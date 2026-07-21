Así se vivió la cena privada de PAPER Español para Latin Creators Week

Como parte de Latin Creators Week, PAPER Español reunió a algunas de las voces más influyentes de la música, la moda, el entretenimiento y el mundo digital para una cena privada en Mr Chow. Más que una celebración, la noche fue un punto de encuentro para una comunidad que está redefiniendo el alcance de la creatividad latina, dentro y fuera de las redes sociales.

La velada fue posible gracias a nuestra anfitriona Vanessa Chow, quien recibió a un grupo de artistas, diseñadores, creadores y líderes culturales en uno de los espacios más emblemáticos de Los Ángeles. Entre buena comida y conversaciones que se extendieron durante horas, el ambiente invitó a hacer algo que cada vez sucede menos: desconectarse del ritmo acelerado de internet para conectar en persona.

En distintos momentos de la noche, Lele Pons compartió el espacio con otros creadores como Andrew Davila, mientras la rapera Snow Tha Product intercambiaba ideas con la comediante Aida Rodriguez sobre la evolución de las voces latinas en el entretenimiento. La velada reunió a talentos cuyas trayectorias rara vez coinciden fuera de un evento público, creando un ambiente relajado donde las presentaciones surgían de forma natural.