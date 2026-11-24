La capacidad de la Generación Z para convertir su creatividad en viralidad es cada vez más evidente, especialmente con compositoras como Sara Schell.

Esta joven venezolana de 23 años no solo ha colaborado con Nataneal Cano, Becky G y Kany García, sino que hizo historia al convertirse en la nominada más joven en la categoría de «Compositora del Año» en los Latin Grammys y lo ganó.

PAPER Español se sentó a platicar con Sara Schell sobre su experiencia en los Latin Grammys, la composición de canciones y cómo los sentimientos profundos inspiran la mejor creatividad.

Para empezar, me encantaría que me contaras cómo te iniciaste en la música.

Mi mamá dice que solía cantar incluso antes de hablar.

Desde que era muy pequeña, he bailado, he dado presentaciones para mi familia y formé parte de El Sistema, que es el conservatorio de orquesta de Venezuela, durante 14 años. Solía tocar el violonchelo, y eso me enseñó lo que es la disciplina.

Hacía música todos y cada uno de los días de mi vida, y luego descubrí que lo que realmente me encantaba hacer era componer música. Empecé a componer canciones a los 16 años y, desde entonces, no he parado ni un momento, todo el día, todos los días.

¿Quiénes dirías que son tus mayores fuentes de inspiración para componer, ya sea de cuando eras más joven o en la actualidad?

Franco de Vita fue una de mis mayores fuentes de inspiración. Siempre me ha encantado Julia Michaels. La admiro muchísimo. Admiro a muchos de mis amigos que son creativos, como, por ejemplo, Nate Campany. Es uno de los mejores compositores que hay, y lo admiro muchísimo; hoy en día puedo llamarlo mi hermano. Rami Yacoub, quien también es uno de mis principales colaboradores. También admiro mucho a Raye. La admiro muchísimo. Creo que es increíble, y a Lady Gaga.

Todas esas son elecciones fabulosas, tienes muy buen gusto.

Cuando te pones a componer tus propias canciones, ¿qué es lo que realmente te inspira para empezar a escribir una canción o para comenzar a garabatear la letra antes de que empiece realmente la parte de los instrumentos o la producción?

Siempre se trata de algún sentimiento.

Algo te susurra al oído: ya sea la música, la energía del lugar o una palabra. Si estoy con más gente y estamos hablando de algo, hay una palabra que puede dar lugar a todo un concepto.

Los compositores solemos sentir mucho. Soy una persona muy sentimental, así que tomamos algo pequeño y bonito y lo amplificamos, digamos, 100 veces, para poder crear una historia a partir de eso.

¿Hay algún recuerdo o momento específico en el que te hayas sentido tan inspirada que tuvieras que empezar a escribir?

Cada vez que siento algo muy intensamente: cuando alguien te rompe el corazón, cuando extrañas a tu familia, ya sabes, cuando estás tan feliz que no puedes contenerlo. Siento que escribir es una terapia.

Para la gente, es increíble plasmar en palabras lo que realmente sientes porque así lo entiendes. Pero en mi caso, simplemente me senté y lo expresé con palabras, pero también surge la melodía.

Cuando estás en estas sesiones de composición, ¿cómo crees que es realmente el ambiente? Cambia todos los días. Depende del artista, de los creativos, del lugar y del género.

¿Sientes que el proceso cambia cuando trabajas solo en comparación con cuando estás con un artista o un equipo?

Cuando estoy solo, es realmente más personal, es más terapéutico.

Pero cuando estoy con artistas, es como una terapia que, en cierto modo, tengo que crear para ellos, porque se da una situación en la que se abren. Tenemos que hablar del tema una y otra vez hasta llegar al punto en que sientan que hay algo que quieren decir; entonces puedo cumplir con mi función y ayudarlos, como sacar eso de su interior y plasmarlo en la canción.

¿Cómo logras realmente crear esa sensación de seguridad para que los artistas sientan que pueden contarte sobre momentos personales de su vida o recuerdos muy íntimos cuando intentas crear estas canciones que llegan al número uno, pero que a veces también son grabaciones extremadamente personales?

Quizá sea parte de mi personalidad [...] Cuando eres artista, es muy difícil abrirse con cualquiera porque tienes una vida tan pública, pero yo simplemente les dejo que se abran como quieran.

No me entrometo, no los obligo para nada. Simplemente estoy ahí. Hablo de mis sentimientos, de mi experiencia personal, y entonces ellos también empiezan a abrirse, ya sabes. Pero nunca es como si los estuviera presionando. Simplemente hablamos de ello, encontramos un hermoso punto medio, y luego se trata solo de darles tiempo, ya sabes, para que puedan sentirse seguros sin ninguna presión ni imposición.

Quiero saber qué estás escuchando ahora. ¿Qué canciones tienes en repetición en este momento?

Estoy escuchando mucho afrobeat.

Estoy escuchando mucha música clásica porque crecí con ella, y es que me inspira muchísimo, y me hace ver las cosas de una manera más visual, y estoy muy emocionada porque ahora en los Latin Grammys tal vez pueda conocer a Gustavo Dudamel, que es este director de orquesta venezolano al que admiro profundamente desde que era niña.

El “Danzón n.º 2” es uno de mis favoritos. Lo he estado escuchando sin parar.

Si tu vida tuviera una canción tema, ¿cuál sería?



Ay, Dios mío.

Puedes elegir varias si la pregunta está muy difícil.

La música clásica —como dije— la he estado escuchando sin parar. El “Danzón n.º 2” es mi favorito, y ahora estoy pasando por algo así como… no es exactamente un desamor, pero sí un poco, así que creo que es bastante nostálgico y se siente muy bien poder sentir las cosas.

Quiero hablar de los reconocimientos que has recibido. Tienes créditos en canciones que han superado los mil millones de reproducciones y han llegado al número uno en las listas de Billboard.

¿Me puedes contar cómo fue ver que tu trabajo tuviera tanto éxito, sobre todo siendo tan joven?

Fue una locura cuando escuché por primera vez “Gabriela” de KATSEYE en la radio aquí en Estados Unidos, porque ya había escuchado mis canciones en la radio en México y en Madrid, y se siente tan genial y extraño.

Pero que pase aquí en Estados Unidos, se siente increíble. Es genial ver cómo algo que empezó en una habitación se convierte en algo que tanta gente canta.

Ver cómo la gente hace suyas las canciones de tal manera que les hacen sentir tantas cosas… Es como ver a tu hijo salir al mundo, labrarse su vida y tener éxito, y estoy muy orgullosa de ello.

¿Sientes que tus canciones son como tus hijos, como todas las que has lanzado al mundo?

Al 100 %, no puedo decir que tenga favoritas. A veces todos me preguntan: “Ah, ¿cuál es tu favorita?,” y yo les respondo: “Vaya, esa no es una pregunta que pueda responder así como así.”

Cuando piensas en el futuro de tu carrera, ¿tienes alguna ambición en cuanto a las letras o la composición? ¿Ya sea explorar nuevos géneros o hacer más canciones en varios idiomas?

Ahora mismo estoy aprendiendo francés. Soy bilingüe desde pequeña, así que hablo español e inglés, pero ahora que me voy a mudar a Los Ángeles, he estado haciendo muchas colaboraciones transfronterizas entre el mundo latino y el anglosajón, y hay muchas por venir, así que estoy muy emocionada.

¿Sientes que quieres seguir en el género pop, o te gustaría expandirte hacia otros estilos musicales?

Me encanta el pop, y creo que siempre lo llevaré conmigo.

Pero, además de eso, también me encanta el R&B. Me encantan las cosas más experimentales, y tengo muchas ganas de hacerlas porque siento que los proyectos más artísticos y experimentales me llenan en este momento.

Fuiste la nominada más joven en la categoría de “Compositora del Año” en los Latin Grammys, así que, ¿qué significa para ti este honor?

Ay, Dios mío, estoy tan emocionada. Es una bendición tan grande. Me siento tan feliz. De verdad que ni siquiera puedo creer que esté nominada, incluso ahora.

Sé que la vamos a pasar de maravilla. Pase lo que pase, pasará. Todos mis colaboradores que están en la categoría son geniales, y los admiro profundamente. Mi familia va a venir. Estoy tan, tan, tan emocionada.

¿Cómo crees que la industria musical actual está realmente dando más espacio a las voces latinas en la música?

Hace tres años, cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, todos querían ser parte del género latino. Todos querían trabajar porque deseaban hacer colaboraciones o explorar este género, lo cual me hace muy feliz.

Nosotros, los latinos, hemos tenido un impacto tan grande… Es simplemente increíble ver cómo todos hemos ido creciendo y cómo todo se ha ido mezclando y floreciendo.

Como compositora bilingüe, ¿cómo decides en qué idioma brillarán más las letras?

Es una corazonada.

Al ser una joven creativa tan exitosa, te has destacado en muchos tipos diferentes de procesos de producción dentro de la industria. Así que tengo curiosidad por saber qué consejo les darías a otros creativos de la Generación Z, especialmente a aquellos que están en el ámbito musical en este momento.

Mi consejo sería simplemente que sigan adelante. Crean en ustedes mismos, crean en su arte, sean lo más creativos posible, no tengan miedo de ser lo más creativos posible, no tengan miedo de expresarse.

Nunca se sentirán listos hasta que lo hagan y, tal vez, también rodéense de personas a las que admiren y que siempre los saquen de su zona de confort para que puedan seguir creciendo.

¿Hay algún recuerdo específico en el que te hayas esforzado mucho por salir de tu zona de confort y que tal vez haya dado lugar a un producto creativo aún mejor o a un momento de crecimiento personal?

Todo empezó cuando emigré de mi país, luego estuve lejos de mi familia por mucho tiempo y, desde hace seis años, he sido una nómada. El año que viene me mudaré a Los Ángeles, lo cual me emociona mucho. Pero en Los Ángeles no tengo familia.

Estar en una sala con creativos a quienes admiras tanto, y a quienes nunca pensaste que llegarías a conocer, y luego poder dar tu opinión… eso requiere mucho valor, pero también es muy importante demostrarlo porque estás ahí por una razón.

¿Qué aspecto de ser venezolana ha influido realmente en tu creatividad o en tu música?

Venezuela es un país tan hermoso, lleno de gente tan maravillosa. Creo que somos muy resilientes. Somos gente muy feliz.

Somos el alma de la fiesta. Si pasa algo malo, siempre tenemos ese dicho que nos dice que seguiremos adelante. Siempre ha sido difícil para nosotros, pero creo que eso es algo que ha inspirado mi carrera y mi música, en el sentido de que cuando crees que no hay otra salida, sí la hay, ya sabes, y simplemente seguir adelante y seguir adelante como venezolano, así es como somos.

¿Sientes que hay ciertas partes de tu identidad venezolana con las que te identificas más, o que tal vez quieres promover o resaltar con tu música?

Poder escribir canciones con nuestras pequeñas palabras —ya sabes, palabras venezolanas— y que todos los demás, de cualquier otro país, puedan cantarlas en voz alta… Eso es simplemente hermoso porque lo estamos manteniendo vivo.

Al ser una de las dos integrantes de este dúo femenino nominado en esta categoría, especialmente una tan nueva, ¿cuál fue tu reacción ante eso? ¿Cómo te sientes al respecto?

Me encanta ver a las mujeres brillar y me encantaría verlas más. Estoy aquí para apoyar y tengo amigas increíbles a las que quiero ver allí pronto, y a las que quiero darles un reconocimiento.