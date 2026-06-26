Cinco experiencias de bienestar sonoro en hoteles que necesitas conocer

Quedan menos de tres semanas para el solsticio de verano, lo que significa que es momento de empezar a bajar el ritmo y disfrutar de un merecido descanso.

En la última década, los espacios dedicados al bienestar han ganado protagonismo gracias a sus innovadores spas y a los aromas distintivos que reciben a los huéspedes desde el vestíbulo. Ahora, una nueva dimensión sensorial está cobrando fuerza: el sonido. Los hoteles de lujo están apostando por experiencias de bienestar sonoro con salas de escucha, sesiones en vinilo y presentaciones analógicas en vivo que invitan a desconectarse del ruido cotidiano y sumergirse en un estado de calma.

Más que una simple tendencia, estas experiencias están diseñadas para fomentar la creatividad y crear conexiones entre quienes comparten el espacio. En lugar de quedarse en la habitación con servicio a la habitación, los huéspedes son invitados a formar parte de una comunidad donde la música se convierte en el hilo conductor de recuerdos, conversaciones y nuevas experiencias.

Si este verano buscas una escapada donde el descanso vaya acompañado de una gran selección musical, estos hoteles merecen un lugar en tu lista.

Hotel El Ganzo

Hotel El Ganzo Lo que alguna vez fue un estudio de grabación en un sótano hoy es uno de los hoteles más singulares de Los Cabos, con una misión clara: impulsar la creatividad y la expresión artística. Las jam sessions, los estudios de grabación y los conciertos íntimos con huéspedes como audiencia han convertido a El Ganzo en un destino donde la música es parte esencial de la experiencia. "Ofrecemos a los artistas un espacio para compartir su música original y expresar su identidad, algo que muchos músicos talentosos rara vez tienen la oportunidad de hacer, ya que suelen interpretar versiones en bares y recintos locales", explicó Paco Rosas, director musical de Hotel El Ganzo, en un comunicado. "Lo que hace único este proyecto es que los huéspedes no solo asisten a las presentaciones, sino que crean vínculos genuinos con los artistas y con la diversa comunidad creativa que ha encontrado aquí un hogar."

Hotel Volga

Hotel Volga Si te hospedas en Hotel Volga, en Ciudad de México, hay un lugar que deberías visitar antes que cualquier otro: el Minos Sound Room. Este anfiteatro subterráneo funciona como escenario para conciertos en vivo, sesiones de DJ, fiestas para ver eventos deportivos y encuentros culturales en un espacio de diseño contemporáneo. El resultado es una experiencia inmersiva donde la arquitectura y la música se complementan para crear uno de los puntos de encuentro más interesantes de la ciudad.

400 Vinyl Room

400 Vinyl Room Dentro de Gale Miami Hotel & Residences se encuentra el recién inaugurado 400 Vinyl Room, un espacio concebido para disfrutar de la música con total atención. Con capacidad para solo 50 personas, iluminación tenue y un sistema de sonido pensado para una escucha envolvente, esta sala pone el foco exclusivamente en la experiencia auditiva. Su cuidada selección de vinilos incluye funk, soul, disco y clásicos de la música latina de los años 80, convirtiéndola en una parada obligada para melómanos y coleccionistas.

Listening Room, Julie Soefer

Listening Room En Hotel Saint Augustine, en Houston, los huéspedes pueden redescubrir el placer de escuchar música de manera analógica en el recién inaugurado Listening Room. Equipado con un tocadiscos y una extensa colección de vinilos, este espacio invita a practicar una escucha más pausada y consciente, recuperando el ritual de disfrutar un álbum de principio a fin.

ANIMA