Grupo Frontera lleva la fiesta al Intuit Dome

El Intuit Dome se convirtió en una enorme pista de baile cuando Grupo Frontera tomó el escenario de Los Ángeles como parte de su “Triste Pero Bien C*brón Tour”. Con un recinto completamente lleno y un público que cantó, bailó y gritó de principio a fin, la agrupación de McAllen, Texas demostró por qué su música ha dejado de ser un fenómeno regional para convertirse en una fuerza global.
Durante más de dos horas, Grupo Frontera recorrió algunos de sus mayores éxitos, desde “No Se Va” y “Que Vuelvas” hasta “un x100to”, “Ojitos Rojos” y “Me Jalo”, combinando la energía de la música norteña y la cumbia con una producción escénica a la altura de una de las giras más ambiciosas de su carrera. La química entre los integrantes fue palpable, mientras cada canción encontraba una respuesta inmediata entre miles de voces.
La noche también tuvo invitados especiales. Armenta se unió al grupo para interpretar “Aurora”, mientras que Xavi provocó una de las ovaciones más grandes al subir al escenario para “No Capea” y “La Diabla”. Los momentos compartidos reforzaron el espíritu colaborativo de una nueva generación que continúa expandiendo los límites de la música mexicana.
Más allá de los hits y los momentos de euforia, la presentación dejó ver la dimensión cultural que Grupo Frontera ha alcanzado. Entre generaciones que crecieron con la música norteña y una nueva audiencia que la descubre desde el streaming, la banda logró convertir el Intuit Dome en un punto de encuentro para una comunidad que reconoce sus raíces mientras celebra hacia dónde está evolucionando la música mexicana.
Con 22 fechas agotadas entre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, el tour confirma el alcance que Grupo Frontera ha construido desde sus inicios. Lo que comenzó como un proyecto entre amigos hoy llena algunas de las arenas más importantes del mundo. En el Intuit Dome, quedó claro que su música se vive en colectivo, a todo volumen y sin pausa.
Fotografía: Aldo Bautista, Abelardo Baez