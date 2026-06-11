“La viralidad no cambia mi forma de hacer música”: EASYKID sobre las consecuencias de “Shiny”

El momento en el que todo cambió fue una noche de trap en Antofagasta, Chile. La euforia, el baile y una incontenible energía, inundaron el cuerpo de las personas en el venue. Antes los ojos de Joaquín, esto fue un cortocircuito, esta fue la revelación que estaba buscando.

Con más de 33 millones de reproducciones en YouTube y 3.7 millones de usos en TikTok, “Shiny” es una canción que ha puesto a bailar al mundo: incluida Rosalía, los Jonas Brothers y Kenia Os. ¿Pero quién es el culpable de este tema?

Joaquín Andrés Palacios, mejor conocido como Easykid nació en Antofagasta, Chile. Gracias a las redes sociales, hoy es un artista promesa que se vuelve una de las propuestas chilenas del trap más brillantes por la viralidad que no pidió pero que le cambió la vida.

Y es que Easykid, no siempre tuvo ese nombre y no siempre hizo trap. A sus 30 años, su estilo sonoro ha sido camaleónico y ha pasado por el rap, punk, rock industrial y hasta la electrónica. Desde chico comenzó a construir “El Culto”, como le llama a su fanbase de antaño que lo ha acompañado desde el colectivo de “KSWAD” hasta su más reciente álbum de reggaetón “I’M PART” lanzado en junio pasado.

Solías cantar bajo el nombre de Joakisimo Crazy ¿cómo mutó la personalidad y estilo de esa figura a quien es hoy Easykid? Sí, antes era Joakisimo Crazy y hacía rap en Antofagasta, Chile. Un show en mi ciudad lo cambió todo. Este empezó con rap y en el momento en el que el trap sonó me causó un impacto. Analicé que si quería conectar con la gente, eso era lo que tenía que hacer. “Shiny” explotó en 2025 y hasta la fecha mantiene un fuerte peso en redes sociales. ¿Cómo fue el camino desde que la creaste hasta que se hizo viral? Sí, Shiny salió en mi último álbum y de hecho fue una de las primeras canciones del proyecto. Te confieso que incluso pensé en dejarla fuera. Un amigo y mi pareja la escucharon, me dijeron que era buena y debía incluirla. Al final lo hice pero nunca pensé que iba a llegar a ser lo que es. La verdad me tomó un poco de sorpresa su alcance, no lo estaba esperando. Sin duda fue una de las mejores cosas que me pasó el año pasado. Me impactó que mucha gente hiciera el trend, como por ejemplo Rosalía; hay uno en el que salen los Jonas Bothers, un jugador del Real Madrid… mucha gente lo hizo, pero el de Rosalía fue el que más me pegó. ¿Crees que hay un antes y un después tras este éxito en tu carrera? Sí porque me abrió muchas puertas. Me puso en el radar de personas que yo admiro y me dio la opción de poder colaborar con artistas que son más grandes.

El que tengan la noción de quién soy es algo que en verdad había estado esperando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tampoco es como que me volví loco por Shiny y cambió mi percepción de la música, al contrario, yo conservo mi visión.

Tu propuesta trap es más oscura y distinta a la música urbana que hay actualmente. ¿Cómo mantienes esa identidad y a la vez lidias con la presión de una audiencia nueva que quizás espera temas más comerciales? En ese sentido no dejo que esa presión entre en mí. Yo no estaba buscando que pasara lo de Shiny. Fue algo que simplemente ocurrió y obviamente estoy agradecido de todo lo que conlleva pero la viralidad no cambia mi forma de hacer música. Siento que la gente que me conoció por Shiny y de verdad le interesa mi propuesta, se va a quedar conmigo haga lo que haga. Los que están esperando quizás otro tema similar, eso no va a pasar. Para mí, lo más importante es conectar con mi público real. Hablando de colaboraciones, hace poco lanzaste “Y Si Peleamos" con Kali Uchis ¿Cómo surgió esta fusión? Todo salió gracias a Interscope, ellos hicieron el conecte con Kali cuando vino a Chile y le presentaron mi música. Después yo le mandé unas propuestas y a ella le gustó esta canción. El tema tenía un intro y un coro, luego ella hizo otro intro y su verso, que era como en respuesta a lo que yo estaba cantando. Siento que de verdad entendió la canción y estoy súper feliz de que el track tenga una narrativa. Kali es una excelente artista a la que vengo siguiendo desde hace tiempo y esta canción es un buen indicio de lo que se viene este año.