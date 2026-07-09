Ozuna y el Arte de Reinventar a su Yo de Antes

Dos guitarras, un amplificador y una voz melódica. El ensayo se ejecutaba como preparativo para la próxima gira y de pronto, el silencio se apoderó de la sala. Los acordes de “Una Aventura” comenzaron y en automático la gente empezó a grabar. “¿Qué está pasando? ¿Por qué graban esto? ” Ozuna asimiló que el peso de la conexión en vivo, es lo más grande que tiene un artista.

Ozuna, está de vuelta: más honesto, más romántico, más él. En realidad, el boricua nunca se fue pero ahora augura una nueva etapa musical. Su ambición por incorporar más instrumentos musicales, su impacto en la moda y la intención de volver a su sonido de origen, lo sitúan en esta nueva temporada.

Chaqueta: Rio World

Hace unos días compartiste en redes un video de ti cantando en un minimarket. Tu carrera aún no despegaba y simulabas con un micrófono desconectado. ¿Qué estaba viviendo el Ozuna de antes? En ese video había incertidumbre y para mí, la música era solamente un hobby. Yo tenía un oficio principal y no me gustaba que la gente supiera que yo cantaba, pero a la vez no me molestaba que me escucharan, si lo llegaban a hacer. Algo bien raro en mí. Estaba feliz en ese momento, tal como lo estoy ahora. Sigo siendo la misma persona: me levanto tarde, llego tarde - se ríe. Creo que es bien especial cuando no cambias tu esencia, sobre todo en la música: en tus letras, en el ritmo, en tu estilo. Creo que como artistas a veces experimentamos tanto, que nos olvidamos de lo que le gustaba al público originalmente.

Hablando de orígenes y tras más de una década de carrera, decides volver a ellos con tu nueva música. ¿Aún lidias con incertidumbre o ansiedad cuando tienes un nuevo lanzamiento? No, nunca lidio con nervios o ansiedad cuando saco música. Yo desconozco lo que es una pérdida, lo que es un hit. Si la canción funciona o no funciona, me da igual porque yo las hice todas con mucho amor. Lo que sí puedo notar ahora es que los temas que escribo yo, son los que más conectan. Es algo bien raro porque mi público sí se da cuenta cuando colaboro con amigos y ahora con “Una Aventura” y “Mi Yo De Antes” percibo que mucha gente se está identificando. El saber que yo las escribí al 100% es muy satisfactorio.

Chaqueta: Warren Lotas

Todo artista evoluciona y con él, los temas de sus canciones. Ahora que vuelves a enfocarte en la escritura ¿de qué te gusta hablar? Algo que tengo bien claro es que mis letras siempre son auténticas, sea el tema que sea. “El Farsante” o “Se Preparó” son canciones muy exitosas y aunque a lo mejor el público masculino no es tan amante de las letras románticas o de las que hacen llorar, ya que no nos gusta hablar de eso, volver al reggaetón romántico es lo que quiero. Desde septiembre a enero me senté a escribir mucha música, más de lo normal. Ya tengo un proyecto, aún no te puedo decir si va a ser un disco, pero va a tener colaboraciones y va a llevar esa esencia romántica que siempre he tenido. “Mi Yo de Antes” en vivo con músicos y con un arreglo más íntimo fue algo totalmente diferente a lo que normalmente haces ¿Te ves haciendo un compilado así? Sí, me gustaría hacer un disco 100% hecho por músicos, crear ritmos que no vienen de una computadora. Creo que mi próxima producción va a ser un álbum completamente de arreglos musicales. Va a ser especial porque sé que hacer esto toma mucha dedicación y disciplina, implica cosas de las cuales nosotros no estamos acostumbrados.

El estilo de Ozuna siempre ha sido un reflejo del movimiento urbano. El año pasado te vimos modelando en el Paris Fashion Week con el diseñador Willy Chavarría. Tras esa experiencia ¿cómo conectas con la moda en tu vida diaria? Creo que la moda y la música van de la mano desde el día uno en mi carrera. Es un elemento bien importante. Me acuerdo que en 2017 usaba mucho skinny jeans, ahora estamos con los pantalones un poco más baggy y más cortos. Willy Chavarria me dio una bonita experiencia, me encanta modelar. La gente siempre busca las marcas grandes pero a mí me gusta ver a las que están empezando, lo que viene. De hecho, voy a regresar el próximo año con mi nuevo proyecto con la visión que tienen estos diseñadores emergentes. Además, estoy creando mi propia marca que se llama “Los Purple Homies”, la cual me ha ayudado a aprender muchas cosas: desde el fitting hasta cómo coser. Prácticamente estoy en una universidad de la moda para poder ejecutar mi propia marca.

Chaqueta: Place of Elms

¿Iniciar “Una Aventura World Tour” representa una nueva temporada en tu carrera? Sí, es una época de disfrutar lo que estoy haciendo. Tras tantos años dándole a lo mismo, a veces uno dice: párate, déjame quitarme ese chip que tengo de querer competir y solo trabajar. Ahora le cogí amor al estudio otra vez, a hacer música. Eso me tomó uno o dos años. No estoy compitiendo ni demostrándole nada a nadie, porque Ozuna es Ozuna. Estoy disfrutando a mi familia, a mis compañeros de trabajo, todo al máximo… al final eso es lo más importante de un proyecto. La música urbana ha cambiado cómo es que el mundo percibe a la música latina. ¿Qué te gustaría que las futuras generaciones entiendan sobre estas raíces al escuchar tu música? Siento que el reggaetón en un momento dado, fue subestimado por muchas cosas que se estaban haciendo. A lo mejor no está en el top global de Spotify, pero no todo necesita estarlo para ser bueno. Por ejemplo, cuando Michael Jackson despegó, no había Spotify. Él fue el número uno. Yo creo que el reggaetón viene más del underground, del baile. No pertenece a ninguna lista, pertenece a la cultura. Estoy seguro que las próximas generaciones lo van a seguir haciendo y reivindicando. Al final del día, el reggaetón sigue vivo, sigue activo, sigue dando hits. Ozuna arrancó su gira internacional “Aventura World Tour” y recorrerá Europa y Latinoamérica desde junio a diciembre del 2026.