NEZZA: Diario de mi primer Outside Lands

Para celebrar su primera experiencia en Outside Lands, le dimos a NEZZA el espacio para contarla con sus propias palabras. Desde la emoción de pisar un escenario tan grande hasta los momentos más íntimos detrás de cámaras, este es su diario personal de un fin de semana que nunca olvidará.

Preparándome / Rutina de la mañana

Por lo general, me levanto temprano los días que tengo show. Empiezo con el cabello y después me pongo los audífonos y hago un calentamiento vocal de 10 minutos que encuentro en YouTube.

Siempre me aseguro de tener rodajas de manzana listas los días de show. Son mi snack vocal de confianza porque son ligeras e hidratantes.

Después, repaso mentalmente todo el set, de principio a fin, una y otra vez.

Tener esta rutina me prepara mental y físicamente antes de presentarme.

¡Soy MUY práctica! Saqué mi outfit para la presentación de mi propio clóset y pedí los vestuarios de los bailarines por Amazon.

También me hago mi propio glam. Crecí como bailarina, así que hacerme el cabello y el maquillaje para las presentaciones se volvió algo natural para mí desde hace mucho tiempo gracias a las competencias de danza.

Me encanta trabajar con mi maquillista y hairstylist cuando puedo, pero genuinamente disfruto involucrarme en todo el proceso.

El cabello, el maquillaje, el styling y armar todo el look son algunos de mis elementos favoritos de una presentación.





Supersticiones / Rituales antes del show TENEMOS que rezar antes de un show. Es una oración con todo el equipo: mi banda, los bailarines y todas las personas involucradas.

Se ha convertido en una tradición y, honestamente, no me siento bien subiendo al escenario sin hacerlo. Mentalidad antes del show Estoy bastante concentrada antes de un show. Creo que eso viene de haber sido bailarina de formación. Aprendes a concentrarte, entrar en modo trabajo y asegurarte de que vas a darlo todo.

Hay una mentalidad muy específica de: dar todo lo que tienes sobre el escenario y después puedes celebrar. Ritual después del show Inmediatamente después de un show, siempre estoy extremadamente emocional.

Casi siempre termino llorando detrás del escenario porque no puedo creer la vida que tengo.

Todavía hay momentos en los que no puedo creer que realmente estoy haciendo lo que siempre había soñado hacer.

Lo que más espero después es salir a cenar con toda mi banda y los bailarines.

Me encanta celebrar juntos todo el trabajo que hemos hecho.

Me apego muchísimo emocionalmente a las personas que han estado conmigo en este camino, así que me encanta pasar el mayor tiempo posible con ellos después de un show.

Mi primera experiencia en un festival Hubo muchísimas emociones concentradas en ese fin de semana.

Era mi ciudad natal, así que había una enorme sensación de nostalgia.

Al mismo tiempo, como era mi primer festival, también estaba nerviosa porque quería causar una buena primera impresión.

En general, estaba increíblemente emocionada y no podía creerlo.

Todavía no puedo creer que haya pasado. Ahora veo los videos y genuinamente pienso: “¿De verdad hice eso?”

Nunca había presentado mi música en un escenario tan grande.

También era mi primera vez en Outside Lands, así que ni siquiera me imaginaba lo enorme que iba a ser el escenario.

Fue, de verdad, un fin de semana que nunca voy a olvidar. Momentos especiales No tenía idea de que iba a tener mi propio pequeño tráiler con mi nombre en la puerta.

Cuando vi mi nombre en la puerta del camerino por primera vez, inmediatamente empecé a llorar.

Creo que una parte de mí todavía se ve como la niña pequeña en su habitación cantando con su cepillo de cabello, así que ver mi nombre en esa puerta fue increíblemente abrumador, pero de la manera más bonita.

También pude conocer a Tinashe, quien es una de mis mayores ídolos en la industria. La admiro muchísimo, así que poder hablar con ella después de su show fue muy especial para mí.

Levi’s se puso en contacto conmigo DÍAS antes de mi presentación para asegurarse de poder crearme un look personalizado para mi segunda presentación del día en Duboce Triangle.

Momentos de mi presentación de los que me siento más orgullosa Hice un número sorpresa de salsa para mis papás con “So Easy” de Olivia Dean.

Quería celebrarlos y honrarlos porque se lo merecen por todo lo que han hecho y sacrificado para ayudarme a llegar hasta donde estoy.

Ese momento vivirá para siempre en mi corazón.

También me dejó completamente sorprendida la reacción a mi música inédita.

La gente realmente estaba cantando canciones que ni siquiera han salido todavía, lo que me hizo tener aún más ganas de lanzar este álbum.

Ver esa reacción me hizo sentir que la gente realmente está lista para lo que viene. Lo que el fin de semana significó para mí Lo más importante que me llevé fue tener hambre de más.

Estoy lista para tocar en cualquier festival en el que quieran que me presente.

De verdad creo que estar sobre un escenario es mi superpoder.

Estar sobre el escenario me da más felicidad que cualquier otra cosa que haya experimentado en mi vida.

Espero poder hacer esto para siempre.