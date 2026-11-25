Apretar el botón de reset nunca le ha dado miedo a Paloma Morphy. De trajes sastre, tribunales y libros de derecho a llenar escenarios en Japón, Nueva York, CDMX y Santiago de Chile. Una dicotomía arriesgada pero que le dio el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2025.

En medio de un estado de felicidad, libertad y renacimiento emocional, la mexicana Paloma Morphy estrena su segundo álbum de estudio “MORPHYS”. Un compilado de 13 temas que deja atrás el escepticismo y lo tapiza con un pop fresco caóticamente adictivo.

Lanzar un primer álbum puede traer mucha presión al definirte musicalmente ante el mundo ¿cómo es sacar una segunda compilación? Yo lo veo como un videojuego nuevo en donde quieres descubrir todos los modos de juego, todos los niveles, todos los personajes. En “MORPHYS” hay géneros que nunca había explorado antes y tiene que ver con que en este momento quiero probar de todo. Muchas de las canciones son bautizadas con nombres de ropa ¿Cuáles son las raíces creativas del concepto? La verdad es que no lo planeé, los títulos fueron saliendo así y cuando me dí cuenta de que una se llamaba “Mi Pantalón”, “Mi Teni” o “La Tanga” supe que mi nuevo álbum era como una tienda de segunda mano. Yo amo este tipo de tiendas porque son muy mágicas. Te puedes encontrar con prendas que alguien más ajustó y cuando te las pones y te encajan como guante, es como algo del destino. Hablando de “La Tanga”, te escuchamos rapear por primera vez ¿qué tan buena eres para improvisar y qué artistas admiras dentro del género? Tuve una época en la que escuchaba mucho rap, siempre me ha encantado. Oía mucho a Trueno, Eladio Carrión, Gera. Desde chiquita me gustaba aprenderme las partes rap de las canciones, por ejemplo la de “Agüela” de Molotov me la sabía de memoria. Es difícil rapear en vivo jaja en el estudio puedes hacer varios takes… me gusta que me reta muchísimo.

“Un Reggaetón Tranqui Pa las Nenas” arroja otro de los géneros inexplorados en tu carrera y que ahora es parte del inventario musical de MORPHYS. Esta canción nació puramente de la experimentación. Estaba en el estudio y ese día mi productor me dijo - ¿nunca has querido hacer un reggaetón? - Entonces comencé a hacer el primer verso y el coro, lo demás lo terminé en mi casa de tarea. Hice esta canción como un tributo al reggaetón y aunque experimento con muchos sonidos nuevos en este álbum, siento que el apellido de todas las canciones en MORPHYS es el pop. Se dice que en esta generación el autosabotaje es un saco muy común en el closet. ¿Escribir “Cosas Malas de Mí” ha sido un tipo de catarsis curativa? Si escuchas la canción con audífonos de un lado puedes oír una voz que te está tirando m*erda y del otro diciendo cosas positivas y en la realidad, creo que esas dos voces viven en nuestras cabezas. A veces nos hablamos como nunca le hablaríamos a otra persona y el escribir esta canción es un recurso que me ayuda para que se vaya ese diálogo interno y a lidiar con la ansiedad.

¿Cómo cambió tu vida haber ganado un Latin Grammy tras ser totalmente nueva en la industria musical? Yo era abogada y no estaba feliz con lo que hacía. Mi vida no cambió hasta que empecé a hacer las cosas diferentes: pedí ayuda, mejoré mis hábitos, me salí de mi casa y renuncié a mi trabajo. Ahí supe que quería hacer música. Me acuerdo que antes de ganar el Latin Grammy todavía dudaba un poco de mí, como que no sabía si estaba en el camino correcto. Ganar este premio fue como una confirmación de que aquí sí era. Ahora que eres parte de una nueva ola de artistas pop mexicanas emergentes ¿Qué estereotipo te gustaría ver desaparecer de la música pop? Está loquísimo que como mujeres artistas a veces se nos exige demasiado: estar fit, que bailemos, que cantemos, que no desafinemos, que siempre nos veamos bien; mientras que con los hombres no pasa eso. En lo personal, conmigo no van las coreografías muy planeadas y ensayadas. Lo respeto mucho porque sé que implica muchísimo trabajo pero mi propuesta pop es un poco más suelta. Cada artista debería tener la libertad de expresar su arte de la manera que le sea más natural y no porque haya un estándar impuesto hacia las mujeres en la industria. “Morphys” ya está disponible en todas las plataformas digitales.