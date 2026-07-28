Lele Pons: Más allá de la viralidad

El reconocimiento es un deseo social que vino desde antes del internet. Durante la Edad Media la fama se conseguía de boca en boca: la religión y el linaje daban a la gente prestigio social. En el Renacimiento, la intelectualidad y el talento creativo, te ponían en el mapa. Mientras que en la Revolución Industrial, la fortuna económica equivalía a la popularidad que la radio y la televisión les dio a las personas en el siglo XX.

Hoy, queda claro que la viralidad no inventó el hambre por el reconocimiento, sino que es la herramienta de nuestra época para conseguirlo.

El internet la coronó como la reina de Vine. Ahora tiene más de 52 millones de seguidores en Instagram y 33 millones en TikTok. Influencer, cantante y creativa, Lele Pons muta de piel cada vez que lo necesita y con ella, su contenido.

Nacida en Caracas, Venezuela, Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como "Lele Pons” ha reinado el internet no solamente por su comedia, sino por ser una de las creadoras de contenido más transparentes y abiertas en temas de salud mental, autoestima y empoderamiento.

Camisa, Corsé, y Pantalon: CAMPILLO

Para ella, lograr la viralidad ya no ocupa el primer plano en su carrera, aunque en realidad nunca lo fue. Como otros grandes creadores, el internet fue la mejor válvula de escape. Una manera de aligerar lo denso de la vida e imprimir humor a través de una pantalla. Desde parodias, caídas abruptas y ejecuciones excepcionales de los trends, Lele está consciente de su fórmula y su constante evolución. “Yo creo que me ha funcionado la comedia física. Independientemente del idioma que hablen las personas, todos pueden entender mi contenido. Mi secreto es ser universal” - nos contó. Y es que se dice que para lograr triunfar en redes, la constancia y cantidad de contenido que produces es lo más importante ¿pero durante cuánto tiempo se puede sostener este ritmo?

Chaqueta y Pantalón: Isabel Marant

“Durante los primeros seis años de mi carrera subía contenido todos los días a la misma hora. Era muy consistente. Antes publicaba lo primero que se me venía a la mente. Hoy que soy mamá ya no puedo hacer eso. Uno va evolucionando conforme a la etapa que vas viviendo” - nos dijo Lele. Aprender a navegar el algoritmo es una de las habilidades más deseadas de nuestra era. El saber cuándo saltar de Vine a Instagram, de Instagram a TikTok y de TikTok a un formato más extendido, le ha permitido a Lele mantenerse vigente en cada paso que da. “Tienes que adaptarte a lo que pasa en el mundo o te quedas atrás. Con mi podcast Suite 305, por primera vez tengo la oportunidad de compartir más de mí y de mis amigas. Siento que estoy en una nueva faceta y tengo un reconocimiento más amplio de la vida… ya no me da miedo que me cancelen por lo que digo” - se ríe.

Vestido: CURIEL, Anillo: Alexis Bittar, Sombrero: Binata Millinery

Y es que hoy, no hay nada más aterrador que la cultura de la cancelación. En el pasado, vivir en clanes era una forma de supervivencia y la exclusión del grupo prácticamente dictaba una sentencia de muerte. Ahora, ser juzgado por el colectivo digital nos ha hecho más conscientes de los contenidos que producimos. “Mi consejo para los nuevos creadores es que piensen dos veces lo que van a subir. He visto a muchas personas buenas que cometen un error y se les cae el mundo. Siempre va a haber odio pero hay que tener piel de cocodrilo al crear contenido. Por eso es tan importante no solo publicar, publicar, publicar… porque un post erróneo te puede llegar a romper si no tienes tolerancia al odio” - nos dijo. No hay duda que ser una de las figuras con más seguidores en redes sociales se asocia con poder e influencia, pero a su vez con mucha presión. La salud mental y las redes sociales dibujan dos líneas que cada vez se juntan más. Lele ha sido muy abierta en cómo vive su OCD y depresión a la par de su éxito digital.

Top y Falda: KÍLÉNTÀR, Aretes: Alexis Bittar

“Se deben de tomar breaks. No cuando te sientas abrumado, sino cuando menos lo necesites. Por ejemplo, cuando a uno le va increíble en redes, es hora de ir a terapia. Los errores suceden cuando estás yendo a millón. Creo que se puede prevenir sentirse así cuando tomas descansos” - nos contó. Imaginarse a sí mismo dentro de 5 años puede ser una pregunta capciosa, pero no para Lele. Porque cuando alcanzas la viralidad, las respuestas ya no solo incluyen métricas o vistas. Lele aprendió a reírse de sí misma, a entender que la atención puede ser efímera y que la vida real supera por mucho a la viralidad. Hoy aspira a seguir haciendo comedia, dirigir películas en Hollywood y expandir su familia.