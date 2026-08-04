Juan “El Creativo”: El estilismo floral que cultiva comunidad

Sin saber cómo o cuándo, siempre tuvo claro que entregaría su vida al arte. Con un rosa pastel de fondo y artesanías en una vitrina verde, nos conectamos con Juan “El Creativo”. Era mediodía y el cuarto filtraba la luz de la ventana. Juan suspira, se recoge el cabello y se pregunta por dónde empezar a contarnos su historia.

Sus raíces germinaron en una pequeña comunidad de Cuernavaca, México. Aún siendo niño, se mudo a Los Ángeles, Ca. con su familia. La originalidad siempre vivió en él y ahora, las flores son su lenguaje. Bruno Mars, Kali Uchis y marcas globales, buscan su estilismo floral, su visión y su creatividad.

¿Cómo fue que creaste esta intersección entre el diseño floral, el arte y la cultura? Desde muy niño supe que mi misión en la vida era hacer algo creativo. Cuando fui al FIDM (Fashion Institute of Design & Merchandising) estaba muy confundido, después de graduarme trabajé en un vivero y supe que las flores eran mi llamado. Gracias a ellas y al arte, encontré mi identidad. Históricamente Latinoamérica tiene una fuerte conexión con las flores. Tradiciones, decoraciones y simbolismos van de la mano con ellas. ¿Cómo logras revolucionar con tu estilo esta huella cultural? Esa siempre es la pregunta que me hago: ¿cómo puedo guardar honor y a la vez crear algo diferente? Para mí se trata de respetar y jugar a través de la cultura. Por ejemplo, el Día de Muertos es una de mis celebraciones favoritas, todo se llena de flores. Me gusta pensar que estoy haciendo un oficio nuevo que alguno de mis ancestros no tuvo la oportunidad de realizar.

Tu trabajo ha llegado a las grandes esferas: desde clientes como Neiman Marcus o Don Julio, hasta decoraciones para fiestas de lanzamientos de artistas como Bruno Mars y Kali Uchis. ¿Qué tanta libertad tiene tu visión en estos proyectos? Depende, porque hay marcas que ya tienen patrones muy establecidos. Afortunadamente me ha tocado trabajar con muy pocas así, la mayoría me dan carta blanca. Por ejemplo, lo de Kali Uchis se dió en tres días. Para el lanzamiento de su nuevo álbum, ellos querían una instalación para que sus fans sintieran que entraban a un mundo de orquídeas. Hice el boceto en unas horas y me lo aprobaron. Cuando el cliente te da la oportunidad y confía en tu trabajo, es la unión perfecta. Tu trabajo además de ser poco convencional y sumamente creativo, también tiene muy presente el valor de la comunidad. ¿Esto es algo que buscas de manera consciente o solamente se da? El trabajo en equipo lo es todo y me encanta poder ayudar a la comunidad. Por ejemplo, este año hicimos la decoración para el evento de Bruno Mars: me pidieron recrear una florería, y hacer 60 arreglos. Ellos ya tenían un concepto muy establecido pero también pude inyectar mi estilismo floral. El proyecto era muy grande y demandante, así que contacté a un centro de gente inmigrante desempleada aquí en Los Ángeles y contraté a 35 personas. Fue una experiencia muy bonita el poder trabajar en comunidad.