Leo Messi: El G.O.A.T.

No todos son tan ilustres como Obama, pero los seguidores de Messi se cuentan por millones en todo el mundo. Una mezcla de gran talento, esfuerzo, superación y formarse como futbolista en el lugar adecuado y en el momento adecuado han convertido a Leo Messi en el G.O.A.T. (Greatest Of All Time). Aunque los críticos (y por supuesto los aficionados de Pelé, Maradona o Cristiano Ronaldo) le han cuestionado la corona, es difícil superar su lista de logros. Hasta la fecha, Messi ha levantado 32 títulos con el Barça – incluidas 9 Ligas y 4 Champions League. Con la selección Argentina ganó el Oro olímpico en Japón y el Mundial sub20. A nivel individual cinco Balones de oro, cinco botas de oro o el Guinness World Record por más goles oficiales anotados en un año natural. Es también el máximo goleador histórico de La Liga y una lista sinfín de récords que no caben en ésta página y que no cesa de ampliar.

