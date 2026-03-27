El Avión: Monsieur Periné estrena canción con Carlos Vives y abre camino a su nuevo álbum

Para Catalina García y Santiago Prieto, el plan era claro: aterrizar un cuarto sencillo con quien más que un amigo e ícono colombiano, es una inspiración de la música latinoamericana. “El Avión” con Carlos Vives, nos invita a romperlo todo: etiquetas, reglas, incluso el miedo al FOMO.

Catalina: Hacer esta canción con Carlos Vives fue una experiencia brutal. Nos metimos alestudio, escribimos juntos y le aportó mucho a esa idea que nosotros ya traíamos. Hicimos un videoclip espectacular. Fue muy especial porque lo hicimos en Bogotá entre amigos, incluso con Maite la gaitera y el acordeonero de Carlos.

Su música nos ha inspirado por años, toda la vida fue un sueño trabajar con él, una meta que finalmente logramos cumplir. Cuando estábamos en el estudio nos miramos y dijimos - ¿qué hacemos con Carlos Vives?- Fue una locura.

Encarnar un video musical es una de las pasiones de la banda colombiana y es que gracias a la imaginación visual de Catalina y el ritmo de Santiago, han logrado compaginar con “La Ruta”, productora de Cali que ha construido los visuales de sus últimos videos y que son parte de una tradición cinematográfica en Colombia. Catalina: Siempre hemos querido construir un universo visual que sostenga, apoye y expanda nuestra música. Para cada álbum nos tomamos tiempo de investigar, de traer referentes, de pensar qué es lo que queremos. En este álbum estamos trabajando con un combo de Cali, la cual es mi ciudad natal. Dimos con ellos y aunque tienen varios directores, estamos específicamente trabajando con Iván Vernaza.

Queríamos que fuese un proyecto que se rodara aquí en Colombia con colombianos, con gente de Cali. Creo que hemos hecho un trabajo especial. Con casi 19 años de carrera, 4 álbumes musicales y con un estilo pop afrocaribeño, la banda siempre se ha destacado por llevar el estandarte de felicidad, ritmos de fiesta y celebración ¿pero qué pasa cuando se quiere explorar el opuesto anímico? ¿Qué los llevó a conectar con esta parte en el próximo álbum? Catalina: Yo creo que la oscuridad es esencial en la vida e inevitablemente la transforma. La música que creamos tiene siempre esa energía de gozo, pero el gozo no significa que necesariamente estés siempre bien. Yo creo que hay momentos en donde gozamos el poder transitar la tristeza y expresar eso que estamos sintiendo. Crear es algo tan personal que sale de la entraña y te confronta con tus miedos: el miedo a no ser suficiente, que lo que dices o sientes no le importa a nadie, o que lo que haces no es del todo bueno. Ese ruido mental que a veces está ahí acompañándote en el día a día y que teresta fuerza. Creo que el proceso creativo en sí es ese: atravesar todos esos bloqueos.

El primer adelanto del nuevo álbum lo lanzaron seis meses atrás. “Aguaráchate” es una especie de manual para ser feliz y una invitación al “Exotiqueo”. ¿Cómo lleva Monsieur Periné el exotiqueo a sus vidas y al escenario? Santiago: Yo creo que es como salirse del molde ¿sabes? Siempre buscamos esa zona de confort que nos hace ser muy estructurados y aferrados a ciertas cosas y que no permiten fluir hacia la libertad. Catalina: Tiene que ver también con la sensualidad, con un salvajismo. El exotiqueo es una cosa que te sale y que se explora. A veces dan ganas de sacar las garras y dientes, de explotar esa energía que está adentro. Creo que todo está en el movimiento. Posicionándose como uno los 10 Tiny Desk de música en español más vistos (incluso al haberlo grabado hace nueve años), no hay duda que la banda goza la interpretación en vivo. ¿Cómo le hacen en los días en los que no se siente esa energía? Catalina: Yo creo que voy a lanzarme a hacer un podcast sobre eso porque no es solamente cuando no se tiene energía para salir al escenario, sino los días en los que no tienes energía para la vida ¿sabes? A veces simplemente hay que pararse y hacerlo: con cansancio, con duda. Creo que estamos en una época en donde hay generaciones que no les gusta incomodarse. No siempre las cosas están bien, ni todas las condiciones son perfectas pero creo que en esos momentos de crisis es donde sale la fuerza. Hay que buscar balances y el tiempo de calidad para uno mismo, para salirte del personaje y ser la persona que tu ser te pide. Para mí es importante dormir, estar en la naturaleza y hacer mis pequeños rituales.

Hablando de rituales ¿ustedes tienen alguno como grupo antes de subirse al escenario? Catalina: Sí, nos gusta reunirnos, estar juntos. Compartimos música, ponemos salsa, a veces cantamos alguna cosa y bebemos un traguito. Nos gusta hacer un grito, juntar las manos y concentrar esa energía. Emocionarnos ¿sabes? A veces llega un punto donde estás repitiendo y repitiendo los shows y hay personas dentro del equipo que sienten la monotonía, pero cuando vemos que hay alguien está bajoneado, siempre estamos allí. Hay que tener esa conciencia de lo colectivo, creo que es importante. Monsieur Periné siempre se ha caracterizado por sus mezclas sonoras que van desde el pop, tango, bolero, balada, danzón y la cumbia. ¿Hay algún género que les coquetee en este momento y quieren explorarlo? Santiago: ¡Uy, hay muchos! Hay uno que no hemos incluido y creo que iría muy bien con nuestro estilo: el corrido o corrido tumbao. Podría ser bacano. Catalina: A mi me llama mucho últimamente la electrónica. Tuve una época en la que iba a raves y estaba muy al pendiente de la escena, de los DJs. En este álbum nos dimos el gusto de explorarlo un poquito y me parece chévere.