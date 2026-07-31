J Noa está escribiendo sus propias reglas

Con apenas 20 años, J Noa se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del rap latino. Originaria de San Cristóbal, República Dominicana, comenzó a escribir desde niña y rápidamente llamó la atención por una lírica afilada, una presencia imponente y una madurez artística poco común para su edad. Desde entonces, ha construido una carrera que incluye tres nominaciones al Latin Grammy, una aclamada presentación en Tiny Desk Concerts de NPR y una propuesta que desafía los límites del género al incorporar influencias del rock, el pop y la música alternativa sin perder de vista sus raíces.

En conversación con PAPER Español, J Noa reflexiona sobre el camino que la llevó de las calles de República Dominicana a los escenarios internacionales, la importancia de mantenerse fiel a su identidad en una industria marcada por las tendencias y el proceso creativo detrás de una nueva etapa musical.

Empezaste a escribir y rapear desde muy joven. Mirando hacia atrás y viendo todo lo que has logrado, ¿qué le dirías a esa niña que soñaba con hacer música desde República Dominicana? Tengo muchas cosas que decirle, pero creo que lo más importante es que sepa que no fue fácil. Aun así, he logrado cosas que antes veía posibles, pero muy lejanas. Hoy tengo 20 años y me siento profundamente orgullosa de la persona en la que me he convertido. Creo que esa J de niña estaría muy feliz de ver todo lo que hemos conseguido. ¿Quiénes fueron los artistas o las personas que más influyeron en tu manera de escribir y de entender tu propia música? En mi forma de escribir ha influido muchísimo el lugar donde crecí. Me crié en un barrio y estuve rodeada de personas y experiencias que inevitablemente terminaron formando parte de mi manera de ver el mundo. En cuanto a la inspiración más poética, viene de artistas muy distintos a lo que hago hoy. Escuchaba mucha música mexicana porque mi mamá la ponía todo el tiempo. Crecí con Ana Gabriel, Juan Gabriel, Pablo Alborán y muchos intérpretes de baladas. Toda esa sensibilidad terminó marcando mi forma de escribir. Cada proyecto que lanzas parece mostrar una nueva faceta de ti. ¿Sientes que esa evolución ha sido natural o una decisión consciente de explorar otros caminos? Ha sido completamente consciente. Estoy en una etapa donde me siento muy creativa, experimentando con sonidos, trabajando con gente nueva y componiendo muchísimo. Sentía que era el momento de asumir un papel más activo como directora ejecutiva de mis propios proyectos y demostrar que puedo hacer mucho más que rap. Me considero una artista muy versátil y quería darme la oportunidad de explorarlo.

Hay una fuerza y una honestidad muy claras en tus letras. ¿Hay alguna canción que sientas que hoy te representa hoy como artista? Creo que Cabecear. Es una canción donde rapeo sobre una base de rock y, además, fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Música Alternativa. En el coro digo que hago pop, rap, rock y trap. Resume perfectamente quién soy. Obviamente me considero rapera primero, pero, sobre todo, soy artista. Además de la música, tu imagen y tu estilo también han evolucionado. ¿Qué papel juega la moda dentro del universo de J Noa? Me dejo llevar completamente por lo que me gusta. Siempre he pensado que si algo me hace sentir bien a mí, probablemente también conecte con el público. Al principio tenía muchas contradicciones sobre cómo quería vestir, si verme más femenina o más masculina. Con el tiempo, y también con los cambios que he vivido personalmente, entendí que simplemente quería sentirme como me diera la gana. La mayoría de mis looks nacen de esa espontaneidad. Voy de compras sin estilista, elijo lo que siento que me queda bien y así construyo mi estilo. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante o más importante de tu carrera hasta ahora? Sin duda, el Tiny Desk. Marcó un antes y un después para mí. Lo hice con apenas 17 años y, hasta donde sé, fui la persona más joven en presentarse en esa plataforma. Es algo que siempre va a formar parte de mi historia.

¿Cómo recuerdas ese momento y cómo te preparaste para una presentación tan importante? Lo más curioso es que no sentía ningún miedo. Y creo que fue porque realmente no entendía la magnitud de lo que era un Tiny Desk. No sabía que era una plataforma tan importante. También era la primera vez que tocaba con una banda en vivo, así que hubo un proceso de preparación muy intenso. Pasé dos semanas en Miami trabajando en todo. La banda llevaba más tiempo ensayando con el director Danny Flores y después me integré durante varios días para montar el show. Los metales y los músicos terminaron de unirse en Washington D.C., y todo fluyó de una forma muy natural. Nunca sentí esa presión que probablemente habría sentido si hubiera sabido exactamente lo grande que era esa oportunidad. Creciste en República Dominicana, un país con una identidad musical muy marcada. ¿De qué manera sigue presente esa cultura en tu música, incluso cuando experimentas con nuevos sonidos? Está presente en todo lo que hago. Soy dominicana y, sin importar el género que explore, siempre habrá algo que remita a mi país: una jerga, un ritmo o una forma de contar las cosas. Hace poco estuve trabajando en un disco donde una de las canciones tiene una influencia muy española, casi como una rumba, pero la letra está completamente inspirada en República Dominicana, en el Caribe y en la identidad latina. No importa dónde cante o qué sonido explore, siempre quiero que la gente sepa de dónde vengo.