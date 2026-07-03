Lalo: Encontrar tu sonido también es encontrar quién eres

Con una propuesta que mezcla el R&B latino con influencias del regional mexicano, Lalo está construyendo un camino propio dentro de una industria donde las fórmulas parecen repetirse. Originario de San Fernando, California, el cantante descubrió desde muy joven que la música era su verdadera pasión, aunque tardó varios años en atreverse a perseguirla. Hoy, como artista independiente y padre de familia, entiende el éxito desde una perspectiva distinta: crear canciones que lo representen y abrir camino para quienes vienen detrás.



Conversamos con él sobre los artistas que marcaron su infancia, el proceso creativo detrás de "Me Nublo", la evolución de su sonido y la importancia de mantenerse fiel a sí mismo.

¿Qué artistas marcaron tu infancia y despertaron tu interés por la música? Mi acercamiento a la música empezó cuando tenía alrededor de diez años. Escuchaba lo mismo que ponían mis papás: Joan Sebastian en la casa, crecí con la radio de música latina, donde sonaban muchísimo Reik, Sin Bandera y todas esas baladas que definieron esa época. Creo que esas canciones me enseñaron desde muy pequeño la importancia de la melodía y de transmitir emociones, algo que sigue siendo esencial en la música que hago hoy. ¿En qué momento supiste que querías dedicarte profesionalmente a la música? Siempre me gustó cantar, pero hubo un momento que me marcó mucho. Cuando era niño veía Código F.A.M.A. y recuerdo pensar que había personas de mi edad viviendo ese sueño. Aprendía las canciones, intentaba alcanzar todas las notas y me imaginaba haciendo lo mismo. Después llegó la adolescencia y empecé a preocuparme por lo que pensaran los demás. Dejé la música de lado durante varios años hasta que terminé la universidad. Ahí me di cuenta de que había cumplido con todo lo que se esperaba de mí, pero no era feliz. Decidí apostar por lo único que realmente me apasionaba y comencé a audicionar para programas como Tengo Talento, Mucho Talento y La Banda. Aunque no fui seleccionado, entendí que el primer paso era perderle el miedo a intentarlo. ¿Cómo describirías a Lalo para quienes apenas están descubriendo tu proyecto? Mi proyecto ha evolucionado mucho con los años. Hoy soy papá y eso cambió completamente mi forma de ver la vida y también mi música. Actualmente estoy explorando un sonido mucho más cercano al R&B latino, con una propuesta sensual y honesta que refleja quién soy en este momento. También quiero demostrar que convertirse en padre no significa renunciar a tus sueños. Al contrario, creo que se puede seguir creciendo, creando y persiguiendo metas mientras construyes una familia.

¿De qué manera la paternidad cambió tu perspectiva como artista? Muchísimo. En esta carrera recibes más rechazos que victorias y es muy fácil quedarse atrapado pensando en lo que salió mal. Antes podía pasar días frustrado; ahora llego a casa, veo a mi hijo y automáticamente recuerdo cuál es mi verdadera motivación. También pienso mucho en los niños. Durante un tiempo trabajé en escuelas primarias y veía cómo muchos perdían la confianza en sí mismos desde muy pequeños. Me gusta pensar que mi historia puede demostrarles que una persona común también puede perseguir un sueño. ¿Qué crees que distingue tu propuesta de la de otros artistas emergentes? Como mexicoamericano, sentía que todos estaban apostando por los corridos. Es un género que respeto mucho y que también exploré, pero nunca quise hacer exactamente lo mismo que los demás. Mi objetivo siempre fue encontrar una forma de combinar ese universo con algo que realmente me representara. Ahí fue donde apareció el R&B como el elemento que le daba identidad a mi música y me permitía construir un sonido diferente. Tu sencillo "Me Nublo" mezcla justamente esas influencias. ¿Cómo nació esa canción? Todo comenzó con una idea que tenía en la cabeza. Le envié una nota de voz al productor explicándole el tipo de ritmo que imaginaba y él empezó a construir la base con guitarras. Después pensé que la canción debía hablar de amor porque es una emoción universal con la que cualquiera puede conectar. El proceso fue de mucha prueba y error. Más adelante trabajé con la productora Sally, quien me ayudó a replantear las melodías. Cuando escuché esa nueva versión sentí inmediatamente que por fin habíamos encontrado el sonido que estaba buscando.

Al ser un artista independiente, ¿cómo ha sido desarrollar un proyecto sin el respaldo de una disquera? Es mucho más complicado porque todo depende de ti. Tienes que encontrar a las personas correctas, coordinar a los productores, tomar decisiones creativas y resolver cada detalle del proyecto. Claro que implica más trabajo, pero también hace que cada logro tenga un valor distinto. Cuando finalmente consigues una victoria después de tantos obstáculos, la satisfacción es enorme. Si pudieras compartir un estudio con cualquier artista, vivo o fallecido, ¿quién sería? Elegiría a Daddy Yankee. No necesariamente porque sea mi artista favorito, sino por la trayectoria que construyó durante tantos años. Me gustaría aprender de alguien que supo mantenerse vigente, equilibrar su carrera con su vida familiar y entender cómo tomar decisiones que te permitan tener una carrera larga dentro de la industria. Después de experimentar con distintos géneros, ¿sientes que finalmente encontraste tu identidad musical? Sí, completamente. Creo que por eso nunca había trabajado tanto como ahora. Tengo varias canciones terminadas y todas parten de una base de R&B, aunque cada una explora referencias distintas. Me interesa experimentar con sonidos inspirados en artistas como Justin Timberlake o las producciones de Pharrell, pero llevados al español. Quiero demostrar que todavía hay mucho espacio para hacer R&B latino desde otra perspectiva.