que iba a enamorarme del arte de bailar y cantar y ese tipo de cosas pero luego acabé encontrando la danza y empecé a bailar durante unos 5 años. Me enamoré de eso.”—Drew Trayectorias distintas que, con el tiempo, comenzaron a dialogar entre sí.

Drew

Antes de convertirse en un solo nombre, fueron cinco historias compitiendo por un mismo lugar dentro del grupo.

En ese contexto, la colaboración no era natural. “Ayudar a alguien podía significar perder.”—Drew Sin embargo, una vez formado el grupo, esa lógica dejó de existir. Lo que antes era estrategia individual se convirtió en un proceso profundamente colectivo. Hoy, cada decisión, desde una armonía hasta una coreografía, se construye en conjunto. Se observan, se corrigen, se exigen. “Ya no estamos compitiendo para estar en el grupo, ya somos las cinco partes del grupo. Todos nos ayudamos a crecer individualmente como artistas” –Gabi Esa filosofía no solo define su dinámica interna, sino que también se percibe en el resultado final: una cohesión que no se puede fingir.

Kenneth

La identidad de Santos Bravos no se entiende sin su diversidad, tienen un sonido sin fronteras.

Provenientes de distintos países y contextos culturales, los integrantes han convertido sus diferencias en una de sus mayores fortalezas. Idiomas distintos —español, inglés, portugués— conviven de manera orgánica, no como estrategia, sino como reflejo de quiénes son. “Imagínate un lienzo en blanco: Si todos hubiéramos crecido iguales, toda la pintura sería un color. Pero como hemos vivido experiencias tan diferentes, de todos lados de América, generamos un arcoíris bien bonito, de diferentes colores y figuras y formas" –Alejandro Esta mezcla se traduce en una propuesta sonora híbrida: influencias de pop latino, R&B, ritmos brasileños y estructuras globales que dialogan entre sí sin perder coherencia. “Hablamos demasiado de lo que cada uno de nosotros trae al grupo: es la diferencia que tenemos entre el acento, entre el tono, entre las melodías que tenemos, entre los beats”—Kauê Más allá de la música, esa diversidad también moldea su convivencia diaria: nuevas palabras, nuevas costumbres, nuevas formas de entender el mundo.

Alejandro

Si el estudio es el espacio de creación, el escenario es el lugar donde todo se valida.

El debut de Santos Bravos en Premios Lo Nuestro marcó un punto de inflexión en su carrera. Durante semanas, el grupo se preparó intensamente para enfrentar uno de los mayores retos de su disciplina: cantar y bailar al mismo tiempo sin perder precisión ni emoción. “Ensayamos dos meses para darlo todo solo para premio lo nuestro diario ensayando prácticamente todo el día..nosotros obviamente queremos dar lo mejor siempre. Le echamos muchas ganas, lo dimos todo”—Kenneth Pero más allá de la técnica, había una intención más profunda: “Para mí la meta de nosotros era hacer un performance que marque y que los artistas que estaban ahí, que nosotros admiramos tanto, nos vean a nosotros y digan, wow, esos son los Santos Bravos. Ganarnos su respeto. ”—Gabi La presentación no solo consolidó su presencia frente al público, sino que también les permitió posicionarse frente a la industria.

Kauê

En su más reciente EP, Santos Bravos apuesta por una narrativa emocional honesta, lejos de fórmulas predecibles.

“Con esta música, somos muy vulnerables y no tenemos miedo a hacerlo. Damos todo en cada canción y son canciones que a nosotros nos sanan, que las personas puedan usar para lo que quieran: para poder pasar un momento triste, un momento feliz, para distraerse y olvidarse del mundo, o para escuchar música juntos, ¿no? Nosotros hacemos música por razones muy sensatas y muy honestas porque amamos esto como nuestra vida y porque lo queremos hacer siempre y tenemos una meta que es hacer a las personas felices, que disfruten la música.”—Alejandro Cada canción se construye desde la vulnerabilidad, explorando distintos estados emocionales sin miedo a la exposición. El resultado es un proyecto que funciona como una especie de mapa afectivo: una colección de canciones que acompañan distintos momentos de la vida. Esa conexión con su audiencia es el eje central de su propuesta.

Gabi

A pesar del impulso inicial, Santos Bravos no habla de éxito en términos inmediatos. Su visión está construida a largo plazo.

El entrenamiento continúa y la evolución es constante. “Definitivamente continuaremos entrenando, en la danza, en las técnicas. El trabajo no se detiene. Estaremos en el estudio trabajando en más armonías, más melodías, entrenando nuestras voces, entrenando nuestros oídos para ser mejores”—Drew Entre sus metas, destacan dos caminos paralelos: expandir su presencia global y fortalecer el vínculo con sus fans. “Tenemos la ilusión de poder hacer conciertos en los lugares con más capacidad de nuestros países. Yo tengo un sueño desde que tengo dos años de llenar el Estadio Nacional de Perú, y bueno, de cada uno de nuestros países.” —Alejandro Eso incluye territorios donde su audiencia comienza a crecer, incluso fuera de Latinoamérica. Más allá de los logros concretos, hay una intención que resume su filosofía: “Lo más importante es seguir enfocados, seguir como estamos en este momento, seguir con las ganas que tenemos. Y no solo para este año, en cinco años, en diez años, quiero que siga siendo así. Que sigamos con ese hambre de más que tenemos.” —Kenneth Santos Bravos es una suma de diferencias. Una identidad compartida. Un proyecto que entiende que el verdadero crecimiento no ocurre en lo individual, sino en lo colectivo. “Para nosotros no hay nada más importante que este grupo. Esto para mí es lo más importante de todo. No somos cinco artistas. Somos un grupo.”—Kauê En un panorama saturado de fórmulas, Santos Bravos propone algo más difícil de construir —y más poderoso de sostener: autenticidad. Y apenas están comenzando.