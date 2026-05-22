Bailando salsa con Neutro Shorty

“El rey del trap venezolano” entra en una nueva era.

Este jueves, el lanzamiento del álbum de salsa de 12 canciones de Neutro Shorty, EL DISCO DE SALSA, marca su proyecto más ambicioso hasta la fecha. La fusión musical entre el trap latino y la salsa caribeña vincula la identidad de Neutro con leyendas de la música como Gilberto Santa Rosa, Óscar D'León y Porfi Baloa.

En colaboración con el cineasta argentino Luchi Nobile , Neutro ha creado una identidad visual que complementa las canciones. Este nuevo estilo se inspira en la estética clásica de la salsa de los años 70, con un toque moderno y urbano que conecta con la ciudad natal del artista. Juntos rodaron estos vídeos en lugares emblemáticos de Caracas, como Artigas, La Lucha, San Agustín y Boleíta.

Pero, independientemente del género, la capacidad de Neutro para mostrar vulnerabilidad en sus letras sigue presente y resulta tan influyente como cuando comenzó su carrera a los 13 años. Casi dos décadas después, ha acumulado 2,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, sorprendiendo quizá a algunos con este cambio de tono en su disco.

Las canciones ayudan a tender un puente musical entre generaciones de amantes de la música venezolana. El tema principal, “Un Consejo”, es una colaboración con Gilberto Santa Rosa, mientras que “Idilio” rinde homenaje a Alberto 'Titi' Amadeo al reinterpretar la obra original. Con los temas “Yo Soy” y “Darién”, Neutro ofrece una vía de escape emocional al centrar sus letras en el amor, la identidad y su ciudad.