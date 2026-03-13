Kris R y la nueva era del trap colombiano

Algunas reglas nacen para romperse, y Kris R parece haber hecho de esa idea su manifiesto creativo. El cantante colombiano-estadounidense planea seguir rompiendo los moldes del género trap y reggaeton con su nuevo lanzamiento, “EL TRAP DE KOLOMBIA."

Kris R ha ascendido rápidamente en la industria musical a lo largo de la década de 2020. En 2025, su EP Una Valija En Sentimiento debutó entre los álbumes más escuchados a nivel global en Spotify, consolidando su lugar dentro de la nueva generación de artistas urbanos.





Desde entonces, su impulso no ha hecho más que crecer. Con más de mil millones de reproducciones acumuladas y cerca de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de haber sido reconocido por Billboard como uno de los artistas latinos en ascenso, Kris R se ha convertido en una de las voces más auténticas y definitorias del trap que emerge desde Medellín. Esa misma autenticidad: directa, cruda y profundamente personal, se refleja en su nuevo álbum, donde une fuerzas con figuras como Myke Towers, Darell y Métricas Frías. Kris R ya había capturado la atención del público con su lirismo preciso y su aguda comprensión de la cultura urbana colombiana, elementos que continúan marcando su propuesta artística. El tema destacado del álbum, “GANAS,” encapsula perfectamente su esencia: una fusión entre ritmos de reguetón contagiosos y una interpretación íntima y honesta. Por su parte, la canción que da nombre al proyecto, “EL TRAP DE KOLOMBIA,” funciona como un ejercicio de introspección que conecta directamente con sus raíces y con la identidad cultural que define su música.