Puerta Abierta: Las raíces que dan vida al nuevo álbum de Kany García

Dejar la “Puerta Abierta” te puede llevar a conocer lo más profundo de una historia. El nuevo compilado de Kany García es un puente entre quién fue y quién es ahora. Labrado en 11 canciones, éstas exploran ritmos tropicales, salsa, boleros y hasta regional mexicano.

¿El hilo conceptual del proyecto? Ella misma de pequeña conversando con su yo actual. Una charla que no juega con la reivindicación sino que fluye hacia los sueños que muchas veces olvidamos. A través de colaboraciones con ídolos, amigos y nuevas generaciones, la cantautora reafirma una idea clara: sin memoria, no hay evolución.

La niña que vio nacer García y Puerta Abierta Tras dos años de preparación, Puerta Abierta es la décima producción discográfica que corona el camino musical de la boricua. ¿La fórmula? Buscar a través de su infancia aquello que la mantiene cerca al suelo donde creció, a la música que la inspiró y los sueños que dibujó en Puerto Rico. Y es que Kany García nunca le ha temido a ser un libro abierto pero asumir que “García”, su disco anterior, llevaba el estandarte de ser su proyecto más personal, es un error. El apellido no siempre refleja aquello que resuena adentro, pero fue vital para la creación de este nuevo capítulo. “García fue la punta de lanza que necesitaba. Con Puerta Abierta intento explorar dos temas: mi ADN musical, que es la música con la que yo me crié, estudié y que hoy defiendo; y por otro lado, hablar sobre las cosas que me preocupan e importan”- nos contó.

La misión: hacer lo que nunca había hecho antes Era el día uno en el estudio. Las luces se encendieron y las paredes aguardaban por el eco de sonidos nuevos. El equipo de Kany la esperaba y ella llegó con una misión clara: el disco que estaba a punto de gestarse, no sería de folclore. Desde el inicio de su carrera hasta hoy, siete Latin Grammys han sido testigos de la asertividad de sus decisiones. Dar pasos para atrás no siempre es malo y Kany adoptó esta visión para construir cada uno de los nuevos tracks que entremezclan pop, salsa, bachata, bolero, ritmos tropicales e incluso corrido norteño. “Fue como atreverme a cosas que nunca había hecho antes, pero que siempre tuve ganas de hacer. Este trabajo honra a los sonidos con los que yo me crié en casa” - nos dijo. En noviembre pasado salió “Tierra Mía”, el primer sencillo que develó la esencia musical y temática de lo que venía. Ismael de La Trinidad y Juanky Álvarez fueron los que dirigieron el video desde un patio puertorriqueño, mostrando la versión más orgánica de Kany. “Arrancar con Tierra Mía es hablar de la tierra, del cuidado; pero también puede referirse a otras cosas como cuidarse a una misma”.

Colaboraciones: ídolos, amigos y nuevas generaciones Toda persona tiene ídolos. Difícilmente olvidamos aquella primera canción con la que nos enamoramos o aquella otra que fue el soundtrack de cuando nos rompieron el corazón. Los ídolos musicales no se borran y la cantautora materializó el sueño de poder colaborar en “Amor Bonito” con el dominicano Juan Luis Guerra. “Yo crecí escuchándolo cuando era pequeña, me vislumbraba poder tenerlo en el álbum” - nos contó. El tema se convierte en el centro del álbum y se construye como un merengue pambiche: una versión más lenta, rica y relajada del ritmo tradicional. Y es que colaborar es el arte de mezclar dos estilos para crear un mismo sonido. Puerta Abierta no solo honra los orígenes, sino que también explora fusiones inesperadas. Tal es el caso de “Gatita”, una bachata pegajosa junto a la argentina Nathy Peluso o el adictivo track previamente lanzado “La Culpa” con Rawayana. “La Mala Soy Yo” con Yuridia, fue el segundo sencillo previo al estreno del álbum. Este surgió gracias a la amistad y admiración genuina de Kany por la cantante mexicana. “Me gustan muchas cosas de ella y sus cualidades la volvían perfecta para esta canción. Aparte del vozarrón que tiene, ella viene trabajando el regional desde hace mucho tiempo. Su credibilidad es indiscutible en el género ranchero" - nos dijo.