El nuevo EP de EMJAY dice lo que todos estamos pensando

¿Podemos confesar algo? Pasar una tarde escuchando la nueva etapa musical de EMJAY es una experiencia de la que no te arrepentirás.

La cantante mexicana se ha consolidado como una agente del cambio en el mundo de la música trap, dominado por los hombres, desde que entró en el mundo de la música en 2023. Durante estos dos años, EMJAY se ha mantenido ocupada con colaboraciones de marcas como Adidas México, numerosos lanzamientos musicales y conciertos en América del Norte y del Sur.

Pero, a finales de noviembre de 2025, entró en una nueva era marcada por el lanzamiento de su sencillo “No me veas así,” una canción vulnerable que ya ha sido reproducida más de un millón de veces. En enero, fue nombrada una de las artistas latinas a las que seguir en 2026 por Rolling Stone. Luego, como telonera del espectáculo Tour Ma Vie de Doja Cat en la Ciudad de México, presentó su último sencillo, “Bellaka”. Después de todos estos meses de expectación, su EP ha llegado. EMJAY experimenta con el pop-rock latino, mezclando el género con una producción alternativa, influencias de los años 90 y un lirismo crudo. “Confesiones de las que me voy a arrepentir” marca la pauta de su futuro como artista en solo seis canciones.

Sin embargo, no son solo los ritmos que intrigan a los fans; cada canción se complementa con su propio visualizador. El uso conjunto de las herramientas audiovisuales transporta a los fans a un espacio mental en el que pueden reflexionar sobre sus propios sentimientos hacia las armas de doble filo que son la impulsividad y la honestidad. Con la energía que canta, EMJAY no solo atrae al público: también recuerda historias íntimas que muestran cómo los recuerdos imprudentes sirven como liberaciones emocionales. Hay una naturaleza sin filtros en su composición. Es profundamente personal, pero aun puedes bailar con tus amigos al ritmo de sus tempos alegres.