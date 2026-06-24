La nueva era de RIO demuestra que la moda es cíclica: y el futuro es latino

Hay momentos en la moda que nos recuerdan por qué esta industria importa más allá de la ropa. La nueva era de RIO es uno de esos momentos.

Lo que Rio Uribe ha construido a lo largo de los años —desde los días revolucionarios de Gypsy Sport hasta la evolución de su firma homónima, RIO— ha sido extraordinario. En una época en la que las conversaciones sobre inclusión, diversidad y representación muchas veces se sienten performativas, Rio ha demostrado de manera constante cómo se construye una comunidad de forma auténtica. Para muchos latinos que trabajamos en la moda, su trayectoria ha sido la prueba de que todo es posible.

Recuerdo asistir a los desfiles de Gypsy Sport hace años. La energía era eléctrica. Esas presentaciones no eran simplemente pasarelas; eran celebraciones de creatividad, individualidad y pertenencia. Fueron algunas de las experiencias que me hicieron enamorarme de la moda desde un principio. Hoy, ver a Rio no solo como una fuerza creativa, sino también como uno de mis amigos más cercanos, hace que presenciar esta evolución sea aún más significativo.





Trabajar junto a un equipo liderado por latinos que sigue empujando la moda hacia adelante ha sido una experiencia increíble. Como Director de Moda, una de las partes más emocionantes del proceso es escuchar todo lo que Rio imagina para el futuro: cómo podemos dialogar con las tendencias actuales mientras desarrollamos nuestro propio lenguaje visual y construimos propuestas que se sienten completamente refrescantes. Ese espíritu queda plasmado a la perfección en la primera campaña de RIO desde la transformación de la marca tras dejar atrás Gypsy Sport en 2025. El 15 de junio se lanzó la campaña que marca un nuevo capítulo decisivo tanto para Rio como diseñador como para la marca. Fotografiada por Harry Eelman, la serie captura un momento clave dentro de la evolución constante de RIO. Entre la rebeldía y la sofisticación, las imágenes reflejan una colección arraigada en la libre expresión, pero también en una nueva madurez creativa. Basta con observar el impresionante trabajo de peinado y maquillaje para entender que el equipo entendió perfectamente la misión y la ejecutó de manera impecable. Nos sentimos profundamente agradecidos por contar con el respaldo de Oribe como aliado, así como por el extraordinario trabajo de Kien Hoang y David Velásquez, cabezas de GLAM. Una rápida visita a sus perfiles de Instagram basta para entender el calibre de artistas de los que estamos hablando.

Por supuesto, la historia de RIO no comenzó con esta campaña. Mucho antes del cambio de nombre, Gypsy Sport ya estaba creando momentos decisivos que transformaban la conversación alrededor de la moda y la cultura. No olvidemos algunos de sus momentos más memorables: llevar a una entonces emergente Cardi B a la pasarela antes de convertirse en un fenómeno global o cerrar el desfile Otoño/Invierno 2019 con Rico Nasty y esa energía que solo el universo creativo de Rio podía convocar. No fueron simples apariciones de celebridades. Fueron declaraciones culturales. Reflejaban una marca que siempre ha sabido anticipar lo que viene después. Los logros y experiencias construidos a través de Gypsy Sport han evolucionado hoy hacia algo aún más grande con la llegada de esta nueva campaña. En un momento en el que la cultura latina influye cada vez más en todos los rincones del panorama creativo global (nuestra modelo Kandrex por ejemplo, apareció en el medio tiempo del pasado superbowl en la presentación de Bad Bunny), RIO ofrece una propuesta refrescante y llena de matices. Las imágenes se sienten como una bocanada de aire fresco, presentando una perspectiva distinta sobre lo que significa ser latine en la actualidad.