En la era del algoritmo: El Mundial todavía hace lo que el internet no puede

El consumo de entretenimiento colectivo está en extinción. Habitamos la era de la individualidad en donde cada vez más, divertirnos con series, películas, música y arte se vive de manera hiper personalizada. ¿Y cuál es el problema? que ya no convivimos, que ya no se construyen recuerdos.

El tiempo y la vida nos han llevado a acomodar el entretenimiento en los momentos que nos alcanzan: en el bus, a la hora de comer, antes de dormir. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con más de dos personas a ver una película? Es claro que la colectividad del entretenimiento no ha parado de mutar desde la llegada del internet y todos los días siguen cambiando las reglas del juego.

Pero ¿será que el Mundial es uno de los últimos eventos globales que aún logran despertar el sentimiento de colectividad?

Christian Nodal, El Mundial es Nuestro

“El Mundial Es Nuestro” de Telemundo, alineó una noche inaugural para encender el ánimo futbolístico que regresa cada 4 años. Tuvimos la oportunidad de estar en el backstage del concierto y conversar con cantantes, futbolistas y presentadores deportivos. Mauricio Ochmann y Jacky Bracamontes, fueron los conductores de la noche y también de los primeros en pasar por la alfombra roja. La mexicana confesó que el amor por el fútbol lo heredó de su padre “El Profe” y que aún conserva una de sus primeras fotografías de niña con vestido rosa y un balón en brazo. Mientras que Mauricio recordó cuando en el mundial del 86’ estaba en su natal Querétaro y conoció al equipo de Dinamarca. Siempre hay recuerdos, siempre hay algo memorable. Y es que hablar del Mundial no necesariamente tiene que ver con canchas, goles o trofeos, sino con una experiencia que se construye. Emilia, Xavi, Wisin y Carlos Vives lo entendieron e hilaron “Somos más” entre luces, bailarines y mucho color al detonar el ánimo de la noche.

Wisin, Emilia, Carlos Vives, Xavi, El Mundial es Nuestro

“Esta canción busca unir a la comunidad. Históricamente el Mundial se ha disfrutado en familia, en vacaciones, con amigos. Creo que es una oportunidad de encontrarse. El fútbol es amistad y escribimos esta canción buscando este sentimiento” - nos contó Carlos Vives. La noche avanzó y con ella Lupillo Rivera imprimió el romanticismo, mientras que Elena Rose se diluyó entre luces azules y amarillas para interpretar “Tututu” en el escenario. “Recuerdo que de chica en Venezuela siempre que había un BBQ, era inevitable la televisión transmitiendo un partido de fútbol. Con el tiempo he logrado entender la pasión de mis amigos y familia por este deporte” - confesó Elena. Otra de las sorpresas del show fue la nueva canción en colaboración de Yahritizia y su Esencia con Low Clika, quienes nos contaron que “So Bella” representa muy bien el espíritu de competencia, pasión y latinidad. Por su lado, Grupo Frontera estrenó “Un solo corazón”, el himno de la selección mexicana. Y es que tras 40 años, la sede del mundial regresa a México y tras 32 a Estados Unidos y esto no es poca cosa. Históricamente vivir el fútbol como latinos habla de una identidad arraigada que se respira, que se hereda.

Elena Rose, El Mundial es Nuestro

“En mi casa todo era fútbol. Mi papá siempre nos lo fomentó y de hecho, recuerdo que mi hermano, quien es 9 años mayor que yo, me contagió esa pasión por los juegos. Durante el Mundial del 2002 Corea / Japón, nos despertábamos a las 3 o 4 de la mañana por el cambio de horario a ver los partidos. Fui muy feliz en esa época” - nos contó Andrés Guardado. Luis Fonsi, Natalia Jiménez, David Bisbal y Christian Nodal se sumaron al concierto, recordándonos que la música y el fútbol comparten una fuerza masiva capaz de hacer lo que el internet aún no puede: construir recuerdos en la vida real. Vivir un Mundial es una experiencia colectiva, una de esas raras ocasiones capaces de juntar a varias generaciones frente a una misma pantalla. Quizá dentro de diez años no recordemos quién levantó la copa o quién terminó como máximo goleador, pero sí dónde estábamos, con quién celebramos y quién nos enseñó a sentir que esos noventa minutos significaban algo más que un partido. Tal vez por eso, después de más de cuatro décadas narrando fútbol, Luis Omar Tapia "El Panda" cuando habla de recuerdos, no menciona campeonatos ni estadísticas. Lo hace recordando a su abuelo en Chile, quien le repetía una frase que todavía conserva intacta antes de cada partido: "Ahora comienza el deporte más hermoso del mundo."

Carlos Vives, El Mundial es Nuestro