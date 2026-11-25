A sus 20 años, Milo J continúa consolidándose como una de las voces más importantes de la nueva generación de la música argentina. Después de conquistar cuatro Latin Grammy por La Vida Era Más Corta, el artista suma ahora dos nominaciones a los premios Grammy, en las categorías de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su aclamado disco y Mejor Canción Latina por “Niño”.

Entre una gira que sigue creciendo, escenarios multitudinarios y una evolución artística que no parece tener límites, conversamos con Milo sobre el camino que lo llevó hasta aquí, sus raíces musicales y la importancia de seguir encontrando nuevas formas de expresarse a través de la música.

Chaqueta: Viviano, Camisa: 525 America

Milo, ¡feliz cumpleaños! Acabas de cumplir 20 años. ¿Qué hiciste para celebrarlo? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, por suerte. Me junté con unos amigos, hicimos un asado y la pasé bastante tranquilo. Pero nada, muchas gracias por los buenos deseos. Eres muy joven, pero ya has logrado cosas que muchos artistas no consiguen en toda una vida. Además, la música ha sido parte de tu vida desde muy pequeño. ¿Cómo era tu relación con ella mientras crecías? Cuando era muy niño todavía no tenía una relación tan cercana con la música. Eso empezó alrededor de los nueve o diez años, cuando mi hermana me mostró el rap, las batallas de freestyle y varios exponentes del rap español. Ahí empecé a descubrir que me gustaba la música, que la escuchaba y que me generaba algo. En cuanto a hacer música, creo que empecé a escribir mis primeras letras a los 11 o 12 años. Todo viene de mi hermana. Ella es mi mejor amiga y fue quien me mostró este mundo. ¿Ustedes dos escribían música juntos? ¿Cómo era ese proceso cuando empezaron? No, mi hermana hacía lo suyo y yo simplemente la copiaba porque quería ser como ella. Ella tenía su propio camino. ¿Y cómo es ahora que ya entraste de lleno en este mundo? ¿Todavía trabajas con tu hermana cuando estás creando música? En términos musicales, quizás hoy no estamos tan conectados. Obviamente, es mi hermana, la amo, es mi mejor amiga y estamos muy unidos. Pero musicalmente no trabajamos tanto juntos. Ahora ella es mi vestuarista y sí trabaja conmigo desde ese lado. Definimos conceptos desde otro aspecto del arte.

Chaqueta: Aelfric Eden, Camisa: Viviano

¿Recuerdas el momento en el que te diste cuenta de que querías dedicarte profesionalmente a la música? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Lo único que le compitió a la música en mi vida, en cuanto a la convicción de querer dedicarme a algo, fue el fútbol. Llegó un momento en el que pensé: «Creo que transmito algo cuando hago música, pero con el fútbol no me pasa lo mismo, más allá de un partido». Fue una decisión relativamente fácil. Amo el fútbol, pero jugarlo no se compara con lo que siento cuando hago música. A los 14 años dejé el fútbol y dije: «Voy a ser músico, voy a rapear, voy a buscar mis oportunidades, voy a hacer pistas, vender pistas y vender letras». Así empecé. ¿En qué momento sentiste que la música podía convertirse en una carrera, en algo de lo que realmente podías vivir? Creo que tomé esa decisión en 2022. Mi primer tema salió a finales de 2021, pero fue en 2022 cuando decidí empezar a lanzar música de manera constante. Ahí dije: «Voy a darlo todo. Es todo o nada». Realmente no veía un plan B. Mi objetivo era que mi música llegara a la gente y que eso me permitiera vivir de ella. Creo que ese año fue cuando decidí que iba a hacer todo lo posible para dedicarme a esto.

Chaqueta: Viviano, Camisa: 525 America

Hace poco terminaste una parte de la gira de La Vida Era Más Corta, que ha tenido una recepción increíble, incluyendo un concierto en Lima ante más de 40.000 personas. De hecho, nos corriges si nos equivocamos, pero la gira todavía no termina. Cuando estabas grabando el álbum, ¿te imaginabas que tendría tanto éxito y que la gente lo recibiría con tanto cariño? ¡La gira todavía no terminó! Imagínate. Pero fue hermoso lo de Perú. Creo que cuando hago un álbum no necesariamente me imagino cuánto éxito va a tener, sino que siempre está muy marcado por el momento de mi vida que estoy atravesando, más allá de lo que después genere en la gente. Obviamente, se te cruza por la cabeza pensar: «¿Te imaginabas a tanta gente cantando esto?». Pero nunca me imaginé que iba a ser tan exitoso o que pasarían ciertas cosas con las canciones. No lo veía de esa manera y estoy muy agradecido. Con Perú pasamos de tocar en un lugar para 10.000 personas a uno para 40.000, sin escalas. El amor de la gente de Lima es incondicional. Lo mismo pasa con la gente de Perú en general, Chile, Ecuador, Argentina y México. En México están como locos. También está Brasil, donde me recibe gente que habla un idioma que ni siquiera hablo. Esos aspectos te van sorprendiendo sobre la marcha. No sé si me lo imaginaba tal cual, pero para bien: realmente superaron mis expectativas. Con audiencias tan grandes, ¿cómo te sientes cuando estás frente a tanta gente? ¿Cómo manejas esa experiencia? Obviamente, toco en vivo desde los 15 o 16 años, así que vas agarrando cancha y aprendiendo cómo pararte frente a un público, tanto uno que te conoce como uno que no. Ahora tenemos la fortuna de haber hecho una gira con shows propios, prácticamente sin festivales. Fue una gira de arenas, con algunos estadios, ante 15.000 personas o más. Pero no lo encaro desde ese lado. Intento dar lo mejor de mí en lugar de pensar constantemente en lo que estará viendo la gente. Creo que ahí está el truco, entre comillas, si es que existe uno. También ayuda que el amor de la gente sea tan incondicional que van a verte a vos. Entonces, arriba del escenario, todo está bien. Todo está dado, de alguna manera. La magia también está en pensar qué podés aportarles que no se esperen.

Chaqueta: Viviano, Camisa: 525 America

Este año fuiste uno de los artistas con más nominaciones a los Latin Grammy, con seis por tu álbum. Sé que ya habías recibido una nominación anteriormente, pero ¿cómo fue el día en que te enteraste de todas estas nominaciones? ¿Qué sentiste? Sinceramente, estaba durmiendo. Cuando estoy dormido soy un zombi que no se sorprende de nada. Despierto también, pero dormido mucho más. En el momento no terminaba de caer, pero después pensé que eran los primeros Grammy a los que iba con un disco mío y con un montón de nominaciones, todas muy buenas y por trabajos de este año. Estoy realmente agradecido con la Academia por darle ese lugar al disco. Además, estoy compartiendo categorías con colegas increíbles: Monte, Silvana, Jorge, Rosalía... Artistas enormes. Verme ahí, en las mismas categorías que ellos, y haber llegado a este punto es un orgullo. No me gusta mucho la palabra «competir», porque eso ya no depende de uno. Pero estar ahí es algo que agradezco muchísimo, especialmente con este último álbum. Cuando llegan este tipo de logros, como las nominaciones o llenar estadios, ¿cómo los celebras? ¿Te tomas un tiempo para disfrutarlo o simplemente sigues adelante porque siempre hay algo más por hacer? En el caso de una gira, por ejemplo, después de hacer un estadio muchas veces celebrás en la habitación del hotel, porque al día siguiente tenés que viajar a otro país. Estás muy a full. A veces sí me detengo, pero no soy de exteriorizar demasiado las emociones en ese aspecto. Quizás me hace falta, de alguna manera. Tanto yo como el equipo tenemos esa exigencia de que las cosas tienen que salir bien, y a veces eso hace que nos falte celebrar un poco más. De hecho, deberíamos hacerlo.

ienes una voz y un sonido muy particulares que cautivan. Tu música tiene una identidad que reconoces al instante y que conecta con muchísimas personas. ¿Sientes que ya encontraste tu propio sonido o todavía hay nuevos estilos que te gustaría explorar? Creo que tengo la virtud de que, con cualquier cosa que experimente, va a seguir siendo Milo J. La gente ya percibió eso y está dispuesta a escuchar el mensaje que tengo ganas de transmitir, de la manera que quiera hacerlo. El sonido de Milo J no se define directamente por un género. Hay una cuestión energética, una esencia en mí que puedo trasladar a cualquier ritmo, melodía o armonía, incluso de cualquier época. Ojalá nunca deje de mutar, cambiar y evolucionar como artista, tanto rítmica como líricamente. Todo está en constante cambio: las personas, el mundo, las épocas, las ideologías y las etapas de la vida. Es hermoso ver cómo eso se refleja en el arte y en la discografía, tanto en mí como en otros artistas. ¿Qué te está inspirando en este momento de tu vida? ¿Hay algún sonido, experiencia, película o algo en particular de donde estés tomando inspiración? No sé si es exactamente una fuente de inspiración, pero estuve escuchando un disco llamado Peso Argento, de Ricardo Iorio y Flavio, el bajista de Los Fabulosos Cadillacs. Iorio es una leyenda del metal argentino y se metió de lleno a experimentar con el folclore. Me inspira mucho la capacidad que tuvo de hacer ese cambio. En cuanto al cine, me gusta mucho ver documentales. Me vuela la cabeza la capacidad que tienen de contar una historia a partir de material documental, imágenes inéditas y momentos genuinos grabados en el instante. Que después, en la posproducción, se construya una historia es algo que me parece fascinante.

Sudadera: Ann Andelman, Jeans: Von Dutch

¿Es lo que sueles ver cuando estás viajando de un lugar a otro? Claro. Ni siquiera tienen que ser documentales de alguna plataforma. A veces veo videos de YouTube, cosas sociológicas, biografías o historias anecdóticas. Me encanta ese tipo de contenido. Con tantos viajes y experiencias nuevas, algunos artistas dicen que todo eso los inspira a escribir y crear más música. ¿Te ha pasado lo mismo? Depende del tipo de música que hagas y de lo que quieras contar. Si quiero hacer el trap más furioso, desde una posición de dopamina por haber logrado algo, quizás una gira me sirve de inspiración. Pero si quiero transmitir otro mensaje, algo distinto, a veces todo eso termina convirtiéndose en una burbuja de la que necesitás salir de vez en cuando. Hay que vivir cosas y desarrollar un mensaje. Muchas veces terminás creando mundos, universos, inventando una historia o un personaje. Creo que eso también es lo lindo de ser compositor y escribir: la creatividad que tiene el cerebro a veces no tiene límites. Por eso no sé si viajar y estar de gira necesariamente me sirve de inspiración para todo tipo de música. ¿Estás trabajando actualmente en algún proyecto musical nuevo? Me imagino que debes estar bastante ocupado entre el estudio y la gira. Cuando nos encontramos para el shoot en Los Ángeles, te vimos trabajando en todos los frentes. Estoy metido en el estudio, pero tranquilo, sin apurarme demasiado. Trabajo cuando puedo. La verdad es que ahora estoy enfocado en el último álbum y en la gira, porque se extendió bastante. Surgieron muchas cosas y oportunidades, obviamente buenas, gracias al disco, que hicieron que tuviera que moverme más y que la gira se alargara todavía más.

Sudadera: Ann Andelman