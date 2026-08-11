Grupo Frontera lleva la fiesta al Intuit Dome

El Intuit Dome se convirtió en una enorme pista de baile cuando Grupo Frontera tomó el escenario de Los Ángeles como parte de su “Triste Pero Bien C*brón Tour”. Con un recinto completamente lleno y un público que cantó, bailó y gritó de principio a fin, la agrupación de McAllen, Texas demostró por qué su música ha dejado de ser un fenómeno regional para convertirse en una fuerza global.





Durante más de dos horas, Grupo Frontera recorrió algunos de sus mayores éxitos, desde “No Se Va” y “Que Vuelvas” hasta “un x100to”, “Ojitos Rojos” y “Me Jalo”, combinando la energía de la música norteña y la cumbia con una producción escénica a la altura de una de las giras más ambiciosas de su carrera. La química entre los integrantes fue palpable, mientras cada canción encontraba una respuesta inmediata entre miles de voces.

La noche también tuvo invitados especiales. Armenta se unió al grupo para interpretar “Aurora”, mientras que Xavi provocó una de las ovaciones más grandes al subir al escenario para “No Capea” y “La Diabla”. Los momentos compartidos reforzaron el espíritu colaborativo de una nueva generación que continúa expandiendo los límites de la música mexicana.